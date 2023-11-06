Абрамченко рассказала молодежи об экозащите на марафоне «Знание.Первые»

Абрамченко также затронула тему осознанного потребления. Лекция вошла в программу тематического трека «Знание.Сила», посвященного достижениям современной России в разных сферах, сообщается на сайте общества.

Абрамченко предложила задуматься: можно ли представить комфортную жизнь в будущем без здоровой окружающей среды? И обратила внимание участников лекции на то, что у экологических проблем нет границ. Задачи, связанные с охраной и возобновлением природных ресурсов, все государства должны решать сообща, и правительства всех стран должны внедрять принципы ответственного природопользования.

«Благодаря президенту России [Владимиру Путину] экология сегодня – один из государственных приоритетов, мы закладываем экологические аспекты во все стратегические документы страны. Есть подписанный президентом Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в котором говорится, как следует обеспечивать комфортную и безопасную среду для граждан», – сказала она.

«А можно ли достичь этого, если мы не научимся эффективно обращаться с отходами производства, не ликвидируем накопленный вред, не восстановим популяции редких животных? И всем этим мы занимаемся, руководствуясь конкретными измеримыми показателями», – продолжила Абрамченко.

Зампред правительства перечислила основные направления государственной политики в области экологии: это забота об очистке и сохранении водоемов, выстраивание новой системы обращения с отходами, восстановление лесов, борьба с загрязнением воздуха в промышленных центрах, сохранение биоразнообразия в живой природе и создание экономики замкнутого цикла.

«В современном мире выпускается огромное количество товаров, и уже при выпуске нужно задаваться вопросом: как их утилизировать? Мало ликвидировать накопленный антропогенный вред, нужно вовлекать отработавшую свое продукцию во вторичный оборот. Экономика замкнутого цикла – это не «мусорная реформа», а создание новой отрасли с нуля. Мы создаем новые объекты по вторичной переработке, утилизации и ставим перед собой задачу с сегодняшних 12 % довести долю вторичной переработки до 50 %. При этом идет постоянный поиск новых технологий утилизации», – сказала Абрамченко.