Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).12 комментариев
Иордания назвала попытки вытеснить палестинцев из Газы равносильным объявлению войны
Попытки вытеснения палестинских граждан из сектора Газа или с Западного берега Иордана Иордания сочтет равносильным объявлению войны, сказал премьер страны Бишер аль-Хасауна.
Правительство Иордании сочтет выселение палестинцев с их территории равносильным объявлению войны, сказал Бишер аль-Хасауна, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mamlaka.
Он добавил, что существуют «все варианты реагирования» в случае эскалации израильской агрессии в Газе.
На прошлой неделе Иордания отозвала своего посла в Израиле.
До этого послов из Израиля отозвали Колумбия, Боливия и Чили.