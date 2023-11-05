После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержан 201 человек

Начальник главка МВД по СКФО Бачурин сообщил о задержании 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Tекст: Антон Антонов

Продолжаются «мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям в аэропорту». Установлены 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители.

Как сообщил Бачурин, 82 нарушителя привлекли к ответственности за неповиновение полиции, 107 – за мелкое хулиганство, 17 – за нарушения при организации и проведении митинга, передает ТАСС.

В административном порядке задержано 70 человек, 38 попали под административный арест на 10 суток; 11 человек задержаны в соответствии с 91-й статьей УПК («Основания задержания подозреваемого»).

Бачурин заверил, что правоохранители определят и привлекут к ответственности всех участников массовых беспорядков «без исключения».

Напомним, в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркивал, что снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела.

