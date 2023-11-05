В «Артеке» наградили победителей «Большой перемены»

Tекст: Ольга Иванова

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «С каждым годом в «Большой перемене» принимают участие все больше и больше ребят. К конкурсу присоединились уже более 5 млн участников», – рассказал Кириенко.

Он отметил, что в четвертом сезоне конкурса изменилась система оценки, и большую роль в ней играла командная работа. «Вы все уже победители, но очень важно, чтобы вы вышли из конкурса не только с дипломом и денежной наградой, но и с огромным количеством новых друзей, ведь по-настоящему серьезные задачи в одиночку не решаются. Они решаются командой людей. Главное – это люди!», – подчеркнул Кириенко.

В церемонии награждения также приняли участие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева и председатель Правления Движения Первых Григорий Гуров.

Победители «Большой перемены» среди учеников 10 классов получат по 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Призеры среди десятиклассников получат по 200 тыс. рублей. Приз для победителей среди школьников 8-9 классов составит 200 тыс. рублей, а призеры в этой же возрастной категории получат по 100 тыс. рублей.