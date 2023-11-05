Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.7 комментариев
Азербайджан велел Бербок не называть Ханкенди Степанакертом
Глава МИД Азербайджана Байрамов потребовал от Бербок не называть Ханкенди Степанакертом
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок использовать азербайджанские названия Шуша и Ханкенди, а не армянские Шуши и Степанакерт.
На пресс-конференции Бербок использовала армянские названия городов в Нагорном Карабахе. Байрамов подчеркнул, что географические названия на территории каждой суверенной страны представляются в соответствующий комитет ООН, именно их следует использовать. Он указал, что в реестре «нет вторых названий, которые были озвучены главой МИД Германии», и призвал ее «с уважением относится к суверенитету Азербайджана», передает Azerbaijani Press Agency.
В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в Ханкенди. Минобороны России поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе с «зоны Нагорно-Карабахского конфликта» на «Карабахский экономический район Азербайджанской Республики».