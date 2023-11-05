Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.6 комментариев
Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи
В результате ракетного удара ВСУ поврежден корабль на судостроительном заводе в Керчи
Вооруженные силы Украины выпустили по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, средства ПВО сбили 13 из них, сообщило Минобороны России.
В результате ракетного удара поврежден корабль, который находился на заводе, передает РИА «Новости».
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что система ПВО отработала в районе судостроительного завода в Керчи, часть обломков украинских ракет упала на территории одного из сухих доков, никто не пострадал.