Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
ПВО сбила украинские ракеты в районе судостроительного завода в Керчи
Глава Крыма Аксенов: Система ПВО отработала в районе судостроительного завода в Керчи
Система ПВО отработала в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи, часть обломков упала на территорию одного из сухих доков, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Керчь. По его словам, системы противовоздушной обороны отработали в районе судостроительного завода им. Бутомы, обломки сбитых ракет упали на территорию одного из сухих доков, пострадавших нет.
Глава Крыма призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе.