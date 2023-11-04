ХАМАС обвинило Байдена в гибели жителей сектора Газа

США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев в секторе Газа

Politico: Администрация президента США Байдена потребовала от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев в секторе Газа

Tекст: Антон Никитин

Как утверждает издание, Соединенные Штаты попросили израильских коллег подробно описать предшествовавший операции ход планирования. В Вашингтоне также обратили внимание Израиля на необходимость «точного наведения на цели» во избежание вреда гражданскому населению, передает РИА «Новости».

По словам одного из источников издания, США запросили объяснений касательно нападения на Джебалию. Он также добавил, что беседа была сфокусирована на просьбе к Израилю «принять более существенные меры, чтобы избегать жертв среди мирных граждан».

Напомним, во вторник Израиль признал факт нанесения авиаудара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали не менее 400 человек. В среду в Палестине заявили о повторном ударе Израиля по лагерю беженцев Джабалия.

Управление ООН по правам человека указало, что удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа могут быть приравнены к военному преступлению.