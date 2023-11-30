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Суд: Ученого Абрамова могут отправить в психбольницу на экспертизу
Суд в Ярославле рассмотрит вопрос о помещении в психбольницу ученого Сергея Абрамова, обвиняемого в финансировании экстремизма
Члена-корреспондента РАН, бывшего главу Института программных систем имени А. К. Айламазяна Сергея Абрамова, которого обвиняют в финансировании экстремизма, могут отправить в психиатрическую клинику для проведения экспертизы, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
«Ленинский районный суд Ярославля сегодня (30 ноября) рассматривает ходатайство о помещении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»), в психиатрический стационар для проведения экспертизы», – приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Ярославского областного суда Ольги Козловой, уточняя, что, по данным источника в силовых структурах, речь идет об Абрамове.
По словам Козловой, судебное заседание проходит в закрытом режиме. В мае пресс-служба Ярославского областного суда сообщила, что житель Переславля 1957 года рождения, обвиняемый по этой статье, был помещен под домашний арест. При этом имя арестованного не раскрывалось.
Наказание за финансирование экстремистской деятельности варьируется от штрафа до восьми лет лишения свободы.
Сергей Абрамов проработал во главе института программных систем имени А. К. Айламазяна РАН в Переславле-Залесском Ярославской области 19 лет, до конца марта 2022 года, затем остался трудиться там главным научным сотрудником.
За разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "СКИФ" Ряда I и Ряда II Абрамов был награжден премией правительства РФ в области науки и техники.
Ранее сообщалось, что главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев арестован по подозрению в госизмене.