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    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин У победы под Синопом была и оборотная сторона

    30 ноября исполняется 170 лет Синопскому сражению – последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры

    Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.

    3 комментария
    30 ноября 2023, 17:38

    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Немцы понимают правдивость слов Путина об отсутствии суверенитета у ФРГ

    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Германия превратилась в колонию США. И об этом знают как простые немцы, так и политики. И чтобы лишний раз не привлекать к этой проблеме внимание, в ФРГ не станут раздувать скандал из-за слов Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее президент России заявил об отсутствии суверенитета у Германии.

    «Почти все в ФРГ понимают – Владимир Путин говорит о суверенитете Германии абсолютную правду.  Ведь даже канцлер, прежде чем пройти процедуру инаугурации, летит «на поклон» в Вашингтон. Фактически страна превратилась в колонию, а ее власти стали лишь губернаторами», – сказал Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии».

    «Но официальной реакции от властей Германии ждать не стоит. Скорее всего, слова президента России попытаются высмеять, но раздувать тему не станут. Напомню, что «Альтернатива для Германии» давно и громко говорит об отсутствии у Германии суверенитета. Сначала это вызывало возмущение, но потом все чаще стали звучать слова согласия», – резюмировал Гердт.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у ФРГ суверенитета. Он отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета».

    Путин отметил, что Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей. Также европейцам «по политическим соображениям» перекрывают доступ к ресурсам «их союзники из Соединенных Штатов».

    29 ноября 2023, 20:32
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные на Херсонском направлении применили против украинской армии специальный комплекс «Языковед» на базе бронированного автомобиля «Тигр» с громкоговорителем, через который транслируются призывы сдаться в плен.

    «Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра», – рассказал о работе комплекса командир подразделения группировки войск «Днепр», передает РИА «Новости».

    Вещание идет на украинском и на русском языках. Приказов вещать на английском пока не поступало, но специалисты для этого есть, отметил оператор «Языковеда».

    Ранее ВС России начали обучение по сбрасыванию с БПЛА листовок с призывом ВСУ сдаться.

    Коментарии (22)
    29 ноября 2023, 23:59
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии

    Путин объяснил характер отношений Берлина с Польшей и Украиной отсутствием суверенитета у Германии

    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    У Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей, сказал он.

    По его словам, европейским странам источник дешевых энергоносителей «по политическим соображениям» перекрывают и «их союзники из Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Путин считает, что у ряда «руководителей правительства нет, видимо, и достаточно профессиональной подготовки», над ними «весь мир посмеивается».

    Напомним, в Германии уровень поддержки правительства достиг антирекорда.

    Коментарии (45)
    29 ноября 2023, 18:11
    Эксперт: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ

    Политолог Носович: Без участия России обеспечение безопасности в Европе обречено на провал

    Эксперт: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Надежды западных стран на исключение России из международного сообщества провалились, потому что без Москвы невозможно обеспечить безопасность в Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Носович. Ранее Северная Македония и Болгария решили снять запрет на пролет самолета РФ для участия Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ.

    «Поездка Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ в Северную Македонию важна сама по себе. После начала СВО западные страны обзавелись несбыточной мечтой – «отменить» Россию, сделать ее изгоем на всем международном пространстве. Но мы доказали, что мир не может существовать без Москвы», – сказал Александр Носович, специалист по прибалтийским странам, политолог.

    «Развитием отношений с нашей страной заинтересованы государства Азии, Африки, Латинской Америки. Как бы ни хотелось Западу, но обеспечение безопасности Европы без России заведомо обречено на провал. И если Россия выйдет из ОБСЕ, то организация лишится какого-либо смысла для существования. Мы же не хотим этого допустить», – отмечает собеседник.

    «Как отметил Лавров, Москва до сих пор сохраняет надежды на спасение организации. Вернуть ее к выполнению изначальных задач по обеспечению безопасности и сотрудничества вполне реально, но крайне трудно. Это поможет восстановить в Европе необходимый для дипломатии дух партнерства. Именно таким образом и задумывалось объединение при подписании Хельсинских соглашений», – подчеркивает эксперт.

    «Однако сегодня ОБСЕ превратилась в международно-бюрократический инструмент прозападной пропаганды. Тем не менее Россия до сих пор играет важную роль в европейской политике. Мы наложили запрет на председательство Эстонии в организации в следующем году, а сейчас ради приезда Лаврова Болгария откроет воздушное пространство на 72 часа», – уточняет политолог.

    «Эти факты лишний раз подчеркивают значимость России в обеспечении региональной безопасности. И противникам Москвы не под силу это изменить. Украина и государства Прибалтики, конечно, могут продолжать избранную линию игнорирования и бойкота РФ, однако ни к чему хорошему это их не приведет», – считает он.

    «Украинцы и прибалты загнали себя в ситуацию, в рамках которой любой контакт с Россией считается проигрышем. К сожалению, официальные представители этих государств зачастую опасаются диалога с Москвой, поскольку боятся потерпеть в нем интеллектуальное поражение», – резюмирует Носович.

    Ранее правительство Северной Македонии приняло решение снять запрет на пролет самолета РФ для участия Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице страны, городе Скопье. Отмечается, что введенные ЕС санкции «предусматривают исключения» для «международных конференций».

    Таким образом, действия Северной Македонии не противоречат регламенту Евросоюза. Позже последовало известие и о решении Болгарии. Государство также выдало разрешение на пролет Лаврова в рамках его посещения мероприятия ОБСЕ.

    Некоторые участники организации восприняли данную новость крайне негативно. Так, пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о бойкоте делегацией страны грядущей встречи, сообщает «Коммерсант».

    По его оценке, присутствие представителей Москвы на мероприятии впервые с февраля 2022 года лишь усугубит текущий кризис объединения. Со схожим по смыслу совместным заявлением выступили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы. Они отметили, что грядущее выступление Россия попытается использовать для ослабления единства западного блока.

    На этом фоне министр иностранных дел Грузии Илья Дарчившвили, несмотря на демарш своих коллег, все-таки посетит саммит ОБСЕ. Председатель правящей партии страны Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что на встрече также будут присутствовать госсекретарь США и глава дипломатии ЕС, поэтому игнорирование события будет неправильным.

    Кроме того, он назвал «двойными стандартами» отказ от участия в саммите министров некоторых стран, например, Латвии. По его словам, Рига «поставляет в Россию вчетверо больше вина, чем Грузия». Он также посетовал на то, что именно это государство настаивало на вводе санкций Тбилиси в отношении Москвы, хотя само ведет с ней достаточно активную торговлю.

    Коментарии (19)
    29 ноября 2023, 19:43
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    @ Кирилл Зыков/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «Наши так называемые – во всяком случае мы их так называли – партнеры думали, что подсадили нас на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро», – цитирует его ТАСС.

    Путин указал, что «появился рынок сбыта продукции у наших производителей этих приборов. А если рынок появился, появился экономический стимул производить».

    Путин прибыл в Сириус, где проходит III Конгресс молодых ученых.

    Коментарии (93)
    30 ноября 2023, 14:26
    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские силы возвращают ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Запорожском направлении Россия постепенно возвращает территории, утраченные во время украинского «контрнаступа» летом. Возвращение позиций позволит разгрузить часть российских формирований и перебросить их на другие участки фронта, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино.

    «На Запорожском направлении наблюдается крайне неприятная для ВСУ ситуация. Во время контрнаступления они встретили здесь мощнейшую оборону Российской армии, из-за чего продвижение стало невозможным. На этом фоне украинское руководство приняло решение о постепенном перебрасывании сил в сторону Купянска, Авдеевки и Красного Лимана», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас же ВС РФ перешли к планомерному занятию ранее утраченных позиций. На прошлой неделе мы продвинулись от Приютного в сторону Старомихайловского. В настоящее время наблюдается движение в районе Работино и Вербового. Однако говорить о нашем потенциальном наступлении тут не приходится. Уверен, что для атаки будет выбран другой участок фронта», – подчеркивает собеседник.

    «Тем не менее сложившаяся на Запорожском направлении ситуация позволит России занять здесь более выгодные позиции для дальнейшей обороны, что значительно снизит нагрузку на наших военных. Появится возможность перевести часть подразделений на другие участки фронта, где и будет развиваться наступление», – замечает он.

    «Таким образом, продвижение в районе Работино и Вербового закладывает фундамент под будущие победы российских войск. Ситуация здесь кардинальных изменений не претерпит – противнику не поможет даже замерзшее Каховское водохранилище. Перейти по нему могут лишь малые ДРГ, которые наверняка будут обнаружены и ликвидированы нашей разведкой», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино. Об этом сообщают РИА «Новости». В ходе выполнения боевых задач солдаты при помощи гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» поразили выявленные разведподразделения и замаскированные огневые позиции противника. В результате был уничтожен бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону позиций ВС РФ.

    Кроме того, подразделения России, обороняющие берег Каховского водохранилища, усилили антидиверсионную подготовку, пишет РИА «Новости» в другой публикации. По словам инструктора с позывным Штурвал, в скором времени украинская армия может воспользоваться замерзшей водой и болотистыми участками местности для того, чтобы начать забрасывать сюда диверсантов.

    За последнее время на Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино, накануне проинформировали в Минобороны. Общие потери противника составляют до 55 солдат убитыми и ранеными. Из техники удалось ликвидировать три бронемашины и артиллерийскую систему М777.

    Ранее подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну украинской техники в районе населенного пункта Вербовое. С помощью средств воздушной разведки были обнаружены два танка, один из которых был уничтожен залпом из ПТРК, и две бронемашины ВСУ.

    Оставшиеся солдаты противника  приняли решение о разворачивании техники в обратное направление и бегстве. В свою очередь российский расчет, метко ударивший по противнику, сменил огневую позицию для того, чтобы избежать ответа со стороны украинских солдат.

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    30 ноября 2023, 01:03
    Бербок посетовала на упадок интереса к Украине

    Глава МИД Германии Бербок заявила об уходе Украины из «фокуса общественного мнения»

    Бербок посетовала на упадок интереса к Украине
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает «фатальным» исчезновение Украины из фокуса общественного мнения.

    На полях заседания Совета НАТО – Украина Бербок призвала продолжать помощь Украине на пути к «миру, свободе и безопасности» и приложить к этому все возможные усилия, передает РИА «Новости».

    Напомним, Бербок в Киеве заявила, что Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска». По ее мнению, расширение Евросоюза является «геополитической необходимостью». Бербок считает, что вступление Украины в Евросоюз отвечает геополитическим интересам ЕС.

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    30 ноября 2023, 16:36
    Лавров назвал следующую жертву гибридной войны Запада с Россией

    Лавров: Молдавии уготована участь следующей жертвы гибридной войны Запада против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что следующей страной, вовлеченной в развязанную Западом против России гибридную войну, станет Молдавия.

    «Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», – заявил Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передают «Известия».

    Глава российского МИД также отметил, что отказ от подписания меморандума Козака в 2003 году, который «мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад», стал одной из попыток сорвать решение острых проблем Европы на принципах ОБСЕ. «А сейчас убивают формат «5+2» – последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», – добавил он.

    Ранее в МИД России расценили как враждебный шаг присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза.

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    29 ноября 2023, 20:48
    Путин: Преуспевающий в генетике получит конкурентные преимущества поколенческого характера

    Путин заявил о необходимости развивать генетику в России

    Путин: Преуспевающий в генетике получит конкурентные преимущества поколенческого характера
    @ Кирилл Зыков/ Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «У нас, слава богу, отношение к генетике сегодня совсем другое – не так, как было в Советском Союзе. Генетику называли продажной девкой империализма, так говорили, да. У нас совсем по-другому относятся – это наиболее перспективное, чрезвычайно важное направление исследований», – сказал он, передает ТАСС.

    Путин отметил, что генетика «так же, как искусственный интеллект, не может быть, а точно будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств и вообще жизнедеятельности человека».

    «Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные. Поэтому здесь нельзя ни в коем случае ничего пропустить», – указал глава государства.

    Ранее на встрече Путин заявил, что страны Запада думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро.

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    29 ноября 2023, 21:54
    Путин: Русский геном содержит хорошую информацию
    Путин: Русский геном содержит хорошую информацию
    @ Кирилл Зыков/ Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что русский геном содержит в себе хорошую информацию, так как в нем много всего намешано, об этом он сообщил на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых.

    «Мне кажется, референсные показатели [генома страны] в целом понятны?» – сказал Путин в разговоре с научным сотрудником геномной лаборатории «Биотехнологический Кампус» Алиной Демкиной, передает ТАСС.

    «Нет, у нас же уникальная по различным народностям страна. У всех какие-то особенности, которые отличают их от остальных», – ответила она.

    Путин заметил, что «у русского человека там тоже, наверное, довольно сложный геном, потому что у нас на территории страны все замешано, что очень хорошо».

    Девушка отметила, что современные технологии позволяют работать с древней ДНК шерстистого мамонта, жившего в ледниковый период. Демкина рассказала о проведенном на базе Центра Димы Рогачева исследовании. «Были обнаружены десятки ранее не описанных в мировой практике генетических причин гематологических заболеваний. Такие результаты были достигнуты за год работы, что говорит о мировом уровне нашей работы. Эти находки по своей генетической природе уникальны», – рассказал она.

    «Таких в мире нет! Не надо стесняться своих достижений», – сказал Путин. Демкина попросила продлить проект по формированию первой в России базы из 1 млн геномов к 2030 году.

    «Насколько мне известно, компания «Роснефть» планирует на исследования в сфере генетики направить около 20 млрд рублей. Поэтому это вполне может соответствовать тому, что требуется для достижения тех целей, о которых вы сказали… Я знаю, что компания «Роснефть» поддерживает это направление. Мы несколько лет назад договорились с нашими ведущими компаниями, чтобы они часть своих свободных ресурсов направляли на те виды деятельности, которые напрямую с их основной работой не связаны, но представляют большой интерес для страны, и в конечном итоге для конкретных компаний. Вот «Роснефть» занимается поддержкой геномных исследований. Поговорим обязательно», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере.

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    30 ноября 2023, 12:17
    Кремль: Путин подведет итоги года 14 декабря

    Песков: Путин подведет итоги года на совмещенной прямой линии и пресс-конференции 14 декабря

    Кремль: Путин подведет итоги года 14 декабря
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, намерен подвести итоги уходящего 2023 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Вопросы от граждан для прямой линии с главой государства начнут принимать 1 декабря, сообщил представитель Кремля. В ходе мероприятия в специально созданной студии соберутся журналисты из всех российских регионов. Также будут присутствовать представители федеральных СМИ и иностранные журналисты, которые продолжают работу в Москве, передает ТАСС.

    Формат совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента применяется не впервые. В 2020 году мероприятие уже проводили таким образом из-за вспышки коронавирусной инфекции.

    Песков рассказал, что направить обращение можно, позвонив по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, через форму на сайте «Москва – Путину» (moskva-putinu.ru) и другими способами.

    Ограничения по времени у мероприятия не будет, уточнил Песков. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие, заметил он.

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    29 ноября 2023, 21:50
    Путин пошутил о слезах Силуанова по новым бюджетным тратам

    Путин: Силуанов будет плакать, когда узнает о новых бюджетных тратах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительству нужно рассмотреть возможность расширения действия «Менделеевской карты» и финансирования проекта за счет бюджета, но министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», узнав о новых бюджетных тратах, заявил президент России Владимир Путин.

    Отвечая в ходе встречи с молодыми учеными в Сириусе на просьбу рассмотреть вопрос расширения функционала «Менделеевской карты» подобно «Пушкинской карте», Путин напомнил, что в первом случае расходы на преференции берут на себя компании – партнеры проекта, а «Пушкинскую карту» финансирует государство, передает ТАСС.

    «Что касается расширения действия «Менделеевской карты», тогда нужно, чтобы правительство проработало. Возможна ли, и с какого времени, поддержка со стороны федерального бюджета», – сказал глава государства. Он отметил, что «идея сама по себе хорошая», нужны только деньги.

    «[Министру финансов Антону] Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», – пошутил Путин.

    Ранее на встрече Путин заявил, что страны Запада думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро.

    Коментарии (2)
    29 ноября 2023, 21:23
    Путин: Псевдоисторики десятилетиями промывали мозги жителям новых регионов России
    Путин: Псевдоисторики десятилетиями промывали мозги жителям новых регионов России
    @ Кирилл Зыков/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что псевдоисторики в течение нескольких десятков лет оказывали влияние на сознание людей, проживающих в новых российских регионах.

    «Псевдоисторики, о которых вы сказали, людям промывали мозги там (в новых регионах) десятилетиями», – сказал Путин на встрече с молодыми учеными в Сириусе, передает РИА «Новости».

    «И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьезных исследований у людей было ясное представление, кто они, что они, кто и что из себя представляет часть нашей общности такой этнической, культурологической, языковой», – добавил президент.

    Чрезвычайно важно, чтобы представление об общности русского мира основывалось на научном знании, подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о научной основе тезиса о России как уникальной цивилизации.

    Коментарии (2)
    29 ноября 2023, 20:15
    Путин осмотрел выставку отечественного научного оборудования в Сириусе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в парке науки и искусства «Сириус» осмотрел выставку образцов научного оборудования отечественного производства в рамках проекта «Наша лаба».

    Экскурсию по выставке для Путина провела научный сотрудник МФТИ и университета «Сириус», соучредитель компании «Абисенс» Елизавета Мочалова. Она рассказала президенту о проекте «Наша лаба», который помогает ученым больше узнать об отечественных приборах, передает ТАСС.

    Мочалова отметила, что многие исследователи даже не знали о существовании российских товаров, стоимость которых в разы ниже зарубежных аналогов.

    Президенту показали приборы для научных исследований в области медицинской диагностики (в том числе ДНК-диагностики), фармацевтики, разработки и производства вакцин, химии, микроэлектроники, машино- и авиастроения, энергетики. «Получается все?» – спросил Путин. «Получается», – ответила научный сотрудник.

    Завершая экскурсию, Мочалова обратила внимание, что у российского научного приборостроения «впереди большой путь», если удастся нарастить темпы, то будет обеспечен собственный технологический суверенитет, а также появится возможность выйти ключевыми игроками на мировой рынок. «Здорово. Вам спасибо», – оценил глава государства.

    Проект «Наша лаба» представляет собой постоянно пополняемую, публично доступную базу данных производимого в России и Белоруссии научного оборудования, комплектующих к нему, расходных материалов и так далее. Он направлен на оказание содействия ученым и инженерам в поиске необходимых для работы оборудования, комплектующих, реагентов и прочего, а также производителям в продвижении их продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

    Ранее Путин заявил, что Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада.

    Коментарии (0)
    30 ноября 2023, 14:45
    Путину доложили о последствиях отключения России от сети финансовых разведок

    Tекст: Ольга Никитина

    Приостановка членства России в группе «Эгмонт» приносит пользу только преступному миру, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Чиханчин рассказал главе государства, что теперь Россия ищет другие варианты и каналы, по которым сможет получать запрашиваемую информацию. На момент приостановления Росфинмониторинг, по его словам, работал с более чем с 50 странами и вел 700 финансовых расследований и порядка 230 уголовных дел.

    «Поэтому такое действие, на наш взгляд, только на пользу преступному миру», – приводит его слова ТАСС.

    Также Чиханчин сообщил Путину, что ведомство готовит к выпуску систему мониторинга обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Создан личный кабинет для работы с экспортерами, утверждена методология мониторинга обязательной продажи валюты, сказал он. На механизм мониторинга за валютной выручкой настраивается «антиотмывочная» система, добавил Чиханчин.

    По словам главы Росфинмониторинга, его ведомство совместно с Банком России предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей в рамках антиотмывочной платформы «Знай своего клиента». При этом около 90% финансовых организаций в стране, по его оценке, законопослушны.

    Ранее стало известно, что членство Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок «Эгмонт» приостановлено.

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    29 ноября 2023, 21:14
    Путин заявил о научной основе тезиса о России как уникальной цивилизации

    Tекст: Ольга Иванова

    Статус России как уникальной цивилизации имеет научные обоснования, подтверждаемые геномными исследованиями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «Мы действительно можем говорить о том, что Россия – это уникальная цивилизация. Это имеет под собой научные основания, подтверждаемые результатами вашей работы. Это очень важно!» – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере.

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