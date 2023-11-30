Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.0 комментариев
Гердт: Германия фактически превратилась в колонию
Экс-депутат Бундестага Гердт: Немцы понимают правдивость слов Путина об отсутствии суверенитета у ФРГ
Германия превратилась в колонию США. И об этом знают как простые немцы, так и политики. И чтобы лишний раз не привлекать к этой проблеме внимание, в ФРГ не станут раздувать скандал из-за слов Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее президент России заявил об отсутствии суверенитета у Германии.
«Почти все в ФРГ понимают – Владимир Путин говорит о суверенитете Германии абсолютную правду. Ведь даже канцлер, прежде чем пройти процедуру инаугурации, летит «на поклон» в Вашингтон. Фактически страна превратилась в колонию, а ее власти стали лишь губернаторами», – сказал Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии».
«Но официальной реакции от властей Германии ждать не стоит. Скорее всего, слова президента России попытаются высмеять, но раздувать тему не станут. Напомню, что «Альтернатива для Германии» давно и громко говорит об отсутствии у Германии суверенитета. Сначала это вызывало возмущение, но потом все чаще стали звучать слова согласия», – резюмировал Гердт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у ФРГ суверенитета. Он отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета».
Путин отметил, что Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей. Также европейцам «по политическим соображениям» перекрывают доступ к ресурсам «их союзники из Соединенных Штатов».