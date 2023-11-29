Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.5 комментариев
Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
Путин объяснил характер отношений Берлина с Польшей и Украиной отсутствием суверенитета у Германии
У Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета», – приводит его слова РИА «Новости».
Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей, сказал он.
По его словам, европейским странам источник дешевых энергоносителей «по политическим соображением» перекрывают и «их союзники из Соединенных Штатов», передает ТАСС.
Путин считает, что у ряда «руководителей правительства нет, видимо, и достаточно профессиональной подготовки», над ними «весь мир посмеивается».
Напомним, в Германии уровень поддержки правительства достиг антирекорда.