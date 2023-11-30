Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.0 комментариев
На Украине увидели риски «нового олигархата»
FT: Советники президента Украины Зеленского могут стать новыми олигархами
Команда советников президента Украины Владимира Зеленского обладает широким кругом полномочий и никому не подотчетна, что становится причиной для беспокойства со стороны украинских активистов – борцов с коррупцией, пишут британские СМИ.
В статье Financial Times говорится, что окружение Зеленского может превратиться в «новых олигархов». Так, по словам украинской активистки Дарьи Калинюк, такой риск существует из-за схем по «хищению средств», причем в первую очередь, указала она, это касается команды президента Украины, передает канал «360».
В публикации говорится также, что в Верховной раде Украины действует высокий потолок для пожертвований со стороны юридических лиц, а никаких ограничений на доход вне политики не вводится.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на Украине самый высокий в мире уровень коррупции. К тому же коррупция в этой стране, обращал внимание российский лидер, фактически узаконена. По словам главы государства, Запад из-за этой проблемы собирается сменить элиты на Украине.