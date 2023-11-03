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Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
На Украине самый высокий в мире уровень коррупции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
«У нас и в России много проблем, мы в России, да и во всем мире боремся с коррупций, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, – такого в мире нет, я вас уверяю, в мире нет», – отметил российский лидер, передает ТАСС.
Глава государства также уточнил, что борьба с коррупцией на Украине, которая задумана США, не даст результата. По его словам, на Украине «эта коррупция фактически узаконена». «Почему американцы все пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается? Я думаю, что и не получится», – добавил он.
«Они сейчас задумали смену элит – и экономических, и политических – все будет то же самое», – подчеркнул Путин.
Ранее более 30% украинцев заявили, что уровень коррумпированности на Украине безнадежный, и положительных изменений в так называемой борьбе с коррупцией нет.
В сентябре бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не могут справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения.