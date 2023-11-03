Президент Федерации еврейских общин выступил за наказание участников беспорядков в Махачкале

Tекст: Елизавета Шишкова

«С точки зрения перспектив наказания, мне кажется, что это необходимо по нескольким причинам. Прежде всего, для восстановления общей справедливости. А второе – это, безусловно, некая очень показательная история, потому что если все это будет спущено на тормозах, то в других регионах люди с подобными мыслями поймут, что не страшно, что можно устраивать подобные протесты», – сказал Борода Telegram-каналу SHOT.

«Эти бунты, они в целом опасны для государства, потому что сама идея – антигосударственная», – добавил он.

На вопрос о том, должно ли наказание распространяться даже на тех, кто просто «стоял и орал», Борода заявил: «Есть понятие уголовного преступления – и уголовное преступление наказуемо. Если человек не совершал правонарушения, то его невозможно за это наказать. Есть другая воспитательная работа, но это не в рамках УК».

Ранее президент Владимир Путин подтвердил, что реакция властей на события в Махачкале будет в соответствии с российскими законами.