Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
Президент Федерации еврейских общин выступил за наказание участников беспорядков в Махачкале
Активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы необходимо наказать, считает президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.
«С точки зрения перспектив наказания, мне кажется, что это необходимо по нескольким причинам. Прежде всего, для восстановления общей справедливости. А второе – это, безусловно, некая очень показательная история, потому что если все это будет спущено на тормозах, то в других регионах люди с подобными мыслями поймут, что не страшно, что можно устраивать подобные протесты», – сказал Борода Telegram-каналу SHOT.
«Эти бунты, они в целом опасны для государства, потому что сама идея – антигосударственная», – добавил он.
На вопрос о том, должно ли наказание распространяться даже на тех, кто просто «стоял и орал», Борода заявил: «Есть понятие уголовного преступления – и уголовное преступление наказуемо. Если человек не совершал правонарушения, то его невозможно за это наказать. Есть другая воспитательная работа, но это не в рамках УК».
Ранее президент Владимир Путин подтвердил, что реакция властей на события в Махачкале будет в соответствии с российскими законами.