Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
Названо количество подозреваемых в массовых беспорядках в Дагестане
СК выявил активных участников массовых беспорядков в Дагестане
Следственный комитет установил личности более 20 подозреваемых, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Дагестане, сообщили в пресс-службе СК России.
Отмечается, что установлены личности наиболее активных участников массовых беспорядков, передает ТАСС. Известно, что причиненный в результате массовых беспорядков ущерб составил сотни миллионов рублей.
Президент Владимир Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб. Российский лидер подчеркнул, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.