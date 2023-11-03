Названо количество подозреваемых в массовых беспорядках в Дагестане

Семью мигрантов решили выдворить из России после драки их сына в школе

Tекст: Ольга Иванова

На выходных в нижегородских пабликах в соцсетях соцсетях появилось видео избиения в школе восьмиклассником другого мальчика. Подросток несколько раз сильно ударил младшего и хватал его за горло, сообщает РИА «Новости».

Сотрудники управления по вопросам миграции выяснили, что близкие родственники подростка нарушили правила пребывания в России. 41-летний иностранный гражданин нарушил правила миграционного учета, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания.

В отношении мужчины и женщины составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Им назначено наказание в виде штрафа, а также выдворение из России. Их трое несовершеннолетних детей также будут выдворены вместе с родителями.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, выдворяемая семья – уроженцы Азербайджана.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил создать в каждом региональном следственном органе специальное подразделение по вопросам расследования преступлений в сфере миграции.