Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.5 комментариев
Во Львове покупательницу на рынке отказались обслужить из-за русского языка
Жительницы Львова устроили скандал из-за женщины, говорившей по-русски на рынке, сообщило украинское издание «Страна.ua».
По сообщению издания, во Львове на местном рынке женщину отказались обслуживать из-за русского языка, передает РИА «Новости».
Издание также выложило видео инцидента, снятое одной из украиноязычных участниц конфликта. На кадрах запечатлено, как несколько женщин разных возрастов оскорбляют и насмехаются над русскоговорящей девушкой в павильоне рынка. Среди прочего они требуют перейти на украинский язык и покинуть город.
«На украинском языке говори, ты во Львове находишься!» – выкрикнула девушке автор видео.
Позднее прозвучали угрозы «вызвать милицию», а местные жители перешли на ненормативную лексику.
Ранее жительницы Киева потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа.