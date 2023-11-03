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МОК попытался оправдаться за двойные стандарты к спортсменам из России и Израиля
Международный олимпийский комитет предпринял попытку оправдаться за разную реакцию на конфликты на Украине и в Газе тем, что Россия якобы нарушила в феврале прошлого года олимпийское перемирие, которое длится неделю после окончания игр, «чего нельзя сказать об Израиле», отметили в пресс-службе МОК.
По информации пресс-службы, сформулированные МОК принятые меры и рекомендации последовали за «вторжением российских военных на Украину во время зимних Олимпийских и Паралимпийских игр прошлого года в Пекине», передает РИА «Новости».
Представители пресс-службы утверждают, что это было нарушением олимпийского перемирия, действовавшего в то время, а также нарушением Олимпийской хартии.
Ранее МОК напомнил спортсменам об ответственности за дискриминацию на фоне израильско-палестинского конфликта, заявив, что придерживается «принципа индивидуальной ответственности». По заявлению Международного олимпийского комитета, спортсмены «не могут нести ответственность за действия своих правительств».
Москва назвала эти заявления примером предвзятости и свидетельством несостоятельности МОК и потребовала восстановить в правах российских спортсменов и отказаться от двойных стандартов.