МОК попытался оправдаться за двойные стандарты к спортсменам из России и Израиля

Tекст: Александра Юдина

По информации пресс-службы, сформулированные МОК принятые меры и рекомендации последовали за «вторжением российских военных на Украину во время зимних Олимпийских и Паралимпийских игр прошлого года в Пекине», передает РИА «Новости».

Представители пресс-службы утверждают, что это было нарушением олимпийского перемирия, действовавшего в то время, а также нарушением Олимпийской хартии.

Ранее МОК напомнил спортсменам об ответственности за дискриминацию на фоне израильско-палестинского конфликта, заявив, что придерживается «принципа индивидуальной ответственности». По заявлению Международного олимпийского комитета, спортсмены «не могут нести ответственность за действия своих правительств».

Москва назвала эти заявления примером предвзятости и свидетельством несостоятельности МОК и потребовала восстановить в правах российских спортсменов и отказаться от двойных стандартов.