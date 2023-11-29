Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.5 комментариев
«Укрэнерго» пожаловалась на дефицит электроэнергии на Украине
«Укрэнерго» попросила жителей Украины экономить электроэнергию из-за дефицита
В энергосистеме Украины есть дефицит электроэнергии, потреблять ее следует экономно, заявила компания «Укрэнерго».
Как пояснила «Укрэнерго», дефицит вызван резким ростом потребления из-за похолодания и одновременным включением в сеть потребителей из пострадавших от непогоды областей, передает РИА «Новости».
Глава «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий сообщил, что Украина в среду привлекла аварийную помощь из Румынии Польши, чтобы покрыть дефицит электроэнергии.
«Укрэнерго» не объявляла об угрозе отключений электричества, но подтвердила, что ситуация в энергосистеме сложилась трудная. Ранее компания уже отмечала, что полностью восстановить генерирующие мощности, пострадавшие после ударов российских войск, не смогли. Резерва генерации, который имелся год назад, сейчас нет.
Напомним, на Украине из-за непогоды без света остались более 2 тыс. населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация наблюдается в южных регионах государства – Одесской и Николаевской областях, где снежный покров достигает полутора метров.