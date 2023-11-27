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Эксперт оценил последствия массовых отключений света на Украине после шторма
Экономист Лизан: Новые повреждения энергосистемы Украины могут нарушить хрупкий баланс в энергосистеме страны
На Украине опасаются, что повреждения энергоинфраструктуры после шторма могут разрушить хрупкий баланс всей энергосистемы страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее шторм оставил без света более двух тыс. украинских городов и сел.
«Энергосистема Украины сейчас находится в состоянии хрупкого равновесия. Массовые отключения света из-за шторма сами по себе не являются признаками кризиса. Тем не менее, в стране серьезно опасаются, что повреждения инфраструктуры могут нарушить сложившийся баланс», – сказал экономист Иван Лизан.
«Нынешнее равновесие Украины обусловлено исключительно снижением потребления электроэнергии гражданами, уменьшением населения, а также деградацией промышленности. Существует же система за счет советского наследия и поставок из Европы в пиковые часы», – объясняет собеседник.
Резюмируя, Лизан подчеркнул, что в офисе Зеленского прекрасно понимают все риски. Именно поэтому в последнее время все чаще в медиапространстве появляются заявления о том, что Россия может возобновить удары по объектам энергоинфраструктуры. «Зеленский на всякий случай хочет «подстелить соломку», – заключил он.
Ранее на Украине из-за непогоды без света остались более двух тыс. населенных пунктов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. По его словам, самая тяжелая ситуация наблюдается в южных регионах государства – Одесской и Николаевской областях, где снежный покров достигает полутора метров.
В связи с этим на 14 автомобильных дорогах по всей Украине перекрыто движение. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, пограничники и сотрудники нацгвардии. В Одессе перестали работать несколько котельных. В одной из них из-за сильного ветра даже обрушилась труба. Приостановлено сообщение по трассе с Киевом.
Однако пострадали и другие области страны. Так, без света остались населенные пункты, находящиеся в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. В этих регионах уже развернуты оперативные штабы. Сотрудники энергетических служб работают над возобновлением подачи электричества городам и селам.