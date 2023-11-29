Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.5 комментариев
Путин: Псевдоисторики десятилетиями промывали мозги жителям новых регионов России
Президент России Владимир Путин заявил, что псевдоисторики в течение нескольких десятков лет оказывали влияние на сознание людей, проживающих в новых российских регионах.
«Псевдоисторики, о которых вы сказали, людям промывали мозги там (в новых регионах) десятилетиями», – сказал Путин на встрече с молодыми учеными в Сириусе, передает РИА «Новости».
«И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьезных исследований у людей было ясное представление, кто они, что они, кто и что из себя представляет часть нашей общности такой этнической, культурологической, языковой», – добавил президент.
Чрезвычайно важно, чтобы представление об общности русского мира основывалось на научном знании, подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил о научной основе тезиса о России как уникальной цивилизации.