Путин: Псевдоисторики десятилетиями промывали мозги жителям новых регионов России

Tекст: Валерия Городецкая

«Псевдоисторики, о которых вы сказали, людям промывали мозги там (в новых регионах) десятилетиями», – сказал Путин на встрече с молодыми учеными в Сириусе, передает РИА «Новости».

«И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьезных исследований у людей было ясное представление, кто они, что они, кто и что из себя представляет часть нашей общности такой этнической, культурологической, языковой», – добавил президент.

Чрезвычайно важно, чтобы представление об общности русского мира основывалось на научном знании, подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил о научной основе тезиса о России как уникальной цивилизации.