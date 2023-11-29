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МИД: Присоединение Молдавии к санкциям ЕС – враждебный шаг
Мария Захарова назвала присоединение Молдавии к санкциям ЕС против РФ «враждебным шагом», который не останется без ответа
Россия расценивает присоединение Молдавии к антироссийским санкциям Евросоюза с 23 ноября как очередной враждебный шаг и не оставит его без ответа, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге в Москве.
«Мы уже давали оценку решению молдавских властей. Расцениваем его как очередной враждебный шаг, который направлен на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», – приводит слова Захаровой ТАСС.
По ее словам, руководство республики наращивает градус антироссийской риторики в связи с приближением декабрьского заседания Совета ЕС, на котором будет рассматриваться вопрос запуска переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз.
При этом граждане Молдавии, по ее оценкам, помнят историческую роль России в сохранении и развитии молдавской государственности.
«Мы убеждены в тщетности попыток стереть культурно-этнический код народа Молдавии и разорвать его вековые связи с Россией», – подчеркнула официальный представитель МИД.
Ранее Захарова назвала откровения украинского политика Давида Арахамии подтверждением провокации Киева в Буче, чтобы сорвать переговорный процесс.