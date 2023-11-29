  • Новость часаМИД: Присоединение Молдавии к санкциям ЕС – враждебный шаг
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Китай скрытно скупает российское золото
    Политолог: Запад понизил Зеленского до уровня «мечтателя»
    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около 200 тел сослуживцев
    В ХАМАС пообещали освободить россиян в знак признательности Путину
    Эксперт: НАТО не удастся заблокировать Балтику для России
    Появились детали убийства двух россиянок в Турции
    Экономист: «Разрушитель» Набиуллина разбила надежды Запада на крах России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У финнов перестала действовать советская прививка

    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция серьезно взялась за оружие

    Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.

    15 комментариев
    29 ноября 2023, 13:24

    Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы двусторонних отношений

    Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым обсудил вопросы двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Разговор президентов состоялся утром в среду. Путин и Мирзиеев также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Москву, передает ТАСС.

    Встреча Путина с главой Узбекистана состоялась в Москве 6 октября. Мирзиеев заявил, что в отношениях Узбекистана и России нет нерешенных вопросов.

    28 ноября 2023, 17:29
    Путин: Русские – это больше чем национальность

    Путин назвал наличие русских главным условием существования России и Русского мира

    Путин: Русские – это больше чем национальность
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России заявил, что русские – это «больше чем национальность», без русских людей «нет и не может быть России и Русского мира». Об этом Владимир Путин заявил на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), в котором участвовал по видеосвязи.

    «Хочу подчеркнуть: без русских, как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России... Русские – это больше чем национальность», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он добавил, что роль русского народа в качестве носителя культурной, духовной, исторической идентичности сохранялась на протяжении всей истории России. При этом быть русским, по словам Путина, это прежде всего «огромная ответственность за сбережение России».

    Глава государства также отметил, что русофобия, наравне с другими формами расизма и неонацизма, стала «практически официальной идеологией западных правящих элит». 

    Ранее Путин назвал многообразие конкурентным преимуществом России.


    Коментарии (98)
    28 ноября 2023, 17:52
    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия

    Путин: Многообразие и единство культур России, традиций, языков, этносов не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов

    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин считает, что Западу «в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия». Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

    «Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую «шарманку»: мол, Россия – это «тюрьма народов», а сами русские – «народ рабов», – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

    По его словам, в России «на протяжении веков много раз» слышали такую риторику, а сегодня также звучат заявления, что Россию нужно «деколонизировать». «А на самом деле что им нужно – на самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой – тогда посеять смуту», – добавил президент.

    Он подчеркнул, что любое вмешательство извне, а также провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты будут расценены как «агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами». «Мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать», – пообещал Путин.

    Ранее президент России назвал преступлением попытки расколоть российское общество

    Коментарии (21)
    28 ноября 2023, 16:48
    Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
    Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер, потому что россияне отстаивают безопасность и благополучие народа, заявил президент России Владимир Путин на Всемирном русском соборе.

    «Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией. Именно наша страна, Русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою «исключительность», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.

    «Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира, – отметил глава государства. – Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас это видят – дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен».

    Президент отметил, что сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма: «Они направлены не только против русского, но против всех народов России – татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев. Нас много, всех сейчас я не назову, но повторю – против всех народов России это направлено».


    Ранее Путин по видеосвязи начал выступление на Всемирном русском народном соборе.

    Коментарии (47)
    28 ноября 2023, 17:44
    Путин заявил о провале санкционного блицкрига
    Путин заявил о провале санкционного блицкрига
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Санкционный блицкриг провалился, Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    «Объединяя усилия государства, бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада. Его санкционный блицкриг провалился. Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он призвал предпринимателей создавать рабочие места, развивать производство, участвовать в подготовке кадров. Тогда, по его мнению, «рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний».

    Ранее Путин заявил о неделимости российского государства и назвал предательством любые попытки посеять рознь и расколоть общество страны.

    Коментарии (5)
    29 ноября 2023, 12:57
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинское радикальное движение ХАМАС намерено в среду освободить еще несколько российских граждан вне рамок сделки с Израилем о перемирии, это будет сделано в знак признательности президенту России Владимиру Путину, сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

    Он уточнил, что ХАМАС не освобождал никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением только россиянина Рона Кривого, передает ТАСС.

    Ранее израильские СМИ писали, что израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, россиянин Рон Олегович Кривой был освобожден.

    Коментарии (7)
    28 ноября 2023, 17:37
    Путин: Преодолеть демографические вызовы нельзя только с помощью социальных выплат
    Путин: Преодолеть демографические вызовы нельзя только с помощью социальных выплат
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Нельзя только с помощью выплат и пособий преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась Россия, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    «Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее – жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождения ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора», – приводит его слова ТАСС.

    На ваш взгляд
    Какие меры в первую очередь будут способствовать повышению рождаемости в России?





    Результаты
    49 комментариев


    Ранее Путин подписал указ, которым объявил 2024-й Годом семьи.

    Коментарии (4)
    28 ноября 2023, 17:14
    Путин: Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России
    Путин: Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России, все сферы государственного управления должны быть ориентированы на поддержку семьи, заявил президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    «Многодетность, большая семья должны стать новым образом жизни для всех народов России, а семья – это не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности. Поддержка семьи, материнства, детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления, нашу экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещение и образование, здравоохранение», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин поблагодарил Всемирный русский собор за поддержку и укрепление государственности.

    Коментарии (14)
    28 ноября 2023, 18:20
    Путин призвал помнить уроки революции 1917 года

    Путин призвал помнить уроки революции 1917 года, Гражданской войны и распада СССР в 1991 году

    Президент России Владимир Путин заявил, что современное общество до сих пор расплачивается за ошибки центральной власти, допущенные в ходе революции 1917 года, Гражданской войны и во время распада СССР.

    «Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны, распада СССР 1991 года. Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей и даже родившиеся уже в XXI веке до сих пор – даже спустя десятилетия – расплачиваются за допущенные тогда просчеты, за потакания сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти, за политику искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа – русских, белорусов и украинцев», – приводит официальный сайт Кремля слова президента на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

    По словам Путина, возникшие после распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги «не только еще тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой». «И раны эти еще долго не залечить», – отметил российский президент. 

    Он подчеркнул, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть российское общество – это «предательство, преступление против всей России». «Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна», – предупредил Путин.

    Ранее президент России назвал русских главным фактором существования России и Русского мира.

    Коментарии (16)
    28 ноября 2023, 16:57
    Путин: Россия сражается за свободу всего мира

    Путин назвал «опасной для окружающих» диктатуру «одного гегемона»

    Путин: Россия сражается за свободу всего мира
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия сражается сейчас за свободу всего мира, а не только своей страны, заявил президент Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    «Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас видят это – дряхлеет, она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих», – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

    По словам президента, именно Россия находится сейчас «в авангарде формирования более справедливого мироустройства». «И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен», – добавил Путин.

    Российский лидер также напомнил, что Всемирный русский народный собор был учрежден в 1993 году, в сложное и переломное для страны время, когда он смог «объединить вокруг общих целей представителей Русской православной церкви, других религиозных организаций, политических партий и движений, деятелей культуры, ученых, предпринимателей, людей разных взглядов, убеждений, национальностей, но единых в главном – в своей твердой патриотической позиции».

    «Хочу прежде всего поблагодарить вас за поддержку, за ваш вклад в укрепление российской государственности, гражданского мира и согласия, в консолидацию общества и за ту помощь, которую вы всегда оказываете соотечественникам, всем, кого объединяет большой Русский мир», – сказал Путин. 

    Ранее президент России заявил, что битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер.



    Коментарии (6)
    28 ноября 2023, 18:12
    Путин предупредил об ответе в случае вмешательства извне в дела России

    Tекст: Вера Басилая

    Москва будет расценивать как агрессию любое вмешательство извне в свои дела, а также провокации с целью вызвать межрелигиозные конфликты, заявил президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    «Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами. Мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин назвал преступлением попытки расколоть российское общество.

    Коментарии (2)
    28 ноября 2023, 15:21
    Путин назвал ключевое условие палестино-израильского урегулирования

    Tекст: Ольга Никитина

    Создание суверенной Палестины в границах 1967 года является ключевым условием для урегулирования палестино-израильского конфликта, отметил президент России Владимир Путин в послании главе Палестины Махмуду Аббасу по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

    «Сейчас, когда кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины, считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию России в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года», – говорится в послании главы российского государства, которое зачитал специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на мероприятии по случаю памятной даты, передает ТАСС.

    Как указал Путин, «именно в этом (в создании суверенной Палестины в границах 1967 года – прим. ВЗГЛЯД) видится ключевое условие достижения всеобъемлющего долгосрочного, справедливого палестино-израильского урегулирования».

    В Кремле ранее подчеркивали, что конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за деструктивной политики США, которые стремятся действовать единолично.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2023, 18:43
    Путин: Россия будет опираться на вековые ценности

    Путин отметил не подлежащие «выкорчевке» вековые ценности России

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет опираться на вековые ценности, которые не подлежат «выкорчевке», а сбережение и преумножение народа России является задачей на поколения вперед, заявил президент Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    Президент напомнил о фактах, обратив внимание на верность «вечным традициям» в годы Великой Отечественной войны. «И сегодня это все продолжатся, это выкорчевке не подлежит, это основа, суть России, суть нашего народа. Мы всегда будем смотреть вперед, двигаться вперед, но всегда будем опираться на наши вековые традиции и наши духовные корни», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также назвал сбережение и преумножение народа России задачей на поколения вперед и будущим Русского мира, «тысячелетней вечной России».

    Ранее Путин заявил, что русские – это «больше чем национальность», без русских людей «нет, и не может быть России и Русского мира».

    Коментарии (2)
    28 ноября 2023, 18:07
    Путин объявил минуту молчания в честь погибших бойцов в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) объявил минуту молчания в честь погибших в ходе специальной военной операции бойцов.

    Глава государства отметил, что многие участники ВРНС находятся сейчас в Донбассе и Новороссии среди волонтеров и добровольцев, в рядах воинских подразделений, «вместе с боевыми товарищами защищают наших братьев и сестер», передает ТАСС.

    Президент также поблагодарил за помощь, которую участники спецоперации оказывают в тылу семьям погибших бойцов.

    «Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная им память. Минута молчания», – сказал Путин.

    Ранее президент России заявил, что битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2023, 17:59
    Путин: Справедливый миропорядок невозможен без сильной России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское государство находится в авангарде создания нового справедливого мироустройства, существование которого невозможно без сильной России, заявил глава государства Владимир Путин.

    «Именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства», – заявил Путин на заседании Всемирного русского народного собора, передает ТАСС. Российский лидер добавил, что прочный, стабильный миропорядок невозможен без суверенной, сильной России.

    Ранее Путин назвал преступлением попытки расколоть российское общество.

    Коментарии (3)
    28 ноября 2023, 17:22
    Путин назвал преступлением попытки расколоть российское общество

    Путин: Мы никому не позволим делить Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о неделимости российского государства и назвал предательством любые попытки посеять рознь и расколоть общество страны.

    «Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна», – заявил Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что попытки расколоть российское общество являются преступлением против России. «Хочу вновь подчеркнуть: любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что многообразие культур, традиций и обычаев составляет основу конкурентного преимущества России.

    Коментарии (0)
    Главное
    Фрегат ЧФ РФ нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины
    Кулеба провозгласил ВСУ «сильнейшей армией» Европы
    В Тбилиси получили заявление Госдепа США об уникальности независимости Косово
    Украинцы начали блокировать дороги в Польше
    В Японии разбился конвертоплан Osprey ВС США
    «Билайн» раскрыл новый способ телефонного мошенничества
    Певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ

    Зачем Китай скрытно скупает российское золото

    Российские золотодобытчики установили рекорд: они продали в Гонконг в пять раз больше золота. Официальные данные Китая по закупке российского золота существенно ниже. Эксперты полагают, что Пекин пытается скрыть от Запада, что он скупает так много золота. Для чего он это делает? Подробности

    Перейти в раздел

    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

    Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром. Политик, подписавший Европу на кровавую авантюру, – такое место в истории Джонсон выбрал для себя сам. Но заслужил ли он его на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Мини-дроны добавили Су-57 силы и незаметности

    Истребитель Су-57 получит в свой арсенал новый тип вооружения – мини-беспилотники. Предполагается, что дроны смогут выполнять ударные и разведывательные функции, а также выступать в качестве средства РЭБ. Как использование подобных дронов скажется на боевых возможностях Су-57 и какие новые задачи он сможет выполнять в бою? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто отравил жену главного разведчика Украины

    На Украине отравили супругу главного разведчика страны – Марианну Буданову. Об ухудшении состояния здоровья сообщили и другие сотрудники ГУР. Все это происходит на фоне нарастающего конфликта между военным и политическим руководством страны. Кому может быть выгодно данное покушение и почему в экспертной среде допускают инсценировку отравления? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

    • Крах Зеленского виден в Авдеевке

      Российские штурмовые части полностью заняли южную промышленную зону Авдеевки, которая стала одним из символов конфликта и контролировалась ВСУ с 2014 года. Это максимально некстати для Владимира Зеленского. Осень принесла ему множество плохих новостей. Но самые плохие еще впереди.

    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............