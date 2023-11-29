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Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы двусторонних отношений
Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым обсудил вопросы двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Разговор президентов состоялся утром в среду. Путин и Мирзиеев также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Москву, передает ТАСС.
Встреча Путина с главой Узбекистана состоялась в Москве 6 октября. Мирзиеев заявил, что в отношениях Узбекистана и России нет нерешенных вопросов.