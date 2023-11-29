Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы двусторонних отношений

Путин: Русские – это больше чем национальность

Путин назвал наличие русских главным условием существования России и Русского мира

Tекст: Денис Тельманов

«Хочу подчеркнуть: без русских, как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России... Русские – это больше чем национальность», – приводит слова президента сайт Кремля.

Он добавил, что роль русского народа в качестве носителя культурной, духовной, исторической идентичности сохранялась на протяжении всей истории России. При этом быть русским, по словам Путина, это прежде всего «огромная ответственность за сбережение России».

Глава государства также отметил, что русофобия, наравне с другими формами расизма и неонацизма, стала «практически официальной идеологией западных правящих элит».

Ранее Путин назвал многообразие конкурентным преимуществом России.





