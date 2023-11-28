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    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    8 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    78 комментариев
    28 ноября 2023, 15:07

    Морскую мину выбросило штормом на пляж под Севастополем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники правоохранительных органов обследовали снаряд, который обнаружил на одном из пляжей под Севастополем местный житель. Как выяснилось, это была морская мина, которую выбросило на берег штормом, сообщили СМИ.

    Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, обследованием мины занимались бойцы севастопольского ОМОН, передает RT.

    Взрывотехники установили, что перед ними – учебная морская реактивно-всплывающая мина, не представляющая опасности для окружающих, боеприпас передали специалистам Черноморского флота ВМФ России.

    Ранее сообщалось, что число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех человек. Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, комментируя сильный шторм в регионе, объяснила газете ВЗГЛЯД, откуда пришел циклон.

    25 ноября 2023, 16:07
    Вторая за день подпорная стена частично разрушилась на трассе на южном берегу Крыма
    Вторая за день подпорная стена частично разрушилась на трассе на южном берегу Крыма
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Частичное разрушение стены зафиксировали на автодороге Ливадия – Симеиз на южном берегу Крыма, сообщил глава Минтранспорта региона Николай Лукашенко.

    Он заявил, что аварийный участок будет огражден, установят соответствующие маячки, передает РИА «Новости».

    Ранее в Севастополе обрушилась подпорная стена на проезжую часть. Сейчас движение транспорта на этом участке восстановлено.

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    27 ноября 2023, 12:34
    Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме

    Причиной гибели животных в Севастопольском аквариуме стал термальный удар

    Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме
    @ sevaquarium.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Животные в Севастопольском морском аквариуме-музее погибли из-за термального удара, сообщил собственник – директор аквариума Юрий Кравцов, рассказав об обстоятельствах произошедшего из-за обрушившегося на регион шторма.

    Кравцов сообщил РИА «Новости», что в историческом третьем зале размещались пресноводные животные, туда хлынула холодная морская вода. «Термальный удар, и все», – сказал он.

    Морская вода, по его словам, затопила насосы и обогреватели, электрику. Ночью из помещения, которое было заполнено водой на полтора метра, откачали воду, сейчас разбирают завалы.

    Всего в зале обитало 800 единиц животных, сообщил Кравцов, добавив, что это были представители четырех континентов и порядка 50 видов. В частности, уточнил он, погибли панцирные щуки, которые жили в этом аквариуме 20 лет, а также большие красивые пираньи, которые жили 15 лет.

    Пострадавший зал аквариума Севастополя находится со стороны моря, он попал под удар волн, добавил директор музея.

    Ранее сообщалось о гибели 500 животных в музее-аквариуме Севастополя.

    Коментарии (9)
    27 ноября 2023, 13:17
    Нидерланды отдали Украине скифское золото
    Нидерланды отдали Украине скифское золото
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевская таможня приступила к оформлению скифского золота, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

    В ведомстве сообщили, что грузовик, в котором находилось почти 2,7 тыс. килограммов культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Идентификацию сокровищ будут проводить в сокровищнице национального музея Украины, передает ТАСС заявление украинской таможни.

    Ранее Киев заявлял, что Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма.

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    27 ноября 2023, 14:46
    Синоптик объяснила природу сильного шторма в Крыму

    Синоптик: Обрушившийся на Крым шторм пришел из Средиземного моря

    Синоптик объяснила природу сильного шторма в Крыму
    @ Макс Ветров/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Циклон, который вызвал сильный шторм в Крыму, перешел в район Воронежа, но сейчас ветры категории ОЯ (опасных явлений) и ураганные уже закончились, сказала газете ВЗГЛЯД начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, комментируя сильный шторм в регионе.

    «26 и 27 ноября циклон перемещался с акватории Средиземного моря, дальше шел через запад Черного моря, попал на западные районы Крыма и очень быстро ушел на Европейскую территорию России. Сейчас его центр в районе Воронежа. Сейчас категория ОЯ (опасное метеорологическое явление) и ураганные ветры уже закончились», – говорит Любецкая.

    Синоптик рассказывает, что этот циклон в первую очередь вызвал очень сильные ветры от 25 до 33 метров в секунду, а также ураганные ветры 33–40 метров в секунду. Она отмечает, что не ураганные ветры носили категорию ОЯ. Также прошли мощные осадки в виде сильного дождя и снега в горах Ай Петри и на Ангарском перевале.

    «От осадков ущерба практически нет, однако сильный ветер принес немалые разрушения и вызвал шторм на море – 5,7 баллов у Херсонесского маяка и 3 балла в Евпатории, где волны захлестнули побережье, были подтоплены муниципальные образовательные учреждения Евпатории и город Саки. Последний раз такой ураганный ветер в Крыму наблюдался 11 ноября 2007 года», – заключила Любецкая.

    Ранее стало известно, что Крым, Сочи и Запорожскую область одолела непогода, которая вызвала сильный шторм. В результате в Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, из-за чего погибло более 500 морских животных. Также известно, что в результате штормового ветра погиб один человек. В регионе введенрежим ЧС.
    Советник главы республики Олег Крючков рассказал, что масштабы разрушений в Крыму из-за непогоды очень большие, отметив, что такого в регионе не было никогда, передают РИА «Новости». «Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», – сказал Крючков.

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    26 ноября 2023, 15:58
    В Крыму сравнили угрозы Киева с «лаем Моськи»

    Депутат парламента Крыма Гемпель сравнил угрозы Киева уничтожить Крымский мост с «лаем Моськи»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Угрозы Украины в отношении Крымского моста похожи на лай Моськи из басни Крылова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    Как указал Гемпель, «все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем хорошо известной басни». По его словам, сегодня Украина как государство уже ничего из себя не представляет, передает РИА «Новости».

    Он предположил, что все угрозы являются «предсмертной агонией» властей Украины. Гемпель уточнил, что Украина уже потеряла свою государственность, поэтому сегодня ничего не говорит о том, что Украина может победить Россию. «Украина может процветать только в составе Российской Федерации», – добавил он.

    Ранее руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что Украина сделает все, чтобы Крымский мост был уничтожен.

    В октябре представитель украинских военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил, что ВСУ уничтожат Крымский мост, добавив, что конструкцию охраняют «боевые дельфины».

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    27 ноября 2023, 14:55
    В Кремле сказали, где должно храниться скифское золото

    Песков: Скифское золото принадлежит Крыму и должно находиться там

    В Кремле сказали, где должно храниться скифское золото
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Скифское золото принадлежит Крыму и должно храниться там, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Так Песков прокомментировал передачу Нидерландами Киеву культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», передает ТАСС.

    Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что скифское золото может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников.

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    26 ноября 2023, 10:29
    В Крыму обвинили Запад в причастности к атакам на полуостров

    Глава парламента Крыма Константинов обвинил Запад в причастности к атакам на полуостров

    В Крыму обвинили Запад в причастности к атакам на полуостров
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    К попыткам украинских военных атаковать Крым причастны западные военные специалисты и инструкторы, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Как указал Константинов, все эти действия не спонтанные, они являются частью «вполне конкретного плана». По его словам, разработка и реализация плана происходит в оперштабе, за которым следят военные и специалисты Запада. Он также подтвердил, что в штабе есть незначительный процент украинцев, но главной или определяющей роли они не играют, передает РИА «Новости».

    Константинов добавил, что такая система не смогла бы работать без поставок оружия и военных технологий из западных стран. По его мнению, президент Украина Владимир Зеленский как невоенный человек в принятии таких решений непосредственно не участвует.

    Он подчеркнул, что задача украинского лидера заключается в том, чтобы он следил за общей атмосферой русофобии на территории бывшей Украины. В это входит, пояснил Константинов, нанесение любого вреда людям. «В этом состоит их адская природа», отметил он.

    Глава крымского парламента сообщил, что Зеленский оперативно этими ударами не руководит, но он несет за них всю полноту политической ответственности.

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Запада.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских дронов над Крымом.

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    26 ноября 2023, 22:08
    Аксенов объявил выходной в Крыму из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Крымском полуострове в понедельник, 27 ноября, объявлен выходной, сообщил глава республики Сергей Аксенов в воскресенье вечером.

    Выходной объявляется в связи с погодными условиями, сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале.

    Ранее советник Аксенова Олег Крючков сообщил, что около 40 тыс. жителей Крыма остались без электричества из-за урагана.

    Коментарии (4)
    26 ноября 2023, 20:53
    Без света из-за урагана остались около 40 тыс. жителей Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    Около 40 тыс. жителей Крыма остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    Он отметил, что восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра. Ориентировочно – после 00.00, передает РИА «Новости».

    Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе из-за шторма поврежден газопровод. Она подчеркнула, что город готовится к удару стихии, службы города в повышенной готовности.

    Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оперативный штаб создан и работает в Крыму в связи с непогодой.

    Коментарии (2)
    26 ноября 2023, 19:24
    В Крыму из-за шторма создали оперативный штаб

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперативный штаб создан и работает в Крыму в связи с непогодой сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он подчеркнул, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму все службы приведены в состояние повышенной готовности.

    Аксенов указал, что для экстренного реагирования в экстремальных ситуациях и для ликвидации последствий стихии необходимо звонить по номеру оперативного дежурного МЧС: 8 (3652) 51-01-10.

    Ветер ураганной силы до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма, ветер достигает скорости 25-26 метров в секунду в Евпатории, Севастополе и поселках на западном берегу.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2023, 14:45
    Аксенов предположил, что произойдет с переданным Киеву скифским золотом

    Tекст: Ольга Иванова

    Скифское золото, которое было передано Киеву, может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «России-24».

    Аксенов считает, что «ничего хорошего этой коллекции не светит», поскольку Киев подобные ценности размешал в частных коллекциях. Он также отметил, что «они будут реагировать только на силу, на решительные действия, соответственно, и действия, которые ведутся на опережение», передает ТАСС.

    Аксенов добавил, что решить вопрос с возвращением скифского золота в Крым можно только благодаря выполнению целей, которые были поставлены в рамках СВО.

    Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу скифского золота Украине, все элементы коллекции доставлены в Национальный музей истории Украины в Киеве.

    Ранее сообщалось, что киевская таможня приступила к оформлению скифского золота.

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    27 ноября 2023, 04:43
    В Крыму из-за непогоды перекрыли три автодороги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Крымском полуострове ограничили проезд по трем автомобильным дорогам из-за шторма, сообщили в пресс-службе ГУП «Крымавтодор».

    Ограничен проезд по участку дороги Симферополь – Евпатория с 51 по 64 километр. Объезд доступен через Новоселовское, сообщили на предприятии, передает ТАСС.

    Перекрыт проезд на дороге Саки – Митяево – Красноперекопс – Симферополь. На этом участке на проезжую часть рухнул столб высоковольтной линии электропередачи. Также там доступен объезд.

    Кроме того, закрыта дорога Черноморское – Межводное.

    Напомним, в Крыму из-за шторма без электричества остались до 500 тыс. жителей. Шторм на юге страны затронул Крымский полуостров, Сочи и Запорожскую область.

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    27 ноября 2023, 04:18
    Развожаев сообщил о подтоплении жилых домов в Севастополе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Река Бельбек в Крыму вышла из берегов, из-за этого в Севастополе происходит подтопление домов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Нагонная волна не дает реке выбросить воду в море, из-за чего та подтапливает строения, спасатели эвакуировали из поселка Любимовка 10 человек, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что среди 10 эвакуированных – двое детей трех и девяти лет. В пансионат «Лазурь» разместят пять человек. Остальных забрали к себе родственники.

    В жилых домах, расположенных в военном городке рядом с Херсонесским маяком, также проводится эвакуация, их отправят в пункт временного размещения.

    Ранее губернатор Севастополя предупреждал, что пик шторма, охватившего юг России, может прийтись на утренние часы понедельника.

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    27 ноября 2023, 00:32
    В Крыму до 500 тыс. человек остались без света из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Порядка 500 тыс. жителей Крымского полуострова остались без электричества из-за шторма, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

    Всего отключено 166 линий электропередачи по 10кВ, 1 тыс. 185 трансформаторных подстанций, 498 тыс. человек отключено от электричества, сообщил Крючков, передает ТАСС.

    Над устранением неполадок работают 38 бригад. Больше всего от непогоды пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский районы.

    Также обесточена трасса Алушта – Симферополь, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

    Ранее Крючков сообщал, что около 40 тыс. жителей Крыма остались без электричества из-за урагана. Глава региона Сергей Аксенов объявил 27 ноября в Крыму выходным из-за непогоды.

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    28 ноября 2023, 14:58
    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму

    Власти Украине решили вернуть «исторические» названия городам в Крыму

    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины запланировали вернуть «исторические» крымско-татарские названия городам в Крыму, сообщили в украинском министерстве реинтеграции.

    В заявлении министерства уточняется, что власти Украины вынашивают планы по возвращению «географическим названиям в Крыму исторические наименования на крымско-татарском языке», передает RT.

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6», после чего Рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)».

    В ответ на это губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты № 6.

    Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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