Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.11 комментариев
Морскую мину выбросило штормом на пляж под Севастополем
Сотрудники правоохранительных органов обследовали снаряд, который обнаружил на одном из пляжей под Севастополем местный житель. Как выяснилось, это была морская мина, которую выбросило на берег штормом, сообщили СМИ.
Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, обследованием мины занимались бойцы севастопольского ОМОН, передает RT.
Взрывотехники установили, что перед ними – учебная морская реактивно-всплывающая мина, не представляющая опасности для окружающих, боеприпас передали специалистам Черноморского флота ВМФ России.
Ранее сообщалось, что число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех человек. Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, комментируя сильный шторм в регионе, объяснила газете ВЗГЛЯД, откуда пришел циклон.