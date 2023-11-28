Экс-боец ММА с подельником арестованы за похищение и убийство в лесу женщины

Экс-боец ММА Тороян с подельником арестованы за похищение и убийство женщины в лесу

Tекст: Вера Басилая

Тороян и Агаян в ходе допроса дали признательные показания. Они подозреваются в похищении и убийстве, оба судом арестованы на два месяца, передает РИА «Новости».

Отмечается, что согласно профильным сайтам, полный тезка Торояна с аналогичной датой рождения в 2017 году провел три боя в смешанных единоборствах, представляя Армению.

Источник сообщил, что в деле был третий подозреваемый Ридван Алиев, он был задержан в ночь на 26 ноября во время употребления наркотиков, скончался в отделе полиции от их передозировки, допросить его не успели. СК сообщил, что по факту смерти Алиева проводится доследственная проверка.

Ранее стало известно, что Тороян, Алиев и Агаян со второй попытки похитили в Новороссийске 38-летнюю местную жительницу, привезли ее в СНТ «Лесная поляна», где Алиев отвел ее в лес и убил. Для преступления они использовали чужую машину, владельца которой засунули в багажник. После гибели женщины они отправили сообщения ее мужу с требованием о переводе биткоинов в обмен на якобы живую жену.