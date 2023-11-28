Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.11 комментариев
Траньков заявил о потере мотивации у российских фигуристов
Траньков заявил о потере мотивации у российских фигуристов из-за отсутствия мировых турниров
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что из-за отсутствия международных соревнований российским фигуристам не хватает мотивации и им тяжело развиваться.
«Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Мотивация приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть пока и внутри страны. Но этого, конечно, не хватает, остается только ждать», – сказал Траньков, передает «РБК Спорт».
При этом, говоря об уровне российских фигуристов до отстранения от мировых турниров и после, Траньков отметил, что сейчас он стал выше. «Если сравнивать именно наших спортсменов до отстранения и после, я думаю, что уровень подтянулся», – сказал он.
В июне совет Международного союза конькобежцев сохранил в силе решение об отстранении россиян.