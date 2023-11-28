Траньков заявил о потере мотивации у российских фигуристов из-за отсутствия мировых турниров

Tекст: Валерия Городецкая

«Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Мотивация приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть пока и внутри страны. Но этого, конечно, не хватает, остается только ждать», – сказал Траньков, передает «РБК Спорт».

При этом, говоря об уровне российских фигуристов до отстранения от мировых турниров и после, Траньков отметил, что сейчас он стал выше. «Если сравнивать именно наших спортсменов до отстранения и после, я думаю, что уровень подтянулся», – сказал он.

В июне совет Международного союза конькобежцев сохранил в силе решение об отстранении россиян.