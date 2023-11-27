МЧС предупредило о сильном снеге и ледяном дожде в Москве утром и днем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10.00 до 13.00 27 ноября местами в Москве ожидается очень сильный снег, местами ледяной дождь, сильный гололед, передает ТАСС.

В ГУ МЧС в связи с непогодой рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также лучше избегать обгонов, перестроений и опережений, машины лучше парковать вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщал о затруднении на московских дорогах из-за снегопада, часть грузовиков застряли на улицах.