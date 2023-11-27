Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.0 комментариев
В Дании удивились «большому сюрпризу» от украинских беженцев
DR: Половина украинцев хочет остаться в Дании после окончания конфликта
После окончания боевых действий на Украине почти половина украинских беженцев (49,5%) хотели бы остаться в Дании, сообщила ведущий автор соответствующего исследования Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета. Она назвала такой результат опроса «большим сюрпризом».
Целая группа украинцев, по ее словам, уже обосновалась в Дании, «пустила корни в обществе». Они нашли работу и устроили детей в школу, передает РИА «Новости» слова эксперта.
Восстановление Украины после конфликта займет много времени, потому мысль остаться в Дании кажется привлекательной, говорится в сюжете датской телерадиокомпании Danmarks Radio.
Особый режим для украинцев в Дании истекает 17 марта 2025 года. После этого, если они не получат убежище или вид на жительство, им придется вернуться на родину.
Ранее сообщалось, что многие беженцы с Украины начали уезжать из Польши, они переселяются в Германию или возвращаются на родину.