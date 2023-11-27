Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.20 комментариев
ВСУ стали готовиться к возможному расширению границ конфликта с Россией
В ВСУ сообщили, что готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией
Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части страны, заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
В эфире ABC News Наев сообщил, что ВСУ «готовятся к этому» сценарию, строят оборонительные сооружения, устанавливают мины и готовят силы. По его словам, произойдет это, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и «технологически совершенствоваться с помощью своих союзников», пишет «Коммерсант».
Нынешнюю стадию конфликта украинский генерал описал как «войну ресурсов».
Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация на Херсонском направлении уничтожила блиндажи украинской армии.