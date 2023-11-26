AP: Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена

Tекст: Ольга Иванова

Утверждается, что танкер принадлежит фирме Zodiac Maritime. Также сообщается, что танкер захвачен неизвестными силами, передает РИА «Новости».

По данным Ambrey, ВМС США вовлечены в ситуацию и «попросили суда держаться в стороне от этой зоны».

Агентство также напомнило, что Аден, где захватили танкер, контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая уже многие годы воюет с повстанцами-хуситами.

Ранее представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские.