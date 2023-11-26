Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.2 комментария
AP: Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
Связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захвачен у побережья Йемена, передает агентство Associated Press со ссылкой на частную информационно-аналитическую фирму Ambrey.
Утверждается, что танкер принадлежит фирме Zodiac Maritime. Также сообщается, что танкер захвачен неизвестными силами, передает РИА «Новости».
По данным Ambrey, ВМС США вовлечены в ситуацию и «попросили суда держаться в стороне от этой зоны».
Агентство также напомнило, что Аден, где захватили танкер, контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая уже многие годы воюет с повстанцами-хуситами.
Ранее представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские.