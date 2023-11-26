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В Кремле выразили надежду на возобновление участия Армении в ОДКБ
Песков выразил надежду на возобновление участия Армении в ОДКБ
Россия надеется, что Армения полноценно возобновит свое участие ОДКБ, поскольку объединение остается востребованным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту «России-1» Павлу Зарубину.
Он отметил, что позиция Еревана хорошо известна. «Не во всем мы можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока», – сказал Песков, передает ТАСС.
В связи с этим Кремль надеется, что Армения со временем возобновит свой подход в пользу расширенного участия в ОДКБ.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян отказался от участия в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске.