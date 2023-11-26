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    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    42 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    77 комментариев
    26 ноября 2023, 00:31

    «Союз-2.1б» с военным спутником стартовал с Плесецка

    ВКС запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк

    «Союз-2.1б» с военным спутником стартовал с Плесецка
    @ Roscosmos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником в интересах Минобороны, сообщило российское военное ведомство.

    Запуск ракеты-носителя среднего класса состоялся в 23.58 мск, передает ТАСС.

    Напомним, 27 октября ВКС также запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения.


    25 ноября 2023, 17:46
    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Военный эксперт Кнутов объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия использует наиболее дешевый, но эффективный способ противодействия противнику, запуская большое количество беспилотников. Эта тактика позволяет одномоментно выполнять сразу две задачи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА.

    «Применение беспилотников – наиболее дешевый, но в то же время крайне эффективный способ противодействия противнику. Судя по всему, Украине пришлось иметь дело с настоящим роем дронов, с которым не каждая система ПВО может справиться», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Так как наше военное ведомство пока не подтверждало удары, мы можем предположить, что атака была направлена на повреждение объектов энергоинфраструктуры. Также нельзя исключать поражения складов. Если подтвердится история с энергоснабжением, это будет означать, что Россия решила повторить тактику прошлого года», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, применение большого количества беспилотников одномоментно необходимо для решения сразу двух задач. Во-первых, мы таким образом можем прощупать уязвимые места в системе ПВО противника. А во-вторых, попутно поразить ряд важных целей», – заключил аналитик.

    В ночь на 25 ноября ВС России выпустили по украинской столице рекордное количество беспилотников, заявили украинские воздушные силы. Позже стало известно, что магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Начат ремонт линий электропередач, на период работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, которые раздавались с 5.00. Воздушная тревога объявлялась в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» писали, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой». Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo указывал, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Коментарии (18)
    25 ноября 2023, 09:56
    Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну
    Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление американской нейросети о том, что фотографии с космонавтами NASA на Луне является подделкой, подтверждает ряд доводов о неподлинности этих изображений, предположил сенатор Алексей Пушков

    Он отметил, что для такого вывода и человеческого интеллекта вполне достаточн .

    «Но если подделку подтверждает и искусственный интеллект, значит, отпадают вообще какие-то ни было сомнения», – написал он в Telegram-канале.

    Ранее стало известно, почему «Луна-25» не показала «следы» американцев на Луне.

    Коментарии (214)
    25 ноября 2023, 16:28
    Захарова ответила на признание Чичваркина в проигрыше
    Захарова ответила на признание Чичваркина в проигрыше
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бизнесмену и иноагенту Евгению Чичваркину следует признаваться не в том, что западные санкции не помешали России, а в том, что США изначально хотели ударить по Евросоюзу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на ролик, в котором Чичваркин признал победу за Россией.

    Она отметила, что нужно признаваться в другом – в том, что США изначально планировали нанести стратегическое поражение именно Евросоюзу.

    Сходным образом США поступили и с Израилем, гарантировав ему безопасность, и замкнув ближневосточную стратегию на себя, заключила дипломат.

    В июне 2023 года Чичваркин говорил, что российская сторона побеждает в противостоянии на Украине.

    Коментарии (22)
    25 ноября 2023, 14:56
    Захарова заступилась за высмеянного Сунака
    Захарова заступилась за высмеянного Сунака
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британский премьер и лидер консерваторов Риши Сунак, недавно осмеянный оппозицией из лейбористов за «неправильное использование молотка», оказался жертвой манипуляций, в ролике, где политик якобы «неправильно» использует инструмент, не показали контекста ситуации, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

    Лейбористы опубликовали ролик с Сунаком, где тот бьет по детали не бойком молотка, а боковой частью. Они сделали под публикацией ироничную подпись, в которой отмечается, что Сунак не в состоянии правильно работать молотком, рассказала Захарова в своем Telegram-канале.

    Она обратила внимание на то, что сам ролик – часть сюжета британского телеканала iTV. В сюжете Сунак посетил ювелирную мастерскую в Йоркшире, мастер специально сказала премьеру ударить боковой частью молотка.

    Лейбористкая партия опубликовала обрезанную часть ролика, где совета мастера нет.

    Захарова отметила, что подобная манипуляция лейбористов – «ровно то, что на Западе делают с Россией», когда берут определенные фрагменты видео, аудио, вырванные из контекста цитаты и говорят лишь о какой-то определенной части шагов российской стороны, преподнося это с противоположным изначальному смыслом.

    При этом опровержения, основанные на фактах, на Западе не видят или сознательно замалчивают, подчеркнула дипломат. С Сунаком дезинформация носила точечный характер и могла быть купирована, но «антироссийская же медиакампания носит характер пандемии», заключила Захарова.

    Коментарии (14)
    25 ноября 2023, 09:37
    В центре Киева прогремели новые взрывы

    В центре Киева и со стороны аэропорта Жуляны прогремели новые взрывы

    В центре Киева прогремели новые взрывы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В субботу утром в Киеве были слышны взрывы в центре города и со стороны аэропорта Жуляны, сообщили очевидцы.

    По словам одного из местных жителей, сильные взрывы были слышны примерно в 5.00, передает ТАСС.

    По словам другого, «сейчас слышны новые взрывы: в Голосеевском районе, со стороны Жулян, а также сильный взрыв где-то на Печерске в центре». После сообщений о взрывах в Киеве в ряде районов пропал свет, а в небе заметили дроны, рассказали горожане.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кропивницком (Кировограде).

    Коментарии (26)
    25 ноября 2023, 11:00
    На Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА
    На Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    В ночь на 25 ноября ВС России выпустили по украинской столице рекордное количество беспилотников, заявили украинские воздушные силы.

    О заявлении Воздушных сил Украины сообщает RT со ссылкой на издание «СТРАНА.ua».

    Позже стало известно, что магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Начат ремонт линий электропередач, на период работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, которые раздавались с 5.00.

    Коментарии (29)
    25 ноября 2023, 16:07
    Вторая за день подпорная стена частично разрушилась на трассе на южном берегу Крыма
    Вторая за день подпорная стена частично разрушилась на трассе на южном берегу Крыма
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Частичное разрушение стены зафиксировали на автодороге Ливадия – Симеиз на южном берегу Крыма, сообщил глава Минтранспорта региона Николай Лукашенко.

    Он заявил, что аварийный участок будет огражден, установят соответствующие маячки, передает РИА «Новости».

    Ранее в Севастополе обрушилась подпорная стена на проезжую часть. Сейчас движение транспорта на этом участке восстановлено.

    Коментарии (3)
    25 ноября 2023, 10:56
    Глава СБУ заявил, что Крымский мост «обречен»

    Глава СБУ Малюк заявил, что Крымский мост «обречен»

    Глава СБУ заявил, что Крымский мост «обречен»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина сделает все, чтобы Крымский мост был уничтожен, заявил руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью каналу «1+1».

    Он напомнил, что объект уже пережил два террористических акта, пообещав «много сюрпризов» в будущем, передает «360».

    Ранее представитель Минобороны Украины Наталья Гуменюк заявляла, что у Крымского моста осталось мало времени. В МИД России назвали подобные высказывания неприкрытым экстремизмом.

    В Госдуме же заявляли об отсутствии срока давности у теракта на Крымском мосту.

    Коментарии (45)
    25 ноября 2023, 19:57
    На Украине заявили, что Россия впервые атаковала черными беспилотниками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для корпусов беспилотников «Герань-2» якобы начали применять карбон, заявил представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат.

    Этот материал позволяет поглощать радиолокационные сигналы, из-за него сами устройства получаются черного цвета, сказал Игнат, передает радио Sputnik со ссылкой на украинские СМИ.

    Такое усовершенствование усложнит работу украинской ПВО, добавил он.

    По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», ВС России впервые использовали в ходе воздушной операции прошедшей ночью дроны черного цвета.

    Напомним, в субботу украинские военные сообщали, что в ночь на 25 ноября ВС России якобы выпустили по Киеву рекордное количество беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Россия использует дешевый и эффективный способ противодействия противнику, используя сразу большое количество дронов.

    Коментарии (19)
    25 ноября 2023, 09:32
    Зеленский заявил о необходимости получить три «победы» на Западе
    Зеленский заявил о необходимости получить три «победы» на Западе
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо одержать три «победы» на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные для Киева задачи.

    По словам украинского лидера, первая победа – это непростая победа над конгрессом. Вторая задача, по мнению Зеленского, это добиться выделения помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 млрд евро, передает РИА «Новости».

    «Третьей историей» он назвал «открытый диалог» о членстве его страны в ЕС.

    Ранее сообщалось, что на Украине разработали комплексный план мобилизации.

    Коментарии (24)
    25 ноября 2023, 18:27
    Пресс-конференцию трех президентов в Киеве прервала воздушная тревога
    Пресс-конференцию трех президентов в Киеве прервала воздушная тревога
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-конференция украинского, швейцарского и латвийского президентов Владимира Зеленского, Алена Берсе и Эдгарса Ринкевичса в Киеве прервалась из-за воздушной тревоги.

    Трансляция пресс-конференции прервалась, как только Зеленский, Берсе, Ринкевичс и литовский премьер Ингрида Шимоните закончили выступать и начали отвечать на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    В зале зазвучала сирена, политики ушли из зала и отправились в бомбоубежище.

    Отмечается, что сообщений о взрывах в украинской столице или работе ПВО не поступало.

    До этого украинские военные заявляли, что в ночь на 25 ноября российские вооруженные силы якобы выпустили по Киеву рекордное количество беспилотников.

    Коментарии (9)
    25 ноября 2023, 06:52
    Опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров

    Минобороны России показало уничтожение украинских безэкипажных катеров авиацией Черноморского флота

    Опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало видеозапись того, как самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают украинские безэкипажные катера.

    Как сообщает Черноморский флот, Су-30СМ и Су-24М должны находить безэкипажные катера и скоростные десантные лодки ВСУ и уничтожать их с помощью авиационных пушек и бомб. Также Су-30СМ эффективны в борьбе с украинскими БПЛА – летчики уничтожили уже несколько десятков беспилотников над Черным морем, передает РИА «Новости».

    В среду сообщалось, что в западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины.

    Коментарии (9)
    25 ноября 2023, 05:27
    Одесский суд отменил решение о переименовании улицы в честь Бандеры

    Одесский суд отменил решение о переименовании улиц в поселке Доброслав в честь Бандеры и украинских националистов

    Tекст: Антон Антонов

    Решение о переименовании двух улиц в поселке Доброслав в честь предводителя Организации украинских националистов* Степана Бандеры и боевиков Украинской повстанческой армии отменено Одесским окружным административным судом, сообщили украинские СМИ.

    Иск с требованием об отмене переименования подали два предпринимателя. Суд счел, что улицы переименовали с нарушением процедуры – не было общественного обсуждения и слушаний, передает ТАСС.

    Переименованы были улицы Ивана Мичурина и Григорьевского Десанта. Улица Григорьевского Десанта получила это название в честь первого морского десанта советского флота в Черном море во время Великой Отечественной войны.

    В апреле сообщалось, что по итогам голосования Доброславского поселкового совета появились улицы Европейская, Степана Бандеры и Героев УПА, передает РИА «Новости».

    В ноябре на территории Градижской общины в Полтавской области переименовали 80 улиц, в том числе названную в честь уроженца региона Николая Гоголя, а также Владимира Маяковского и Петра Чайковского.

    Коментарии (16)
    25 ноября 2023, 07:35
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве и Кропивницком

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что «в Киеве слышны взрывы». Позднее поступили сообщения, что в городе снова произошла «серия громких взрывов», передает РИА «Новости».

    В некоторых районах Киева начались перебои со светом, передает «Регнум».

    Серия взрывов прогремела и в административном центре Кировоградской области, передает ТАСС.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой».

    Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo пишет, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Напомним, в четверг сообщалось, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры.

    Коментарии (8)
    25 ноября 2023, 18:51
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Главы Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал о пророчествах украинских старцев, предсказавших начало спецоперации.

    «Был такой старец Лаврентий Черниговский, скончался он в 1955 году. Так вот он писал и говорил о некоем страшном конфликте, в который будут втянуты братья – русский и украинский народы», – рассказал священнослужитель в ходе видеомоста, состоявшегося в пресс-центре РИА «Новости».

    По словам митрополита Тихона, старец также предсказывал гонения на церковь и предостерегал паству от перехода к раскольникам. Он также рассказал о донбасском старце Зосиме, который пророчил войну между Россией и Украиной.

    «Человеку легче, когда он во что-то верит. Даже если эти пророчества помогут хоть десятку людей, то это уже благо. Главное, чтобы они успели забыть пророчества, если те по каким-то причинам не сбудутся», – отреагировала на слова митрополита общественный деятель Татьяна Щербакова на страницах Publico.

    «Я сама человек верующий, но не слишком воцерковленный. Считаю, что если ничего не делать, то ничего и не случится. Я на своем месте просто делаю свое дело так, чтобы приблизить нашу победу. Думаю, что так же ведут себя и другие граждане нашей страны. Но у меня, как и у многих, есть ощущение, что весна 2024 года будет не такой, как предыдущие», – добавила она.

    Философ Виктор Аксючиц в свою очередь указывает, что история знает немало случаев, когда старцы черпали свои видения из духовной реальности. Он также вспоминает известных писателей. «Творческая гениальность Пушкина и Достоевского позволяла предвидеть грядущее», – пишет он.

    «И это также говорит о том, что существуют различные духовные практики, позволяющие выходить за пределы мира сего к духовным основаниям нашего мирского. В данном случае владыка Тихон описывает именно это этот факт, который, надо сказать, совпадает и с моими озарениями», – замечает Аксючиц.

    По мнению историка Аркадия Минакова, «без веры в победу, без веры народа в пророчества старцев, победа не может быть одержана». «с духовной точки зрения подобные выступления и пророчества важны. В жизни народов и даже в жизни всего человечества пророчества играют важнейшую роль. Причем вне зависимости от рационалистической, логической точки зрения», – написал он на страницах Publico.

    Коментарии (3)
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