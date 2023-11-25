Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.2 комментария
Захарова отреагировала на сообщение о сети украинских киберпреступников
Захарова прокомментировала сообщение Европола о сети украинских киберпреступников
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала пресс-релиз Европола о том, что была накрыта сеть киберпреступников из Украины.
Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банков, чтобы обманывать доверчивых граждан. Больше всего пострадали жители Чехии.
«Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние пять-семь лет, теперь совершали и со своими материальными «благодетелями», – написала Захарова в Telegram-канале.
Она отметила, что в рейдах, проведенных в Днепропетровске, участвовали и антинаркотические подразделения, что свидетельствует и о наркосоставляющей киберкриминала.
Ранее сообщалось, что украинские мошенники пытались обмануть итальянского генерала Тео Лузи, но он смог их разоблачить.