Арахамия пожаловался на плохую переговорную позицию Украины

Арахамия заявил о необходимости проводить любые договоренности по украинскому конфликту через референдум

Tекст: Антон Антонов

Арахамия усомнился в том, что «украинское общество примет» предложение «просто заканчивать» конфликт. По его словам, «если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют». Он пояснил, что «очень полярные взгляды будут», передает РИА «Новости».

По его словам, если Украина начнет переговоры с Россией, то все западные поставки, которые и так задерживаются, будут задерживаться еще сильнее. Он также сообщил, что в Киеве спорят о необходимости обнародовать засекреченные данные о реальных потерях ВСУ.

Кроме того, Арахамия «не считает, что вообще какие-то выборы могут быть» на Украине в 2024 году. Он заявил, что «ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет». Также Арахамия заверил, что западные страны «не принуждают» украинские власти проводить выборы.

«Были одиночные политики, говорившие, что нам нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами, <...> и тогда вы будете условно нелегитимные, возможно, вам нужно провести выборы», – сказал он.

По его словам, этот вопрос сразу же себя исчерпывает, как только речь заходит о конкретных вопросах, на которые ни у кого нет ответа: как будут голосовать или баллотироваться военные, или как проголосуют 6 млн граждан страны за границей и так далее.

Напомним, Арахамия подтвердил, что конфликт на Украине мог закончиться весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтральный статус, но «в Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать».