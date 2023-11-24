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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    46 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    22 комментария
    24 ноября 2023, 21:08

    Рогов сообщил о массовых просьбах жителей Запорожья о переезде в Россию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жители части Запорожской области, которую контролируют украинские войска, массово обращаются с просьбами помочь им переехать в Россию, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, поступают сотни таких обращений от жителей временно оккупированного Киевом города Запорожье. «Люди не хотят иметь ничего общего с преступным режимом Зеленского и его вооруженных бандитов», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

    Обращения поступают в том числе и от тех, кто уехал в европейские страны.

    Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона – город Запорожье,

    24 ноября 2023, 12:40
    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО

    Военный эксперт Онуфриенко предположил формирование новой группировки войск в зоне СВО

    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия вводит в бой части для усиления давления на противника. Вместе с тем не исключено, что сейчас создаются новые группировки войск, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в зоне СВО заметили новый тактический символ на технике Российской армии.

    «Новые тактические символы появляются в зоне СВО не так редко, как кажется. Это может свидетельствовать о том, что в бой вводятся новые части Российской армии. Данное решение обусловлено необходимостью сохранять и усиливать давление на противника, который сейчас несет потери и имеет трудности с качественным пополнением войск живой силой и техникой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако говорить о непосредственном вводе в зону боевых действий новой группировки Российской армии пока преждевременно. Но я не исключаю, что такие формирования создаются. Их использование в перспективе позволит перейти от гибкой обороны к наступлению», – пояснил собеседник.

    «На мой взгляд, логика будет следующая – новые группировки ротируют тех, кто сейчас находится на фронте. Тем временем опытные военные отправятся в тыл, а затем из них создадут костяк для наступления», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей», заметили новый тактический символ Российской армии. На машину белой краской нанесены перевернутые треугольники, вписанные в другие треугольники.

    Напомним, экипаж специального бронепоезда «Енисей» проходит боевую подготовку в тыловом районе спецоперации, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Состав оснащен новейшей техникой и предназначен для разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожных путей и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

    В ходе тренировок военные ЦВО совершенствуют навыки применения штатного вооружения бронепоезда, а также отрабатывают действия по прикрытию стратегически важных железнодорожных узлов и станций в зоне СВО.

    За время проведения спецоперации экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Железнодорожники ЦВО восстановили движение на участках путей продолжительностью около 300 км, свыше 3 тыс. км было расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов.

    Коментарии (5)
    23 ноября 2023, 23:03
    Финским властям пришлось огородить российский Т-72 из-за георгиевских ленточек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Администрация финской столицы решила оградить сожженный Т-72, выставленный в городе, поскольку к нему несут розы и георгиевские ленточки.

    Власти страны пытаются скрыть тот факт, что сочувствующие несут цветы к танку в Хельсинки, организатор акции заявил, что розы и георгиевские ленточки приходится убирать по нескольку раз в день, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что к вечеру четверга боевую машину вновь очистили и оградили лентой.

    В ноябре в Хельсинки проукраинские общественные организации при содействии местных властей провели на площади напротив финского парламента акцию сожжения российского танка Т-72, привезенного из Эстонии.

    Сами жители города начали нести к танку цветы и свечи, чтобы почтить память российских солдат.

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    24 ноября 2023, 10:01
    ФСБ задержала в Крыму снабжавшего ВСУ запчастями россиянина

    ФСБ задержала в Крыму отправлявшего на Украину компоненты военной авиатехники россиянина

    ФСБ задержала в Крыму снабжавшего ВСУ запчастями россиянина
    @ кадр из видео

    Сотрудники ФСБ в Крыму задержали завербованного украинскими спецслужбами россиянина, который переправлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    По подозрению в совершении преступления, подпадающего под ст. 275 УК РФ (госизмена), в Феодосии был задержан гражданин России. Завербованный украинскими спецслужбами и действующий в их интересах, он за финансовое вознаграждение осуществлял поиск и отправку на Украину комплектующих к военной авиатехнике российского производства, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС.

    В данный момент подозреваемый находится под арестом, следствие продолжается.

    Напомним, накануне ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт против российского военного украинского агента.

    Коментарии (22)
    24 ноября 2023, 06:14
    Полиция заявила о завершении беспорядков в Дублине
    Полиция заявила о завершении беспорядков в Дублине
    @ Brian Lawless/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Дублине прекращены массовые беспорядки, начавшиеся после нападения на женщину и детей у школы, сообщили в ирландской полиции в пятницу ночью.

    Центр города возвращается к «нормальной жизни», заявил главный суперинтендант полиции Патрик МакМинамин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTE.

    Он добавил, что ни один полицейский не получил серьезных травм. Также простые граждане не сообщали о тяжелых травмах или повреждениях.

    МакМинамин добавил, что центр города патрулируют 400 сотрудников правоохранительных органов. Они продолжат следить за ситуацией.

    Погромы в Дублине начались после того, как три ребенка и женщина подверглись нападению. В ходе беспорядков правоохранителей закидали пиротехническими средствами.

    По данным СМИ, подозреваемым в нападении оказался уроженец другой страны. Последние два десятилетия он прожил на ирландской территории.

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    24 ноября 2023, 10:07
    Стало известно о неудачной попытке Лукашенко поженить Протасевича и Сапегу

    Губернатор Кожемяко: Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

    Стало известно о неудачной попытке Лукашенко поженить Протасевича и Сапегу
    @ Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС,Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, как глава Белоруссии Александр Лукашенко предлагал Софье Сапеге и одному из основателей Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу пожениться, однако молодой человек отказался.

    По словам Кожемяко, Сапега «просто влюбилась» в Протасевича, а он «ее кинул». «Я с Александром Григорьевичем [Лукашенко] разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он (Протасевич – прим. ВЗГЛЯД) от нее отказался», – рассказал губернатор Приморья в ходе дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в ДВФУ, передает РИА «Новости».

    Кожемяко добавил, что сейчас Сапега «перекрестилась, слава Богу, живет с родителями». Все у нее хорошо, заключил он.

    Ранее Лукашенко сообщил, что помиловал Протасевича, осужденного в республике на восемь лет, поскольку тот выполнил все обещанное.

    Также глава Белоруссии помиловал россиянку Софью Сапегу, которую задержали  в 2021 году за публикацию персональных данных сотрудников белорусского МВД.

    Коментарии (18)
    24 ноября 2023, 14:25
    Пашинян пожаловался на неотправку Россией оплаченного оружия

    Пашинян: Россия не отправила в Армению уже оплаченное оружие, ведутся переговоры

    Пашинян пожаловался на неотправку Россией оплаченного оружия
    @ Tigran Mehrabyan/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская сторона не отправила в Армению вооружение и технику, которые республика уже оплатила, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

    Пашинян отметил, что «есть такие проблемы», по механизмам решения этой ситуации ведутся консультации. Возможен вариант, по его словам, при котором Армения сократит долг перед Россией в обмен на выплаченную сумму. «Россия сама нуждается в вооружении», – приводит его слова ТАСС.

    Также премьер Армении заявил, что вещающие в республике российские каналы – якобы отдельные пункты соглашения. В частности, он упомянул пункты о невмешательстве во внутренние дела и дестабилизации внутриполитической ситуации. Он выразил надежду, что консультации России и Армении по данному вопросу начнутся в ближайшее время.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, зачем Армения закупает оружие у Франции.

    Коментарии (24)
    24 ноября 2023, 08:40
    Астрофизики обнаружили мощнейший луч из космоса

    Telescope Array: Астрофизики в США зафиксировали мощный космический луч неизвестной природы

    Tекст: Ольга Никитина

    Международный проект Telescope Array обнаружил второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей, его природу пока не удается определить, сообщили представители Университета Юты (США).

    «Прослеживая траекторию новой частицы (из которой состоит луч – прим. ВЗГЛЯД) до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести» – сказал представитель Telescope Array в Университете Юты Джон Мэтьюз. «Вот в чем загадка – что, черт возьми, происходит?» – приводит его слова РИА «Новости».

    Самые мощные в истории наблюдений космические лучи были обнаружены исследователями из Юты в 1991 году во время эксперимента под названием «Глаз мухи». Частицы этих лучей назвали Oh-My-God (англ. «О боже мой»). Такой поток, как заявляли астрофизики, ничто в галактике не могло произвести. Энергия частицы, согласно выводам ученых, оказалась больше теоретически возможной для космических лучей.

    Второй по силе поток был обнаружен группой Telescope Array в мае 2021 года. В ноябре 2023 года вышла статья, в которой говорится, что частицы, получившие название «Аматерасу» в честь японской богини Солнца, могут следовать неизвестным науке законам элементарных частиц.

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    24 ноября 2023, 12:51
    Дерипаска: Германия оказалась на паперти с протянутой рукой
    Дерипаска: Германия оказалась на паперти с протянутой рукой
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия, некогда цветущая главная европейская экономика, оказалась на паперти с протянутой рукой, заявил бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска.

    Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что вызвано это скачком затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ. Бизнесмен подчеркнул, что дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг «до добра точно не доведут».

    В начале ноября сообщалось, что германские власти потратили 31,2 млрд евро на меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. В общей сложности на эти цели в бюджете страны заложено более 83 млрд евро.

    Немецкие политики сообщали, что сейчас Германии приходится платить за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Германия теряет экономическое лидерство в Европе.

    Коментарии (20)
    24 ноября 2023, 09:39
    Москва предостерегла от привлечения НАТО к подъему химоружия со дна Балтики

    МИД призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

    Tекст: Ольга Никитина

    Привлечение НАТО к вопросу подъема затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны является контрпродуктивным и может привести к плачевным для всей Балтики последствиям, заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

    Беляев обратил внимание на возросшую активность западных стран, ЕС и организаций, им подконтрольных, по данной тематике, что вызывает озабоченность со стороны Москвы. Он подчеркнул, что эти вопросы следует обсуждать на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), причем мнение России и других стран – союзниц по антигитлеровской коалиции должно быть обязательно учтено, как и экологические риски подобных действий, передает РИА «Новости».

    При этом деятельность ХЕЛКОМ, по словам российского дипломата, по вине Запада сейчас парализована.

    Напомним, после окончания войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал сбросили в окрестностях островов Готланд и Борнхольм. Российские ученые считают, что на дне могут находиться несколько тысяч тонн иприта.

    Газета Politico писала, что власти Германии планируют запустить программу по подъему боеприпасов со дна моря.

    Коментарии (10)
    24 ноября 2023, 19:05
    Экс-президент Армении: ОДКБ не для того, чтобы вместо тебя воевать

    Экс-президент Армении Саргсян объяснил, зачем Армении нужны ОДКБ и НАТО

    Экс-президент Армении: ОДКБ не для того, чтобы вместо тебя воевать
    @ Асатур Есаянц/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал ОДКБ союзником страны, а НАТО – ее партнером, добавив, что «с союзниками нужно работать умом, а не языком».

    «Союзник не для того, чтобы вместо тебя воевать, а чтобы в случае необходимости и при возможности помочь», – сказал Саргсян, комментируя отказ армянской стороны от участия в заседаниях ОДКБ, передает «Sputnik Армения».

    Он добавил, что при необходимости Армения также должна оказывать помощь союзникам. «Но и ты должен ему помогать, если не оружием, то голосованием в разных площадках, отношением», – отметил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие последствия ждут Армению на фоне отдаления от ОДКБ.

    Коментарии (14)
    24 ноября 2023, 16:17
    Российские силы поразили пункты размещения «Азова» и «Иностранного легиона»
    Российские силы поразили пункты размещения «Азова» и «Иностранного легиона»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные за прошедшую неделю нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками, поразив пункты размещения украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Иностранного легиона», сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что в период с 18 по 24 ноября ВС России также нанесли высокоточные удары по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего вооруженных сил Украины. Поражены все назначенные объекты.

    На Купянском направлении Западная группировка российских войск улучшила положение по переднему краю на отдельных участках и отразила 13 атак противника, сообщили в Минобороны. На данном направлении нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянска Харьковской области. Украинская сторона потеряла более 305 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении отражено десять атак украинских штурмовых групп. Общие потери ВСУ составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

    На Донецком направлении отражены 22 атаки противника, украинские военные потеряли более 1680 человек убитыми и ранеными, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

    На Южно-Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника. Потери ВСУ за указанный период составили свыше 625 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

    На Запорожском направлении российские силы вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак противника в районах Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 21 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении подразделения ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. Их потери за неделю составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей. Кроме того, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.

    Авиацией, ракетными войсками в течение недели уничтожены РЛС ЗРК С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Морской авиацией Черноморского флота уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Крыма. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также 176 БПЛА.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9 тыс. 165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 тыс. 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 тыс. 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 572 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в МО РФ.

    Накануне сообщалось, что ВС России нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка.

    Коментарии (7)
    24 ноября 2023, 13:40
    В Кремле отреагировали на идею создания «военного шенгена» НАТО

    Песков назвал нагнетанием напряженности в Европе идею создания «военного шенгена» НАТО

    В Кремле отреагировали на идею создания «военного шенгена» НАТО
    @ European Support Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления главы Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенанта Александера Зольфранка, призвавшего создать в альянсе «военный шенген», нагнетают напряженность в Европе, и это будет иметь свои последствия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что альянс всегда считал Россию условным противником, а сейчас считает ее «очевидным противником», передает ТАСС.

    Также представитель Кремля выразил надежду, что до «железного занавеса» на российских границах со стороны Запада дело не дойдет. По его словам, в настоящее время говорить об этом преждевременно, поскольку агрессивной риторики в адрес России звучит много.

    Напомним, Зольфранк предложил создать «военный шенген» для свободного перемещения военнослужащих стран – членов организации.

    Коментарии (27)
    24 ноября 2023, 12:42
    В США указали на отчаяние Зеленского

    The American Conservative: Зеленский впал в отчаяние из-за неудач ВСУ

    В США указали на отчаяние Зеленского
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что западные союзники все меньше верят в победу ВСУ в конфликте, пишет The American Conservative.

    По данным издания, украинский президент «дошел до отчаяния, высказав мнение: «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто».

    Даже украинские военные начальники стали неохотно выполнять приказы Зеленского о проведении неэффективных наступательных операций, передает РИА «Новости».

    The American Conservative подчеркивает, что в условиях, когда у Украины кончаются людские ресурсы, а у его союзников – терпение, необходимо переходить к дипломатии.

    В приоритете должно быть прекращение конфликта, чтобы остановить разрушение Украины и прекратить эскалацию.

    В статье говорится, что поддержка Киева Западом ослабевает и даже в демократической партии США теряют надежду на успех Украины.

    Ранее издание Die Welt писало, что Зеленский сам сомневается в том, что ВСУ смогут победить в конфликте.

    Коментарии (9)
    24 ноября 2023, 14:31
    В Кремле отреагировали на позицию Сербии по сближению с НАТО

    В Кремле с пониманием отреагировали на позицию Сербии о развитии отношений с НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия относится с пониманием к позиции Сербии по развитию отношений с НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что Москва понимает, в каком окружении находится Сербия. Наилучший способ для страны устраивать отношения – вести диалог, передает ТАСС.

    Песков отметил, что на Сербию постоянно давят.

    Ранее генсек Йенс Столтенберг выразил готовность НАТО расширять сотрудничество с Сербией.

    Коментарии (2)
    24 ноября 2023, 15:22
    Двухлетняя девочка несколько часов провела в сугробе без одежды на Урале

    Tекст: Кристина Цыцура

    Двухлетний ребенок попал в больницу в городе Серове после того, как несколько часов провел в снегу без верхней одежды, сообщили в прокуратуре региона.

    Оказалось, что родители оставили девочку под присмотром сестры и ушли на работу. Но пока старший ребенок спал, младшая ушла гулять на улицу без верхней одежды, передает РИА «Новости».

    Отец, вернувшись домой днем, нашел дочь в сугробе «без признаков дыхания и сердцебиения». Девочку госпитализировали в местную больницу с переохлаждением.

    Ранее сообщалось, что следователи начали проверку руководства школы под Хабаровском из-за видео с избиением детей.

    Коментарии (0)
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      Победа «Партии свободы» Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах стала тяжелым ударом для Брюсселя: теперь будут проблемы. Они не только в том, что Вилдерс противник Украины и ислама, но и в том, что евроскептики победили в стране, с которой началась идея единой Европы в ее идеалистическом виде.

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

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