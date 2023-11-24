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    Россия создала украинским войскам угрозы на трех направлениях
    На военной технике России появился новый тактический символ
    Эксперты сравнили последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине
    Шеф-повар назвал обязательные блюда на новогоднем столе
    В МИД назвали число введенных против России санкций
    Зеленский ввел санкции против Чубайса
    Зампред комитета по молодежной политике Петербурга получил ранение на СВО
    Генерал Сердюков возглавил объединенный штаб ОДКБ
    Актер Ефремов попросил Охлобыстина не поздравлять его с юбилеем
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чешский абсурд – предупреждение для Европы

    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Победы можно добиться и через оборону

    «Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?

    41 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    17 комментариев
    24 ноября 2023, 05:26

    Командир РСЗО сообщил о преобладании натовского оружия на Херсонском направлении

    Командир расчета РСЗО: ВСУ на Херсонском направлении все чаще используют оружие НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Херсонском направлении российские военные все чаще сталкиваются с оружием, которое поступает на украинскую территорию от стран Североатлантического альянса, заявил командир расчета РСЗО «Град» группировки «Днепр» с позывным «Ротор».

    Украинская сторона на этом направлении почти исключительно пользуется натовским оружием, сказал «Ротор» в беседе с РИА «Новости».

    В том числе ВСУ получают от стран альянса и беспилотные летательные аппараты.

    Собеседник добавил, что российские операторы разведывательных дронов и расчеты РСЗО группировки выслеживают группы ВСУ, пытающиеся десантироваться на левый берег Днепра.

    23 ноября 2023, 17:32
    На военной технике России появился новый тактический символ
    На военной технике России появился новый тактический символ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне СВО, символ заметили на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей».

    На бронетранспортере белой краской видны перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники, передает ТАСС, опубликовавший фото.

    Напомним, на военной технике были нанесены другие тактические знаки: белые круги, используемые группой войск «Отважные», а также знаки Z и V, ставшие уже символами СВО.

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    23 ноября 2023, 10:20
    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ журналист «России-24» Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, скончался, сообщил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

    «Скончался наш коллега по дороге в Джанкой в шесть утра. Борис Максудов скончался от полученных ранений», – сообщил Соловьев в эфире канала «Соловьев Live». Фрагмент передачи опубликован в его Telegram-канале.

    Соболезнования в связи со смертью российского журналиста выразила в том же эфире официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что наши журналисты уже много лет являются целью киевского режима. Причем украинские власти считают их «законной» целью, указала она.

    Накануне сообщалось, что Максудов, который в составе съемочной группы готовил материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, получил ранение и был эвакуирован.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявлял, что ВСУ ударили по группе российских журналистов в качестве мести от бессилия.

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    23 ноября 2023, 16:04
    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова

    Симоньян: Военкор Максудов умер от кровопотери по пути в Джанкой

    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший ранение при атаке со стороны ВСУ, умер от потери крови по пути в Джанкой, где ему должны были провести операцию, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что «Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать».

    Она добавила, что ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на российских журналистов, которые вели съемки в Запорожской области. Симоньян выразила соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким Максудова.

    Ранее в четверг телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского БПЛА в Запорожской области, скончался. В Кремле назвали произошедшее большой трагедией.

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    23 ноября 2023, 09:59
    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт украинского агента

    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт против российского военного украинского агента

    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт украинского агента
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Агента спецслужб Украины, который готовил теракт против высокопоставленного российского военнослужащего, задержала ФСБ в Воронеже.

    В ведомстве сообщили, что была пресечена противоправная деятельность причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже против высокопоставленного российского военнослужащего (имя которого не называется) гражданина Украины 1995 года рождения, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    В данный момент подозреваемый дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины.

    Как отметили в ФСБ, в сентябре прошлого года в Харьковской области мужчина был завербован сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, а затем был направлен в Россию.

    Украинские кураторы поставили ему задачу выяснить адрес проживания российского военнослужащего и убить его, заложив взрывное устройство.

    У задержанного изъяли начиненное поражающими элементами СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте, два детонатора, механизм удаленного приведения в действие взрывного устройства, а также поддельный паспорт гражданина РФ.

    В ведомстве добавили, что для конспирации преступник использовал велосипед и форменную одежду одного из сервисов доставки продуктов питания.

    Следственным отделом УФСБ по Воронежской области было возбуждено дело по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ в составе организованной группы). Сейчас решается вопрос о переквалификации дела на ст. 30 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту).

    Фигурант находится под арестом.

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    23 ноября 2023, 16:44
    Украина внесла немецкую Knauf в список «спонсоров войны»

    Украина внесла немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на Украине включило немецкую компанию Knauf, производящую стройматериалы, в список «международных спонсоров войны» за продолжение работы в России.

    В агентстве заявили, что компания якобы «способствует мобилизации в России» и платит налоги в бюджет, передает ТАСС.

    Ранее в список НАПК попали австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, американская компания Procter & Gamble, французская сеть магазинов Leroy Merlin и еще ряд зарубежных компаний, которые продолжили работу в России.

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    23 ноября 2023, 21:48
    Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина
    Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, в том числе против экс-гендиректора компании «Роснано» Анатолия Чубайса и экс-министра финансов России Алексея Кудрина.

    Под украинские санкции также попали командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие, передает ТАСС.

    Среди юридических лиц, против которых Украина ввела санкции, числятся авиакомпании, а также строительные и технологические фирмы, зарегистрированные в России, на Кипре, в Китае, ОАЭ и других странах. Санкции введены на сроки в 5 и 10 лет.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 108 физических лиц и 37 компаний, в том числе в отношении главы ЛНР Леонида Пасечника, главы Республики Крым Сергея Аксенова, экс-премьера Украины Николая Азарова.

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    23 ноября 2023, 21:02
    Эксперты сравнили последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине

    Политолог Жарихин: Украину ничему не научил пример Грузии, напрасно доверившейся Западу

    Эксперты сравнили последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Пример Грузии мог бы стать назиданием для Украины в том, что нельзя полагаться на русофобию и обещания Запада как на рецепты будущего экономического процветания. Но Украина мнит себя особенной, потому ее евроинтеграция провалилась, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Владимир Жарихин и Петрэ Мамрадзе. Ранее в Грузии назвали «Революцию роз», которая состоялась ровно 20 лет назад, «постыднейшей датой в новейшей истории страны».

    «В некоторых странах наблюдается следующая тенденция: сперва США и ЕС дают какой-либо стране обещания интеграции в западный мир, затем там происходит рост внутренней русофобии, конфликты, а после этого страны остаются с разрушенными надеждами. Мы видели движение этого сценария от Грузии к Украине еще в 2004 году. Это должно было стать назиданием Украине. Но, к сожалению, многие представители украинского руководства считают себя уникальными и думают, что у них с Западом все будет по-другому», – пояснил Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ.

    «Собственно говоря, и Майдан-то в 2014 году случился только потому, что Янукович решил отложить, а не отменить, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Но можно посмотреть на другие страны, которые подписывали аналогичные документы. И что там сейчас? Экономическое процветание? Подъем производства? Растущие рынки? Высокий достаток граждан?» – добавил спикер.

    «В последнее время многие граждане Украины ясно поняли, что вместе со своей страной в Евросоюз не пройдешь, и поэтому они уехали в Европу сами. Коллективный выбор евроинтеграции провалился, и украинцы перешли на индивидуальный», – детализировал собеседник.

    «При этом, заметьте, Грузия набила шишки и научилась на своих ошибках. Местные власти и представители экономической элиты лучше украинских коллег понимают, что такое национальные интересы и как их отстаивать. Тбилиси сейчас проводит действительно политику, соответствующую многополярному миру. Потому и становится объектом критики, например, со стороны представителей властей США», – пояснил аналитик.

    В свою очередь грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе видит разительный контраст между политикой, которую проводили пришедшие к власти после революции «националы» и нынешние руководители из «Грузинской мечты», твердо оберегающие интересы Грузии. «Единое национальное движение» под предлогом того, что Грузия идет на Запад, проводило пагубную политику, и даже в противоречии с тем, что ему часто советовали наши американские и европейские партнеры», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

    Эксперт напомнил, что уже в 2004 году Саакашвили развязал первую военно-политическую авантюру против Южной Осетии. «Запад с трудом его остановил, публично призвав возобновить переговорный процесс, – сказал Петрэ Мамрадзе. – От надежных источников знаю, что перед войной 2008 года тогдашняя госсекретарь США буквально кричала на Саакашвили, требуя, чтобы тот не принимал необдуманных действий, угрожая, что помощи от Америки ему не ждать».

    «И все же администрация Белого дома, и это признают видные американские аналитики, недостаточно тормозила Саакашвили. Во многом поэтому он и зарвался, установив в Грузии полицейский режим с массовым нарушением прав человека, а также развязал обреченную на крах авантюру с Южной Осетией», – отметил аналитик.

    По его словам, «Грузинскую мечту» можно критиковать сколько угодно, но она очень осторожна и пытается соблюсти интересы безопасности Грузии: «Это факт, и это пока удается».

    Мамрадзе считает, что сравнивать последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине «сложно и не совсем корректно». «Да, там сами пишут и говорят о воровстве и коррупции в высших эшелонах власти, но значительная часть населения Украины не хочет остановки военных сражений, воюет, – полагает Мамрадзе. – Поэтому пока не следует ожидать от политической верхушки компромиссов, уступок. Население не будет приветствовать такое развитие событий. Посмотрим, что будет со временем».

    Другой грузинский политический аналитик Давид Картвелишвили в социальных сетях в четверг написал, что нынешний юбилей «Революции роз» – «постыднейшая дата в новейшей истории страны». Эксперт назвал события 23 ноября 2003 года «либерально-фашистским переворотом».

    Он напомнил, что за время пребывания у власти Саакашвили до 2012 года Грузия пережила ужасные потрясения, в том числе загадочную гибель бывшего премьер-министра Зураба Жвании, убийства десятков неповинных граждан, насилие в тюрьмах, жестокое подавление протеста оппозиции, рейдерские атаки на бизнес, разгром телекомпании «Имеди», потеряла 20% территорий после войны 2008 года и многое другое.

    «Сегодня можно только поздравить Грузию с тем, что она смогла вырваться из концентрационного лагеря «националов», – отметил Давид Картвелишвили.

    Напомним, правящая «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» Саакашвили с кардинальным различием отмечают 23 ноября 20-ю годовщину «Революции роз», которая привела к отставке тогдашнего главы государства Эдуарда Шеварднадзе, после чего Грузию на девять лет возглавил ныне арестованный гражданин Украины Михаил Саакашвили.

    «На первых порах после революции были позитивные тенденции, но потом события приобрели характер, очень далекий от европейских стандартов, – заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский. – Нарушения прав человека приобрели системный характер, прежние власти совершали страшные преступления».

    Депутат от лояльного властям движения «Сила народа» Дмитрий Хундадзе заявил, что «националы» за многие преступления должны ответить перед страной и народом». Парламентарий назвал Саакашвили «политическим банкротом» и отметил, что партия бывшего президента и «не думает о раскаянии».

    В свою очередь осужденный на шесть лет Саакашвили, который находится в престижной тбилисской клинике «Вивамеди», издал «Манифест» и призвал 23 ноября оппозицию подписаться под ним в знак совместной борьбы против «российского олигарха», основателя «Грузинской мечты», бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили. Он обещает отстранить от власти «Грузинскую мечту» и создать «государство нового типа с равными возможностями для всех» по итогам парламентских выборов 2024 года.

    По всем опросам, рейтинг «националов» сегодня составляет примерно 20%, что намного меньше, чем у правящей партии, которая имеет в среднем до 50%.

    Примечательно, что Саакашвили, как гражданин иностранного государства, не имеет права участвовать в грузинской политике. Его партия сейчас расколота на два радикальных лагеря, и одна из целей «Манифеста» – попытаться возродить единство. Однако эксперты считают это маловероятным.

    Напомним, «Революция роз» произошла в Грузии в 2003 году. Оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили и Зурабом Жванией смогла через массовые акции добиться отставки на тот момент действующего президента Эдуарда Шеварднадзе. Сам Саакашвили стал следующим лидером республики.

    Считается, что «Революция роз» стала первой «цветной революцией», успешно реализованной на территории стран бывшего СССР. По мнению ряда аналитиков, переворот на Украине 2004 года, именуемый «Оранжевой революцией», стал развитием данной политической технологии.

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    23 ноября 2023, 15:07
    В Киеве признали ручное разминирование минных полей
    В Киеве признали ручное разминирование минных полей
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские саперы практически голыми руками разминируют территории, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times.

    По словам чиновника, девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать обширные минные поля, передает РИА «Новости».

    По данным автора статьи, в Киеве опасаются, что «их война будет забыта», а западные поставки оружия замедлятся. Также у Шмыгаля спросили, чувствуют ли украинские власти, что время на исходе. Премьер ответил, что для них «эти часики тикают с 2014 года».

    В материале сообщается, что на фоне неудачного контрнаступления на Украине «запретили» слово «тупик».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пытается достичь соглашений со странами Запада о совместном производстве комплексов ПВО.

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    23 ноября 2023, 12:34
    Залужный сообщил коллегам из «Рамштайн» о ситуации на фронте

    Главком ВСУ Залужный заявил о «сложной, но контролируемой» ситуации на фронте

    Tекст: Ольга Никитина

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата «Рамштайн» сообщил, что проинформировал партнеров киевского режима о ситуации на поле боя.

    «Обстановка на фронте затруднена, однако контролируемая», – передает РИА «Новости» заявление Залужного, сделанное в соцсетях.

    Ранее Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Заявление главкома ВСУ оспорил президент Украины Владимир Зеленский.

    На этом фоне западные СМИ стали все чаще писать о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным.

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    23 ноября 2023, 08:16
    Солдаты ВСУ пожаловались на новую напасть

    Japan Times: Солдаты ВСУ страдают от нашествия мышей в окопах

    Tекст: Ольга Никитина

    В окопах украинских солдат в этом году гораздо больше мышей, чем в прошлом, они грызут проводку терминалов спутникового интернета Starlink, пишут японские СМИ.

    Военнослужащий Дмитрий рассказал изданию Japan Times, что прошлой зимой не видел ни одной мыши, однако этой осенью и в начале зимы «их просто толпы». Солдат рассказал, что животные прогрызли его новый свитер, передает РИА «Новости».

    Командир подразделения Владимир в свою очередь рассказал, что мыши портят проводку в окопах, в том числе от них страдают терминалы спутникового интернета Starlink.

    Журналист Эммануэль Пешо обратил внимание, что украинцы ловят грызунов, которые в окопах пытаются согреться и найти еду, на липкие ловушки.

    Также он добавил, что новые проблемы для ВСУ создает опадение листвы, поскольку российским беспилотникам проще заметить украинские позиции.

    Ранее украинские военные рассказали, что вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов и техники.

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    23 ноября 2023, 10:44
    Задержанный в Воронеже объяснил намерение убить российского офицера

    Видео ФСБ: Задержанный в Воронеже заявил, что убийство российского офицера планировал из мести

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский агент, задержанный ФСБ в Воронеже, заявил, что планировал убийство высокопоставленного командира Вооруженных сил России «с целью мести» и запугивания, свидетельствуют кадры его допроса, опубликованные Центром общественных связей ФСБ.

    Задержанный рассказал, что получил от куратора задачу «взорвать высокопоставленного командира Российской армии в целях мести» и чтобы «напугать других военнослужащих и гражданских», передает РИА «Новости».

    Взрывное устройство мужчина собрал из переданных ему компонентов по инструкции. Во взрывчатку он добавил много поражающих элементов – шарики и подшипники. Украинскому агенту изготовили фальшивый российский паспорт. Кураторы порекомендовали ему использовать силиконовую маску для изменения внешности.

    Злоумышленник признался, что был завербован Главным управлением разведки министерства обороны Украины в сентябре 2022 года. В Харькове прошел обучение по сбору и подрыву взрывных устройств, стрельбе, приемам слежки и конспирации. В ноябре 2022 года с целью терактов его забросили на российскую территорию. Сначала он проживал в Белгороде, потом – в Воронеже.

    Ранее ФСБ сообщила о задержании агента спецслужб Украины, который готовил теракт против высокопоставленного российского военнослужащего.

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    23 ноября 2023, 08:03
    В Аргентине раскрыли детали переговоров Милея и Зеленского

    Избранный лидер Аргентины Милей предложил Зеленскому принять конференцию по Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Избранный президент Аргентины Хавьер Милей в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским предложил принять в южноамериканской стране конференцию по украинскому урегулированию, сообщила советник Милея по внешней политике Диана Мондино.

    Мондино, которая, как ожидается, займет должность главы МИД Аргентины, охарактеризовала состоявшийся разговор как «отличный и дружелюбный», передает ТАСС.

    Политолог Виктор Хейфец ранее говорил, что политика нового президента Аргентины может негативно сказаться на сотрудничестве Буэнос-Айреса и Москвы.

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    23 ноября 2023, 14:24
    Силы России уничтожили штурмовую группу ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ в районе Приютного на Южно-Донецком направлении.

    Подразделения группировки войск «Восток» сорвали атаку украинской армии в районе Приютного, уничтожив штурмовую группу 127-й бригады теробороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировки поразили сосредоточение живой силы и техники 72-й мехбригады украинских войск в районе Новомихайловки в ДНР. ВСУ потеряли две бронемашины, два автомобиля и до 60 бойцов.

    Ранее сообщалось, что российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении.

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    23 ноября 2023, 20:48
    В Киеве испугались отказа украинцев возвращаться из-за границы

    FT: Мэр Харькова и министр инфраструктуры Украины опасаются невозвращения украинцев из-за границы

    В Киеве испугались отказа украинцев возвращаться из-за границы
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и мэр Харькова Игорь Терехов опасаются, что уехавшие из страны украинцы не вернутся назад. Об этом они заявили в разговоре с The Financial Times (FT).

    По данным СМИ, до начала СВО население Харькова составляло 1,5 млн человек, сейчас – около 1,1 млн. FT отмечает, что среди 5–6 млн украинцев, уехавших в Европу, много харьковчан. Кубраков и Терехов опасаются, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения, передает «Коммерсант».

    По данным Украинского института будущего, население страны сократилось после начала СВО с 37,6 млн до 29 млн человек. Между тем сообщалось, что утверждения о том, что на начало 2022 года население Украины составляло 37 млн человек не соответствуют действительности, потому что уже в 2017 году в стране в лучшем случае проживало 27-28 млн человек.

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    23 ноября 2023, 08:41
    ВСУ попытались компенсировать нехватку артиллерии НАТО ударными дронами

    Марочко: ВСУ пытаются компенсировать нехватку артиллерии НАТО у Кременной ударными дронами

    Украинские войска на Краснолиманском направлении пытаются компенсировать снижение артиллерийского огня из натовских орудий применением ударных беспилотников, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    «В районе Кременной (ЛНР) есть тенденция роста использования вооруженными формированиями Украины (ВФУ) ударных беспилотников параллельно со снижением артиллерийского огня натовскими орудиями», – цитирует Марочко РИА «Новости»

    С той же целью ВФУ также усилили обстрелы из стрелкового оружия и БМП.

    Как отметил Марочко, ВСУ пытаются сохранить боевой потенциал находящихся в данном районе подразделений.

    Кроме того, он рассказал, что после окончания осенней распутицы и установления минусовых температур ВСУ на Купянском направлении вынуждены усиливать оборону противотанковыми средствами. «В большей степени усиление идет гранатометчиками и расчетами ПТУР», – пояснил он.

    Ранее эти участки не представляли угрозы для ВСУ из-за распутицы и болотистой местности.

    Накануне сообщалось, что украинские боевики пытались совершить прорыв 15 ноября к оборонительной линии России в лесах у Кременной. В местном лесу начали действовать ДРГ из состава националистического батальона и киевских элитных подразделений.

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    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ

    Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны. Однако в экспертном сообществе допускают, что на деле эти показатели могут быть еще выше. Какие задачи сейчас решают БПЛА и почему они стали предопределять исход боев? Подробности

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    Победа ультраправых на выборах в Нидерландах шокировала Запад

    По итогам выборов в парламент Нидерландов первое место заняла ультраправая «Партия свободы». Это означает, что новым премьером страны при определенных обстоятельствах может стать лидер партии Герт Вилдерс. И пока западные СМИ называют его «худшим кошмаром ЕС», некоторые политики говорят о «ветре перемен» в Европе. В чем заключается причина подобных разногласий и какие возможности победа Вилдерса открывает для России? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

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      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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