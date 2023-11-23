Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.0 комментариев
Украина внесла немецкую Knauf в список «спонсоров войны»
Украина внесла немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на Украине включило немецкую компанию Knauf, производящую стройматериалы, в список «международных спонсоров войны» за продолжение работы в России.
В агентстве заявили, что компания якобы «способствует мобилизации в России» и платит налоги в бюджет, передает ТАСС.
Ранее в список НАПК попали австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, американская компания Procter & Gamble, французская сеть магазинов Leroy Merlin и еще ряд зарубежных компаний, которые продолжили работу в России.