В Германии прошли масштабные обыски по делу правых экстремистов

Минченко назвал недостатки внедрения государственной идеологии в России

Минченко: Введение единой идеологии в России поддержат только родившиеся до 1964 года

Tекст: Анастасия Куликова

«Сегодня в России существует около десятка идеологий», – отметил президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.

По его словам, наибольшее распространение получила идеология неосоветизма. «Она подразумевает отсылки к советскому наследию как к чему-то позитивному, что можно использовать в реальной практике», – уточнил собеседник.

«Вторая по популярности – это идея России как «сверхцивилизации» и уникальной цивилизации. По сути, черты подобной идеологии можно найти в истории страны и при царях, и при генсеках, и при нынешних властях», – напомнил политолог. Кроме того, существует большое количество дополняющих квазиидеологий, добавил Минченко. «Однако целостной системы ценностей сегодня никто не предлагает», – считает эксперт.

«Стоит добавить, что в мире тоже произошел крах идеологий. А раз так, то зачем нам ломиться в ту дверь, которая ведет даже не в комнату, а в пустоту?» – риторически отметил спикер. Собеседник усомнился в том, что рассуждения об установлении какой-либо идеологии в России приведут к чему-то на практике.

«Если бы с подобной инициативой выступили политические партии, которые придерживаются определенных идеологий, и они получили бы поддержку на выборах – тогда да. Но у нас даже традиционные религии, включая православие, не являются идеологическим компасом для большинства граждан страны», – указал Минченко.

Эксперт также перечислил доводы против установления единой идеологии в России. «Во-первых, у нас нет примеров успешных государств, близких к нам по ментальности и уровню развития общества, которые жили бы с некой официальной идеологией и процветали. Когда нам говорят: «Давайте заведем идеологию!», напрашивается вопрос: «Как где? Как в каком государстве?» – пояснил собеседник.

«Во-вторых, в истории нашей страны был пример доминирования марксистско-ленинской идеологии, – продолжил эксперт. – Он привел к тому, что в какой-то момент во главе государства оказался очень неумный человек, который находился в плену каких-то идеологических стереотипов. Я имею в виду Михаила Горбачева».

«В-третьих, стоит упомянуть поколенческий разрез. Запрос на идеологию есть у поколения беби-бумеров – то есть тех, кто родился в период примерно с 1946 по 1964 годы», – детализировал спикер.

«Поколению X (1965-1980 годы) рассказывать про единственно верную идеологию просто смешно, потому что сперва нам врали коммунисты, а затем нам врали сторонники либерального капитализма. И в обоих случаях это не сработало», – напоминает политолог.

По мнению эксперта, поколение Y (1981-1996 годы) также выступит против того, чтобы им навязали единую идеологию. «Поэтому я как человек, который сформировался в эпоху самого матерого разгула идеологии, могу сказать так: официальная идеология у нас ничего не вызывала, кроме отвращения и смеха», – резюмировал Минченко.

Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин, выступая на 17-й Международной научно-практической конференции «Державинские чтения», заявил, что общество не может жить без идеологии. По его словам, это элементарные понятия государства и права.

Он напомнил, что одной из задач СВО является «денацификация Украины, то есть уничтожение идеологии фашизма». Эта задача в настоящее время решается, а потому, считает он, следует подумать о том, чтобы сформулировать в России единую идеологию с учетом современных реалий и думая о перспективах развития российского общества. Председатель СК призвал продолжить работу над Конституцией и сформулировать, а затем закрепить в ней государственную идеологию.

В Кремле предложение Бастрыкина назвали мнением авторитетного человека. «Это достаточно новое заявление, это, безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет. Вы знаете, что от президента не было никаких заявлений», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о точке зрения, и никаких актов, противоречащих Конституции, в этом заявлении нет.

Напомним, в ст. 13 Конституции говорится, что в России признается идеологическое многообразие и ни одна идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.