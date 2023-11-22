  • Новость часаУкраинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ
    Выставленный в Хельсинки сожженный российский танк начали засыпать цветами
    Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в результате украинского обстрела ДНР
    Эксперт объяснил провал искусственного интеллекта в медицине
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    Шойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    КНДР заявила об успешном запуске разведывательного спутника
    В ЮАР решили разорвать дипотношения с Израилем
    Мнения
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    9 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    27 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    28 комментариев
    22 ноября 2023, 08:19

    На прощание с Тулеевым в Кемерово пришли тысячи человек

    На прощание с экс-губернатором Кузбасса Тулеевым в Кемерове пришли тысячи человек

    Tекст: Ольга Никитина

    От здания Музыкального театра Кузбасса им. А. К. Боброва в Кемерове, где в среду проходит прощание с бывшим губернатором региона Аманом Тулеевым, растянулась очередь на сотни метров. Люди собираются, несмотря на мороз.

    Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что Тулеев внес «огромный вклад в политическое устройство современной России» и «всегда был предан своему любимому Кузбассу». Губернатор рассказал также, что говорил с Тулеевым по телефону за два дня до его смерти. Тогда экс-глава региона сказал, что с ним «все хорошо», передает ТАСС.

    Прощание началось в 10.30 по местному времени (6.30 мск), но местные жители стали собираться гораздо раньше. Они приносили венки и цветы, и, несмотря на мороз в минус 13 градусов, очередь растянулась на несколько сотен метров.

    Тулеев скончался в понедельник в возрасте 79 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-главы Кузбасса.

    21 ноября 2023, 15:50
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские подразделения планомерно движутся вперед на всех участках в зоне спецоперации на Украине, произошел перелом в пользу армии России, заявил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Предстоящая зима будет выигрышной для Российской армии, а к весне ВС России добьются очень серьезных результатов, написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

    Командир добавил, что ресурсы украинской армии на исходе, Запад «утилизирует» оставшиеся на Украине вооруженные формирования. «И вообще, ничего сейчас не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное», – написал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал о количестве снарядов у ВСУ.

    Коментарии (26)
    21 ноября 2023, 21:57
    Выставленный в Хельсинки сожженный российский танк начали засыпать цветами

    Посольство РФ направило Финляндии ноту протеста из-за демонстрации сожженного российского танка

    Выставленный в Хельсинки сожженный российский танк начали засыпать цветами
    @ JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного российского танка Т-72, сообщили в дипмиссии.

    В посольстве подчеркнули, что расценивают эту акцию как разжигающую ненависть к России, а «бездействие и потворство финских властей ее проведению» считают ведущими к «дальнейшей деградации» отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Между тем, жители Хельсинки, возмущенные этой акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память российских солдат.

    В субботу проукраинские общественные организации Финляндии при содействии властей Хельсинки организовали на площади напротив финского парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сожженного российского танка Т-72.

    Напомним, в феврале 2023 года сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Жители столицы Германии стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими. Причем делали это не только проживавшие в Берлине русские (почтившие память экипажа танка, погибшего от рук украинских военных), но и простые немцы, для которых танк стал способом высказать все, что они думают в отношении киевского режима. Российское посольство выразило благодарность жителям Берлина за цветы, принесенные к танку.

    Позже в Латвии, Литве и Эстонии повторились истории с проукраинскими акциями, которые в итоге обернулись выражением поддержки России – в столицах прибалтийских государств были установлены привезенные с Украины российские танки, а жители Латвии, Литвы и Эстонии, как ранее немцы, начали возлагать цветы к этой технике. В результате эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка.

    Коментарии (36)
    21 ноября 2023, 22:56
    Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в результате украинского обстрела ДНР

    В результате украинского обстрела населенного пункта Кумачово в ДНР погибла актриса и режиссер Полина Меньших

    Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в результате украинского обстрела ДНР
    @ vk.com/portalmus

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины в воскресенье обстреляли населенный пункт Кумачово в ДНР, в результате обстрела погибла актриса и театральный режиссер Полина Меньших, сообщили в оперативных службах.

    Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в Telegram, что обстрел велся с украинских позиций у Елизаветовки из РСЗО HIMARS. Ракеты М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная) по Кумачово выпустила 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада ВСУ, которой командует полковник Дмитрий Храпач.

    Петербургский театр-студия «Портал», где Меньших поставила один из мюзиклов, сообщил, что актриса «погибла… на выступлении в Донбассе в результате обстрела», передает РИА «Новости».

    Полина Меньших – хореограф, драматург, руководитель театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis (2001–2016), передает ТАСС.

    Напомним, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России.

    Коментарии (51)
    21 ноября 2023, 21:19
    Глава МОК высказался о санкциях за участие в Играх дружбы

    Бах заявил, что преждевременно говорить о санкциях за участие в Играх дружбы

    Глава МОК высказался о санкциях за участие в Играх дружбы
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Проведение Игр дружбы в 2024 году в России является гипотетическим, поэтому рано говорить о последствиях для тех, кто будет участвовать в этих соревнованиях, заявил глава МОК Томас Бах.

    Он сообщил, что слышал от российского президента и правительства о планах провести Игры. Но пока ничего не решено и преждевременно говорить о последствиях, отметил Бах, передает ТАСС.

    Глава МОК добавил, что все вопросы пока остаются открытыми.

    Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.

    Коментарии (21)
    21 ноября 2023, 10:05
    Выяснилось, как доставляют мигрантов к финской границе

    «Фонтанка»: Беженцев доставляют к финской границе на российских автомобилях

    Tекст: Ольга Никитина

    За последние дни более 400 беженцев преимущественно из арабских стран прибыли в Финляндию из России, свидетельствуют данные финских пограничных служб. При этом желающих повторить этот «бросок» – на два порядка больше, пишут российские СМИ.

    Тысячи людей состоят в специализированных чатах, где арабоговорящие молодые люди обсуждают возможность перебраться в Финляндию через российскую территорию. Еще больше тех, кто ищет информацию самостоятельно, пишет «Фонтанка».

    Издание указывает, что до границы беженцев «совершенно точно» доставляют на российских автомобилях, а после этого снабжают их велосипедами.

    Схема, которую советуют «бывалые», заключается в том, чтобы въехать в Финляндию и попросить убежища. «После суда вы получите отказ. Подайте апелляцию. Скорее всего, снова получите отказ, но в итоге вы окажетесь в стране и проживете там как минимум год, пока не получите окончательный отказ», – приводит издание один из советов. В течение года тем, кто въехал, советуют попытаться уладить свою ситуацию.

    При этом по итогам наблюдения у российско-финской границы, а также после изучения чатов, в котором сирийцы, йеменцы, иракцы, марокканцы обсуждали, как им лучше добраться до Финляндии и получить в этой стране убежище, газета пришла к выводу о том, что никакого координируемого центра системы доставки беженцев до финской границы не существует. При этом отмечается, что есть бизнес на обслуживании беженцев, причем «оборот у него немаленький».

    Так, один арабский юрист, консультирующий своих земляков в одном из чатов, заявил изданию, что не видит никаких признаков спланированной акции по переправке беженцев в Финляндию. По его словам, российскими властями были задержаны многие люди, их вернули с окраин Санкт-Петербурга, а тех, у кого российские визы были просрочены, арестовали.

    Термин, часто возникавший в арабоговорящих чатах, – «мухариб» – дословно переводится как «торговец людьми». Речь идет о посреднике, который помогает беженцам попасть в Европу. Издание связалось с одним из таких «специалистов». Оказалось, что сим-карту для связи он использовал польскую, ездил на автомобиле с номерами ЕС, по-русски и по-английски не говорил, а арабским пользовался через Google-переводчик. В ходе общения выяснилось, что сам он турок.

    В Кремле ранее отвергли обвинения властей Финляндии в провоцировании миграционного кризиса на границе двух государств.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о решении Хельсинки полностью закрыть границы между Россией и Финляндией.

    Коментарии (34)
    21 ноября 2023, 17:40
    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России

    Историк Гаспарян: Россия не является правопреемницей Российской империи, чтобы возвращать золотой запас Румынии

    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не является правопреемницей Российской империи, и с этим долгое время были согласны даже западные страны. Если Румыния хочет, она может попытаться обратиться напрямую к потомкам царской семьи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Армен Гаспарян. Ранее в нацбанке Румынии потребовали возвращения золотого запаса страны, эвакуированного в 1916-1917 годах в Россию и конфискованного впоследствии СССР.

    «В своем стремлении раздобыть легких денег Румыния забыла об одном важном нюансе: Россия не является правопреемницей Российской империи. Но Бухарест может попробовать взыскать деньги с династии Романовых, напрямую у царской семьи», – сыронизировал историк Армен Гаспарян.

    «Интересно, что и сами западные государства не считают современную Россию наследницей империи. Еще в XX веке они отказались выдавать нам деньги белых иммигрантов, поскольку не проводили прямую параллель между Советским Союзом и предыдущими государственными формированиями, находившимися на территории страны», – подчеркивает собеседник.

    «Однако им не привыкать менять свое отношение к тому или иному вопросу в зависимости от собственных потребностей. Скорее всего, Бухарест попросту осознал тенденцию по взысканию исторических долгов с соседних государств, которая была запущена Польшей. Сейчас многие восточноевропейские страны пытаются таким образом заработать», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, данные действия хорошо укладываются в парадигму попыток Вашингтона и Брюсселя найти способ выкрасть деньги из замороженных российских активов. Они подыщут якобы причину исторического долга России, а когда Москва откажется по нему платить, просто заберут то, что было арестовано», – полагает он.

    «Тем не менее доказать обоснованность данных взысканий будет непросто. Не думаю, что у Румынии получится разыграть столь сложную комбинацию. К слову, у России тоже есть очень много вещей, которые можно было бы припомнить восточноевропейским государствам, однако заниматься пустым историческим копанием мы не намерены», – резюмирует Гаспарян.

    Ранее стало известно, что нацбанк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР. По озвученным данным, запас содержал около 93,4 тонн золота.

    В него же входили драгоценности королевы Марии, ценности румынского сбербанка, предметы культа и архивы. Как заявил управляющий НБР Мугур Исэреску, проблема эвакуированного в Москву капитала до сих пор незнакома многим иностранным державам и даже лидерам Европы. Он заметил, что в настоящее время нет ни научных, ни художественных материалов, посвященных данной проблеме.

    Между тем проблема тянется уже довольно давно. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Румыния требует от России горы золота.

    Коментарии (6)
    21 ноября 2023, 14:31
    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина

    Песков об угрозах Киева в адрес Путина: Ничего у них не получится

    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С Украины не раз звучали словесные угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России. «Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях», – передает ТАСС слова Пескова.

    «Ничего у них не получится», – выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

    Также Песков выразил уверенность, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь. При этом в ходе интервью Зеленского спросили, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», – приводит РБК ответ украинского президента.

    Коментарии (21)
    21 ноября 2023, 16:35
    Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма
    Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что название статьи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля идентично названию испанского эротического фильма 1970 года.

    «Обожаю эти феерические по глупости колонки и статьи, которые пишут некие группы за подписью тех, кто уже не то что писать, но и читать давно не может», – написала она в Telegram.

    По словам дипломата, «опусы Боррелей и Байденов ими даже не правятся». Статья Борреля об Украине называется «В центре бури» (In the eye of the hurricane).

    Захарова пояснила, что «In the Eye of the Hurricane» – это английское название эротического фильма 70-х годов «El ojo del huracan», снятого на родине Борреля в Испании. В год выхода фильма в прокат Боррелю было 24 года. «Понимаю, что смотрел. Не понимаю, почему так запало», – написала официальный представитель Министерства иностранных дел.

    Дипломат также привела сюжет фильма. «Молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, при чем здесь Украина?» – иронично заключила Захарова.

    Коментарии (35)
    21 ноября 2023, 18:14
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы покушениях на его жизнь – это «дешевая бравада», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зеленом», – написал Медведев в своем Telegram-канале, говоря о Зеленском, который в интервью британскому таблоиду The Sun заявил «о пяти-шести» покушениях на себя.

    «Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают», – отметил Медведев. По его словам, вся эта дешевая бравада навевает одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у Зеленского есть шансы дожить до старости.

    «Мысли ведь иногда материальны…» – пишет зампред Совбеза России.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь.

    Коментарии (39)
    21 ноября 2023, 16:27
    Эксперт рассказал, чем был интересен США угнанный летчиком-предателем Беленко МиГ-25

    Авиаэксперт Гусаров объяснил, какие секреты СССР получили США в результате предательства летчика Беленко

    Эксперт рассказал, чем был интересен США угнанный летчиком-предателем Беленко МиГ-25
    @ AP Photo/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Полученный в 1976 году МиГ-25 был изучен противниками СССР как минимум с точки зрения противодействия, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя известия о кончине летчика-перебежчика Беленко в США.

    Американские СМИ сообщили, что два месяца назад в США «после скоротечной болезни» умер 76-летний Виктор Беленко, который в 1976 году угнал истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию. Таким образом он предоставил возможность противникам СССР изучить новейший по тем временам самолет.

    «Тогда МиГ-25 был передовым для нашей боевой авиации, а из-за Беленко такая секретная конструкция оказалась доступной специалистам нашего главного геополитического противника – США. Трудно сказать, что именно им удалось почерпнуть для себя, потому что это не разглашается. Не думаю, что они что-то могли перенять, но как минимум этот самолет был досконально исследован», – считает Гусаров.

    Он полагает, что полученный противниками МиГ-25 был изучен с точки зрения противодействия ВВС СССР. В те годы в авиации доминировал ближний маневренный бой. Соответственно, зная какие-то слабые места, точки, углы и подходы к этому самолету, в каких местах пилоту может быть неудобно, где слабые зоны, можно было смоделировать тактику боя. Кроме того, изучив конструкцию самолета, можно узнать и его сильные стороны. Например, понять, на каком расстоянии работает радар, а также где и какие материалы используются в конструкции.

    Коментарии (16)
    21 ноября 2023, 20:51
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская гимнастка Влада Никольченко в соцсетях призналась, что ненавидит Польшу и поляков.

    Она опубликовала пост, в котором написала: «Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего – живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт». Как сообщает «Газета.RU», в Варшаве спортсменка проводила мастер-класс, а также выступила на международном турнире «Варшавская осень».

    Ранее украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской саблистке Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована. Позднее украинку допустили к командному турниру саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

    Коментарии (27)
    21 ноября 2023, 18:23
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти

    Посол МИД Мирошник: России предстоит провести масштабный процесс по осуждению преступлений Украины

    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД РФ Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что России предстоит определить форму суда в отношении бойцов ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения.

    «Специальный военный трибунал в отношении военнослужащих ВСУ – это политическое решение, подобное тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала. Это форма политической договоренности и определенного консенсуса. Сейчас этот вопрос беспокоит многих и в Госдуме, и на международных площадках, активно обсуждается, в какой именно форме этот суд может быть проведен», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

    «Прецеденты подобных судов у нас есть: это Нюрнбергский трибунал, Харьковский трибунал, Киевский трибунал периода Великой Отечественной войны. Есть также национальные суды, которые принимают решение по преступлениям, совершенным на нашей территории», – пояснил он.

    «Этот масштабный процесс нужен для того, чтобы судить украинских идеологов, лидеров и ответственных за развязанный конфликт, за гражданскую войну в Донбассе, за государственный переворот, за приказы по нанесению ударов по гражданским, за позволение боевикам издеваться над военнопленными», – детализировал собеседник.

    «И чем ближе мы будем приближаться к победе в спецоперации, тем ярче и яснее будут прорисованы контуры этого судебного органа. Обычные суды тоже могут выполнить эту задачу – чисто технически ­– но, по нашему мнению, для украинского руководства необходим масштабный процесс, аналогичный Нюрнбергскому», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно вдоль линии боевого соприкосновения, территории, которая подвергается постоянным атакам ВСУ, должна работать структура по фиксации и документированию преступлений. Приведу аналогию: в 1942 году была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. На нее была возложена функция сбора данных и документов по преступлениям. И вот в ноябре 1945 года на основании этих документов, а также материалов СМЕРШ и других следственных органов, сформировалось обвинение в отношении лидеров Третьего рейха», – напомнил Мирошник.

    «Состав судей и прочие аспекты будут предметом договоренностей, сейчас идет проработка всех этих вопросов. Я приводил данные, согласно которым ежедневно у нас фиксируется больше двухсот прилетов. И это только военные преступления, связанные с обстрелами гражданских лиц, сооружений, технических объектов», – сказал он.

    «Каждую неделю у нас страдают десятки, сотни гражданских лиц, которые получают ранения, часть из них гибнет. И за все эти преступления украинские власти понесут наказание. Сейчас все данные находятся в разных ведомствах – в МЧС, в Министерстве здравоохранения, в Следственном комитете. А должна быть создана единая база. И тогда можно приступать к суду над исполнителями и над теми, кто отдавал приказы», – резюмировал спикер.

    Ранее сообщалось, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России. Также, известно, что на сегодня вынесено более 100 вердиктов судами ДНР и ЛНР в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения.

    В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявил один из авторов книги, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    В книге описаны свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. По словам Григорьева, об этих преступлениях рассказывают люди, которые пострадали от действий ВСУ, в том числе и родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы со стороны Украины, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам.

    Он добавил, что книга является промежуточным результатом работы Международного общественного трибунала. Все собранные доказательства будут использованы на процессах о преступлениях украинских неонацистов.

    Российские следователи уже заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем.

    Коментарии (42)
    21 ноября 2023, 12:29
    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У США нет такого оружия, которое стало бы для ВСУ волшебной палочкой, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Министр предупредил, что Киев ждет изматывающая борьба, сообщило украинское издание «Страна».

    «В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», – заявил глава Пентагона в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Остин отметил, что все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение и синхронизирует его с имеющимся для достижения эффекта на поле боя. «Идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще», – передает слова министра ТАСС.

    «Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», – заявил Остин.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




    Результаты
    73 комментария


    В ходе визита в Киев глава Пентагона записал обращение на пустой площади на фоне храма в центре Киева. Обращение министра опубликовано на сайте Пентагона.

    «Я рад вернуться в Киев, это мой третий визит в качестве министра обороны», – сказал он в видео.

    Остин прибыл на Украину, чтобы обсудить с Киевом вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    В рамках нового пакета военной помощи Вашингтон передаст Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней.

    Коментарии (45)
    21 ноября 2023, 12:25
    Бывшая беженка может стать первой женщиной-премьером Нидерландов

    Politico: Бывшая беженка Йешильгез может стать первой женщиной-премьером Нидерландов

    Бывшая беженка может стать первой женщиной-премьером Нидерландов
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывшая беженка Дилан Йешильгез, которая сменила уходящего премьер-министра Марка Рютте на посту лидера праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (VVD), вскоре может стать первой женщиной на посту главы кабинета министров в истории Нидерландов, сообщили СМИ.

    Голландские избиратели, возможно, скоро получат «кого-то сильно отличающегося» от Рютте, пишет европейское издание газеты Politico.

    Йешильгез, занимающая в настоящее время пост министра юстиции Нидерландов, лидирует по результатам опросов общественного мнения в преддверии голосования, которое состоится в среду. Кроме того, ее ближайший соперник Питер Омцигт «дал понять», что не хочет получить высший пост, говорится в публикации.

    Politico называет Йешильгез «признанным трудоголиком» и отмечает ее «смекалистость» в отношениях с прессой: она мало говорит о том, каково быть женщиной в политике, неизменно в хорошем настроении на публике и полна энергии, несмотря на «жесткие», по ее словам, требования нынешней должности.

    Партия VVD, по данным издания, находится на первом месте по опросам после того, как Йешильгез сменила Рютте на посту лидера политической силы.

    Платформа Йешильгез – самой в прошлом беженки – заключается в обещании бороться с наплывом мигрантов. Она заявила, что в стране наблюдается «приток слишком большого количества людей». Речь идет не только о просителях убежища, но также о мигрантах-рабочих и иностранных студентах. Это, считает Йешильгез, только мешает помогать «настоящим беженцам».

    Politico добавляет, что победа VVD стала бы «чем-то исключительным». «Вряд ли есть примеры правящих партий, которые при смене руководства по-прежнему оставались бы крупнейшими», – говорится в публикации.

    Дилан Йешильгез родилась 18 июня 1977 года в Анкаре. Ее отец Юджел Йешильгез был профсоюзным деятелем в Турции. Бежал с семьей из страны после госпереворота в стране 12 сентября 1980 года. Добрался до Нидерландов в 1984 году, когда дочери было семь лет.

    Ранее политолог Федор Лукьянов рассказывал, что в Нидерландах за несколько дней до выборов царит переполох: крайне правая оппозиционная «Партия свободы» сравнялась по популярности с лидирующими либералами и может занять первое место.

    Коментарии (9)
    21 ноября 2023, 17:12
    Шойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
    Шойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
    @ Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены непосредственно главкому ВМФ России, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

    Он отметил, что эта работа уже завершается. Переподчинение, по словам Шойгу, даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях, говорится в Telegram-канале ведомства.

    В настоящее время Северный флот имеет статус военного округа, остальные находятся в составе военных округов.

    Ранее Шойгу сообщил, что особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил России, состав флотов и Каспийской флотилии пополнился более 130 кораблями, боевыми катерами и судами обеспечения.

    Коментарии (44)
    Главное
    Глава МОК высказался о санкциях за участие в Играх дружбы
    Германия решила поставить Украине четыре системы ПВО IRIS-T SLM
    Назван самый популярный кандидат на пост генсека НАТО
    Суд отказал Муратову в исключении из реестра иноагентов
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    Российский футболист Дзагоев объявил о завершении карьеры
    Киркоров заявил, что жалеет о скандале с «розовой кофточкой»

    Запад готовит новый удар по российской нефти

    Запад ломает голову над тем, какие еще санкции придумать для российской нефтяной отрасли. Потолок цены провалился: уже полгода российская нефть продается дороже ценового ограничения. Теперь в Европе обсуждают запрет продавать России танкеры для перевозки нефти в рамках 12-го пакета санкций. К чему могут привести новые меры? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцы получили террор вместо достоинства и свободы

    Ровно десять лет назад на Украине начался Евромайдан. За три месяца он прошел путь от «мирного протеста» до кровавого госпереворота, с последствиями которого мир сталкивается сегодня. Очевидцы тех событий поделились своими воспоминаниями и рассказали, как управляемый Западом переворот 2014 года привел Украину к катастрофе и украл будущее у миллионов людей. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские беспилотники стремительно прогрессируют

    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина и Польша начали разорять друг друга

    Блокада украинских фур на польской границе, начинавшаяся внешне безобидно, стала приводить к весьма серьезным последствиям. Поляки начинают прекращать обслуживать украинцев в магазинах, на Украине растут цены и начались перебои с поставками лекарств и даже продуктов. Почему украинские дальнобойщики оказались костью в горле у своих польских коллег? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............