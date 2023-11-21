Эксперты оценили дни регионов Сибири на выставке «Россия»

Tекст: Ольга Иванова

В своих экспозициях регионы Сибири представили промышленный потенциал, уникальную природу и культуру макрорегиона, а также рассказали о выполнении поручений президента России Владимира Путина и «развороте на Восток», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

О внимании федерального центра к региону и о том, как государственная политика помогает конвертировать потенциал регионов в достижения рассказала директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына.

«Пришло время Сибири – это именно тот принцип, который ложится в основу программ развития страны, если Дальний Восток буквально пропитан мерами поддержки, которые работают уже не первую пятилетку, то для сибирских регионов - еще есть пространство для федерального внимания. В январе этого года была принята стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, в том числе определяющая форматы поддержки федеральным центром важных для региона проектов. В регионах Сибири развита межрегиональная кооперация, действует Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», нацеленная на социально-экономическое развитие», – рассказала она.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев отметил, что принятая стратегия также сможет помочь в решении важной для регионов задачи – оттока населения, прежде всего молодежи.

Инфраструктурные проекты, развитие технологий, цифровизация – все эти достижения последних лет нашли отражения в выставке, и, как считают эксперты, стали результатом грамотной управленческой стратегии по модернизации еще советского наследия.

Посетить стенды регионов Сибирского федерального округа можно в 75-м павильоне ВДНХ до 12 апреля 2024 года включительно. С завтрашнего дня на Международной выставке-форуме «Россия» стартуют дни регионов Уральского федерального округа.