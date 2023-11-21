  • Новость часаСМИ: Достигнуто предварительное соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам
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    В деле предателя Беленко КГБ упустил самое главное
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    Путин рассказал о вкладе мигрантов из Таджикистана в экономику России
    Шойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
    Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма
    Польские фермеры решили присоединиться к блокированию границы с Украиной
    Мнения
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    4 комментария
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    24 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    25 комментариев
    21 ноября 2023, 19:59

    Эксперты оценили дни регионов Сибири на выставке «Россия»

    Tекст: Ольга Иванова

    На площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ завершились дни регионов Сибирского федерального округа, свои достижения презентовали Кемеровская, Иркутская, Омская, Томская и Новосибирская области, Красноярский и Алтайский края, а также и республики Алтай, Тыва и Хакасия.

    В своих экспозициях регионы Сибири представили промышленный потенциал, уникальную природу и культуру макрорегиона, а также рассказали о выполнении поручений президента России Владимира Путина и «развороте на Восток», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    О внимании федерального центра к региону и о том, как государственная политика помогает конвертировать потенциал регионов в достижения рассказала директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына.

    «Пришло время Сибири – это именно тот принцип, который ложится в основу программ развития страны, если Дальний Восток буквально пропитан мерами поддержки, которые работают уже не первую пятилетку, то для сибирских регионов - еще есть пространство для федерального внимания. В январе этого года была принята стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, в том числе определяющая форматы поддержки федеральным центром важных для региона проектов. В регионах Сибири развита межрегиональная кооперация, действует Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», нацеленная на социально-экономическое развитие», – рассказала она.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев отметил, что принятая стратегия также сможет помочь в решении важной для регионов задачи – оттока населения, прежде всего молодежи.

    Инфраструктурные проекты, развитие технологий, цифровизация – все эти достижения последних лет нашли отражения в выставке, и, как считают эксперты, стали результатом грамотной управленческой стратегии по модернизации еще советского наследия.

    Посетить стенды регионов Сибирского федерального округа можно в 75-м павильоне ВДНХ до 12 апреля 2024 года включительно. С завтрашнего дня на Международной выставке-форуме «Россия» стартуют дни регионов Уральского федерального округа.

    20 ноября 2023, 20:55
    Румыния решила заявить о правах на золотой запас в России
    Румыния решила заявить о правах на золотой запас в России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Нацбанк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР, заявил управляющий НБР Мугур Исэреску на симпозиуме «Золотой запас Румынии, эвакуированный в Москву, – задолженность старше века».

    Как указал Исэреску, данные проекты на будущее исходят из того, что за границей, даже на уровне лидеров Европы, проблема эвакуированного в Москву золотого запаса остается большей частью не известна. По его словам, в зарубежной литературе нет ни научных, ни популярных работ на языках международного хождения, посвященных этой теме, а румынские историки и юристы не поднимают за рубежом эту проблему, передает ТАСС.

    Он добавил, что первым шагом будет поддержка усилий румынского европарламентария Эуджена Томака по ознакомлению членов Европарламента и интернационализации проблематики золотого запаса. Кроме того, Исэреску уточнил, что одновременно НБР намерен оказывать помощь мероприятиям, которые будут организованы в ближайшем будущем в Европарламенте. Он уточнил, что помощь может быть связана с опытом их специалистов или с работой на английском языке.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Румыния требует от России горы золота.

    Напомним, в годы Первой мировой войны власти Румынского королевства, союзника царской России, решили эвакуировать главные ценности своей страны в Москву, подальше от наступавших на Бухарест австро-германских войск. Запас содержал 93,4 тонны золота, драгоценности королевы Марии, ценности румынского Сбербанка, предметы культа, архивы. В мае 2019 года Мугур Исэреску оценил стоимость переданного запаса в современных евро – получилось около четырех миллиардов.

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    21 ноября 2023, 15:50
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские подразделения планомерно движутся вперед на всех участках в зоне спецоперации на Украине, произошел перелом в пользу армии России, заявил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Предстоящая зима будет выигрышной для Российской армии, а к весне ВС России добьются очень серьезных результатов, написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

    Командир добавил, что ресурсы украинской армии на исходе, Запад «утилизирует» оставшиеся на Украине вооруженные формирования. «И вообще, ничего сейчас не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное», – написал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал о количестве снарядов у ВСУ.

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    21 ноября 2023, 00:25
    Стало известно о смерти советского летчика-перебежчика Беленко в США
    Стало известно о смерти советского летчика-перебежчика Беленко в США
    @ AP Photo/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Почти два месяца назад в США скончался 76-летний Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию в 1976 году, сообщают информационные агентства.

    Хотя дежурное оповещение о смерти Беленко появилось в разделе некрологов Washington Post примерно через две недели после его кончины, полноценное сообщение о смерти перебежчика New York Times опубликовала лишь в ноябре, передает РИА «Новости».

    Беленко умер 24 сентября «после скоротечной болезни», рядом с ним в этот момент были его сыновья Том и Пол. Решено было обойтись без мемориальной службы.

    Сообщается, что скончался он в доме престарелых в Южном Иллинойсе, передает RT.

    Напомним, Беленко угнал истребитель-перехватчик МиГ-25. Он предоставил возможность противникам СССР изучить новейший по тем временам самолет. США предоставили Беленко сначала политическое убежище, а затем гражданство. В США он завел новую семью (в СССР у него остались жена и сын). Беленко выступал в качестве консультанта для американских властей, компаний и СМИ.


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    20 ноября 2023, 21:48
    США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине

    США решили передать Украине дополнительную РСЗО HIMARS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вашингтон передает Киеву дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней в рамках новой военной помощи, сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

    В заявлении говорится, что новый пакет помощи Киеву оценивается примерно в 100 млн долларов. Отмечается, что в пакет помощи включены системы HIMARS и боеприпасы к ней, а также зенитные ракеты «Стингер», артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию, передает РИА «Новости».

    Кроме того, США намерены передать Киеву оборудование для ведения боевых действий в условиях зимней погоды, запчасти и вспомогательное снаряжение.

    В понедельник министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    Коментарии (19)
    21 ноября 2023, 10:05
    Выяснилось, как доставляют мигрантов к финской границе

    «Фонтанка»: Беженцев доставляют к финской границе на российских автомобилях

    Tекст: Ольга Никитина

    За последние дни более 400 беженцев преимущественно из арабских стран прибыли в Финляндию из России, свидетельствуют данные финских пограничных служб. При этом желающих повторить этот «бросок» – на два порядка больше, пишут российские СМИ.

    Тысячи людей состоят в специализированных чатах, где арабоговорящие молодые люди обсуждают возможность перебраться в Финляндию через российскую территорию. Еще больше тех, кто ищет информацию самостоятельно, пишет «Фонтанка».

    Издание указывает, что до границы беженцев «совершенно точно» доставляют на российских автомобилях, а после этого снабжают их велосипедами.

    Схема, которую советуют «бывалые», заключается в том, чтобы въехать в Финляндию и попросить убежища. «После суда вы получите отказ. Подайте апелляцию. Скорее всего, снова получите отказ, но в итоге вы окажетесь в стране и проживете там как минимум год, пока не получите окончательный отказ», – приводит издание один из советов. В течение года тем, кто въехал, советуют попытаться уладить свою ситуацию.

    При этом по итогам наблюдения у российско-финской границы, а также после изучения чатов, в котором сирийцы, йеменцы, иракцы, марокканцы обсуждали, как им лучше добраться до Финляндии и получить в этой стране убежище, газета пришла к выводу о том, что никакого координируемого центра системы доставки беженцев до финской границы не существует. При этом отмечается, что есть бизнес на обслуживании беженцев, причем «оборот у него немаленький».

    Так, один арабский юрист, консультирующий своих земляков в одном из чатов, заявил изданию, что не видит никаких признаков спланированной акции по переправке беженцев в Финляндию. По его словам, российскими властями были задержаны многие люди, их вернули с окраин Санкт-Петербурга, а тех, у кого российские визы были просрочены, арестовали.

    Термин, часто возникавший в арабоговорящих чатах, – «мухариб» – дословно переводится как «торговец людьми». Речь идет о посреднике, который помогает беженцам попасть в Европу. Издание связалось с одним из таких «специалистов». Оказалось, что сим-карту для связи он использовал польскую, ездил на автомобиле с номерами ЕС, по-русски и по-английски не говорил, а арабским пользовался через Google-переводчик. В ходе общения выяснилось, что сам он турок.

    В Кремле ранее отвергли обвинения властей Финляндии в провоцировании миграционного кризиса на границе двух государств.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о решении Хельсинки полностью закрыть границы между Россией и Финляндией.

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    21 ноября 2023, 14:31
    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина

    Песков об угрозах Киева в адрес Путина: Ничего у них не получится

    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С Украины не раз звучали словесные угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России. «Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях», – передает ТАСС слова Пескова.

    «Ничего у них не получится», – выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

    Также Песков выразил уверенность, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь. При этом в ходе интервью Зеленского спросили, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», – приводит РБК ответ украинского президента.

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    21 ноября 2023, 05:25
    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков

    Rzeczpospolita сообщила о нападениях украинцев на грузовики польских дальнобойщиков

    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    На границе Польши и Украины украинцы забрасывают фуры польских дальнобойщиков камнями, сообщают СМИ.

    Так, у одной из фур оказались разбиты фары и стекла. Кроме того, были украдены аккумуляторы. На Украине подожгли полуприцеп с польскими номерами, передает ТАСС со ссылкой на Rzeczpospolita.

    Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Причиной протестов польских водителей стали льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам.

    На ваш взгляд
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    Коментарии (24)
    21 ноября 2023, 16:27
    Эксперт рассказал, чем был интересен США угнанный летчиком-предателем Беленко МиГ-25

    Авиаэксперт Гусаров объяснил, какие секреты СССР получили США в результате предательства летчика Беленко

    Эксперт рассказал, чем был интересен США угнанный летчиком-предателем Беленко МиГ-25
    @ AP Photo/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Полученный в 1976 году МиГ-25 был изучен противниками СССР как минимум с точки зрения противодействия, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя известия о кончине летчика-перебежчика Беленко в США.

    Американские СМИ сообщили, что два месяца назад в США «после скоротечной болезни» умер 76-летний Виктор Беленко, который в 1976 году угнал истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию. Таким образом он предоставил возможность противникам СССР изучить новейший по тем временам самолет.

    «Тогда МиГ-25 был передовым для нашей боевой авиации, а из-за Беленко такая секретная конструкция оказалась доступной специалистам нашего главного геополитического противника – США. Трудно сказать, что именно им удалось почерпнуть для себя, потому что это не разглашается. Не думаю, что они что-то могли перенять, но как минимум этот самолет был досконально исследован», – считает Гусаров.

    Он полагает, что полученный противниками МиГ-25 был изучен с точки зрения противодействия ВВС СССР. В те годы в авиации доминировал ближний маневренный бой. Соответственно, зная какие-то слабые места, точки, углы и подходы к этому самолету, в каких местах пилоту может быть неудобно, где слабые зоны, можно было смоделировать тактику боя. Кроме того, изучив конструкцию самолета, можно узнать и его сильные стороны. Например, понять, на каком расстоянии работает радар, а также где и какие материалы используются в конструкции.

    Коментарии (16)
    21 ноября 2023, 12:25
    Бывшая беженка может стать первой женщиной-премьером Нидерландов

    Politico: Бывшая беженка Йешильгез может стать первой женщиной-премьером Нидерландов

    Бывшая беженка может стать первой женщиной-премьером Нидерландов
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывшая беженка Дилан Йешильгез, которая сменила уходящего премьер-министра Марка Рютте на посту лидера праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (VVD), вскоре может стать первой женщиной на посту главы кабинета министров в истории Нидерландов, сообщили СМИ.

    Голландские избиратели, возможно, скоро получат «кого-то сильно отличающегося» от Рютте, пишет европейское издание газеты Politico.

    Йешильгез, занимающая в настоящее время пост министра юстиции Нидерландов, лидирует по результатам опросов общественного мнения в преддверии голосования, которое состоится в среду. Кроме того, ее ближайший соперник Питер Омцигт «дал понять», что не хочет получить высший пост, говорится в публикации.

    Politico называет Йешильгез «признанным трудоголиком» и отмечает ее «смекалистость» в отношениях с прессой: она мало говорит о том, каково быть женщиной в политике, неизменно в хорошем настроении на публике и полна энергии, несмотря на «жесткие», по ее словам, требования нынешней должности.

    Партия VVD, по данным издания, находится на первом месте по опросам после того, как Йешильгез сменила Рютте на посту лидера политической силы.

    Платформа Йешильгез – самой в прошлом беженки – заключается в обещании бороться с наплывом мигрантов. Она заявила, что в стране наблюдается «приток слишком большого количества людей». Речь идет не только о просителях убежища, но также о мигрантах-рабочих и иностранных студентах. Это, считает Йешильгез, только мешает помогать «настоящим беженцам».

    Politico добавляет, что победа VVD стала бы «чем-то исключительным». «Вряд ли есть примеры правящих партий, которые при смене руководства по-прежнему оставались бы крупнейшими», – говорится в публикации.

    Дилан Йешильгез родилась 18 июня 1977 года в Анкаре. Ее отец Юджел Йешильгез был профсоюзным деятелем в Турции. Бежал с семьей из страны после госпереворота в стране 12 сентября 1980 года. Добрался до Нидерландов в 1984 году, когда дочери было семь лет.

    Ранее политолог Федор Лукьянов рассказывал, что в Нидерландах за несколько дней до выборов царит переполох: крайне правая оппозиционная «Партия свободы» сравнялась по популярности с лидирующими либералами и может занять первое место.

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    21 ноября 2023, 12:29
    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У США нет такого оружия, которое стало бы для ВСУ волшебной палочкой, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Министр предупредил, что Киев ждет изматывающая борьба, сообщило украинское издание «Страна».

    «В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», – заявил глава Пентагона в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Остин отметил, что все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение и синхронизирует его с имеющимся для достижения эффекта на поле боя. «Идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще», – передает слова министра ТАСС.

    «Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», – заявил Остин.

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    В ходе визита в Киев глава Пентагона записал обращение на пустой площади на фоне храма в центре Киева. Обращение министра опубликовано на сайте Пентагона.

    «Я рад вернуться в Киев, это мой третий визит в качестве министра обороны», – сказал он в видео.

    Остин прибыл на Украину, чтобы обсудить с Киевом вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    В рамках нового пакета военной помощи Вашингтон передаст Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней.

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    21 ноября 2023, 08:24
    Военного на Сахалине наказали за отказ уезжать в зону СВО

    Военного на Сахалине осудили почти три года колонии за отказ уезжать в зону СВО

    Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по делу о неисполнении приказа, назначив ему наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы.

    За совершение преступления, подпадающего под ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащего наказали лишением свободы на срок в два года и десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его взяли под стражу в зале суда.

    В ходе разбирательства было установлено, что 25 июля этого года мужчина отказался выполнять отданный ему командиром воинской части приказ, так как опасался за свою жизнь. Военнослужащий 27 июля должен был уехать в зону спецоперации на Украине, но в тот день на службу не явился. На следующий день он повторно отказался выполнять приказ – уже в присутствии сослуживцев, более того – пытался найти поддержку среди товарищей.

    Свидетели рассказали, что это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военнослужащими. Отягчающим обстоятельством было признано то, что преступление совершено в период мобилизации.

    Напомним, 9 ноября суд на Сахалине также наказал военного за отказ участвовать в СВО. Он отказывался выполнить приказ об убытии в командировку для участия в боевых действиях, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства. Ему было назначено почти такое же наказание – лишение свободы на два года и девять месяцев.

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    21 ноября 2023, 11:12
    ЕС задумался о санкциях против российских дипломатов

    FT: ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе против дипломатов России

    ЕС задумался о санкциях против российских дипломатов
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Европейского союза обсуждают возможность введения ограничений для российских дипломатов на передвижения в границах содружества, сообщили британские СМИ.

    С соответствующей инициативой выступила Чехия в рамках 12-го пакета антироссийских санкций, пишет газета Financial Times, добавляя, что этот пакет ограничений странам ЕС еще предстоит одобрить.

    Чехия мотивировала свое предложение тем, что под видом российских дипломатов по странам ЕС якобы перемещаются разведчики. Прага требует, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, позволяющие путешествовать только внутри страны пребывания. При этом остальная часть Шенгенской зоны будет для них закрыта, передает ТАСС.

    Кроме того, Прага настаивает, чтобы у российских дипломатов в ЕС принимали только биометрические паспорта. В Чехии утверждают, что такие документы «сложнее подделать».

    Издание добавляет, что обсуждение находится на ранней стадии.

    Напомним, 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает также меры против ядерного топлива для АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, кто выиграет от введения таких мер.

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    21 ноября 2023, 16:35
    Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма
    Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что название статьи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля идентично названию испанского эротического фильма 1970 года.

    «Обожаю эти феерические по глупости колонки и статьи, которые пишут некие группы за подписью тех, кто уже не то что писать, но и читать давно не может», – написала она в Telegram.

    По словам дипломата, «опусы Боррелей и Байденов ими даже не правятся». Статья Борреля об Украине называется «В центре бури» (In the eye of the hurricane).

    Захарова пояснила, что «In the Eye of the Hurricane» – это английское название эротического фильма 70-х годов «El ojo del huracan», снятого на родине Борреля в Испании. В год выхода фильма в прокат Боррелю было 24 года. «Понимаю, что смотрел. Не понимаю, почему так запало», – написала официальный представитель Министерства иностранных дел.

    Дипломат также привела сюжет фильма. «Молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, при чем здесь Украина?» – иронично заключила Захарова.

    Коментарии (29)
    21 ноября 2023, 04:28
    Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой

    Зеленский заявил, что занимающиеся политикой военные совершают «большую ошибку»

    Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военный, который решает заниматься политикой, не должен «заниматься войной», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отверг идею переговоров с Москвой.

    Зеленский отметил, что военный имеет право «заниматься политикой», но в таком случае «не может заниматься войной». По словам президента, если военный выполняет свои обязанности, думая о скором уходе в политику, о выборах, то «и на словах, и на передовой» такой военный «будет вести себя как политик, а не как военный», допуская «большую ошибку».

    Как полагает Зеленский, украинские военные пошли в политику после евромайдана, поскольку «были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены». Кроме того, он заявил, что в моральном отношении на Украине не наблюдается «патовой ситуации», несмотря на тяжелое положение на фронте, передает ТАСС со ссылкой на Sun.

    Он также отверг идею начала мирных переговоров с Россией: «На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет». По его словам, Россия на данный момент не хочет окончания конфликта, поэтому нельзя говорить о заключении мира «любой ценой».

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    Коментарии (23)
    20 ноября 2023, 21:12
    После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали троих иностранцев
    После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали троих иностранцев
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники МВД задержали троих иностранцев, они подозреваются в сбыте наркотиков, которыми отравились 20 человек в Астрахани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Она отметила, что в Ставропольском крае задержаны трое граждан республик Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан. Они доставлены в Астрахань, передает ТАСС.

    По словам Волк, в УМВД России по Астраханской области из медучреждения поступила информация о госпитализации в реанимационное отделение 20 жителей Астрахани с признаками токсического отравления неустановленным веществом.

    Ранее СМИ сообщили, что в Астрахани около 20 человек попали в больницу с отравлением метадоном (сильнодействующий наркотик из группы опиоидов). Шестеро пострадавших находятся в реанимации.

    Коментарии (25)
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