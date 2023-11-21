Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.32 комментария
Второй самолет МЧС с гуманитарной помощью для Газы вылетел из России
Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для Газы вылетел из Дагестана в Египет
Из Дагестана в Египет вылетел второй самолет Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Самолет с продуктами, детским питанием, одеждой, обувью и предметами гигиены общим весом более 27 тонн направляется из аэропорта Махачкалы в аэропорт города Эль-Ариш. Гуманитарную помощь передадут в сектора Газа через Египетское общество Красного Полумесяца, передает ТАСС.
На прошлой неделе спецборт с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из Грозного в Египет. 20 ноября Ил-76 вылетел из Махачкалы в Египет с 27 тоннами гумпомощи населению Газы.