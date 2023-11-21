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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    16 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    14 комментариев
    21 ноября 2023, 06:47

    Второй самолет МЧС с гуманитарной помощью для Газы вылетел из России

    Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для Газы вылетел из Дагестана в Египет

    Tекст: Антон Антонов

    Из Дагестана в Египет вылетел второй самолет Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Самолет с продуктами, детским питанием, одеждой, обувью и предметами гигиены общим весом более 27 тонн направляется из аэропорта Махачкалы в аэропорт города Эль-Ариш. Гуманитарную помощь передадут в сектора Газа через Египетское общество Красного Полумесяца, передает ТАСС.

    На прошлой неделе спецборт с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из Грозного в Египет. 20 ноября Ил-76 вылетел из Махачкалы в Египет с 27 тоннами гумпомощи населению Газы.

    19 ноября 2023, 14:59
    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных

    Times of Israel: При наземной операции в Газе погибли более 60 военных Израиля

    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль потерял более 60 военных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Накануне погибли еще три израильских солдата, таким образом, общее число погибших при наземной операции в палестинском анклаве израильских военных достигло 61, пишет Times of Israel, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа.

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    18 ноября 2023, 21:57
    CNN: Армия Израиля могла подкинуть оружие в больницу «Аш-Шифа» перед приходом СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла подложить дополнительное оружие в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа с расчетом на приход журналистов, на представленном видео его было меньше, сообщил телеканал CNN.

    Телеканал обратил внимание, что на опубликованном ЦАХАЛ видео из больницы 15 ноября «видно намного меньше оружия», чем впоследствии было показано журналистам, передает ТАСС.

    Так, в видео израильских военных в больнице за МРТ лежал лишь один автомат, в то время как в сюжете телеканала Fox News на том же месте лежат уже два автомата. СМИ задается вопросом, откуда появился второй АК-47, и почему его нет на снятом ранее видео израильской армии.

    Ранее газета The New York Times сообщала, что израильские военные не допустили журналистов исследовать больницу и опросить пациентов или медперсонал, объяснив, что там могут находиться бойцы ХАМАС.

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что на территории медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа обнаружен автомобиль с оружием, также под больницей нашли шахту туннеля ХАМАС.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

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    20 ноября 2023, 00:56
    Эвакуированная из сектора Газа девочка написала письмо Путину

    Эвакуированная из сектора Газа девятилетняя девочка написала письмо Путину с благодарностями

    Tекст: Александра Юдина

    Девятилетняя девочка из разрушенной Газы написала российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарила президента за спасенную жизнь и попросила помочь «остановить эту войну».

    «Спасибо Вам, что помогли добраться до России, что спасли нашу жизнь, я очень рада, что я с семьей наконец-то в безопасности. Я переживаю за своих родственников и друзей, хочу забрать их в Россию. Пожалуйста, помогите остановить эту войну!» – процитированы строки из детского письма в Telegram-канале «RT на русском».

    Также эмоциями поделился эвакуированный житель анклава Измаил Эль-Наджар, который столкнулся на КПП «Рафах» с проблемой – пропустили не всех его родственников.

    В этой ситуации на помощь пришли представители МЧС Даниил и Роман, которые, по словам Измаила, решили проблему.

    «Я за столько лет впервые понял, что значит «русские своих не бросают», – подчеркнул мужчина.

    Ранее эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила МЧС России. По ее словам, российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а сотрудники МИД всегда были на связи с желающими эвакуироваться.

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    18 ноября 2023, 20:03
    ООН сообщила о гибели большого числа детей после ударов по двум школам в Газе

    Детский фонд ООН: Множество детей погибли в результате ударов по школам в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    В результате нападений и ударов по школам Альфахура и Таль Аль-Заатар в секторе Газа погибло много детей и женщин, огонь необходимо прекратить, заявила региональный директор по Ближнему Востоку детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр.

    Ходр написала в соцсети X(бывший Twitter,заблокирован в России), что в результате нападений на школы и приюты погибают дети и женщины, которые не должны становиться мишенью, немедленное прекращение огня необходимо сейчас, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что при израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа погибли около 200 человек.

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    20 ноября 2023, 11:39
    Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал сообщения женщин-военных о подготовке нападения ХАМАС

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделение Армии обороны Израиля, наблюдавшее за границей с сектором Газа, предупреждало власти своей страны о готовящейся атаке палестинского движения ХАМАС, однако их сообщения были проигнорированы, пишут израильские СМИ.

    Источники газеты Haaretz сообщили, что отряд, который состоял исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров, зафиксировал подозрительную активность боевиков и передал информацию об этом израильскому офицерскому командованию. Сведения, как сообщает издание, были проигнорированы, передает ТАСС.

    «Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому», – говорится в публикации.

    Израильский политолог Саймон Ципис ранее говорил газете ВЗГЛЯД, что Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах.

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    18 ноября 2023, 16:05
    СМИ: После атаки ЦАХАЛ на школу в секторе Газа погибли около 200 человек
    СМИ: После атаки ЦАХАЛ на школу в секторе Газа погибли около 200 человек
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    При израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа погибли около 200 человек, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Подвергшееся бомбардировке учебное заведение находится под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Армия Израиля нанесла удар по школе ООН в Газе, где укрывались от бомбардировок мирные жители.

    Коментарии (9)
    18 ноября 2023, 18:20
    ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа
    ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах палестинского анклава.

    В ЦАХАЛ заявили, что южное командование провело боевые действия в районах Зайтун и Джабалия для ударов по инфраструктуре ХАМАС, передает РИА «Новости».

    В израильской армии уточнили, что возле Джабалия действуют военнослужащие 162-й дивизии, по данным ЦАХАЛ, там находятся центр командования и контроля бригады северной Газы и один из наиболее значительных оплотов ХАМАС, где действуют четыре батальона движения.

    Ранее израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что целью проводимой Израилем военной операции в Газе является уничтожение ХАМАС, освобождение заложников и предупреждение угроз со стороны палестинского анклава.

    Коментарии (16)
    20 ноября 2023, 00:25
    В ЦАХАЛ заявили, что плененная ХАМАС военнослужащая погибла не из-за удара Израиля

    В Армии обороны Израиля заявили, что плененная ХАМАС военнослужащая погибла не из-за удара Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Захваченная в плен палестинским движением ХАМАС военнослужащая Ноа Марчиано была ранена в ходе удара Армии обороны Израиля по больнице «Аш-Шифа», однако погибла от рук бойцов ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ.

    По информации израильской армии, капрал Ноа Марчиано была ранена в результате удара ЦАХАЛ в четверг (11 сентября 23 года), а террорист, удерживавший ее в заложниках, был убит, передает РИА «Новости».

    Как показало предварительное патологоанатомическое заключение, ранение Ноа не было опасным для жизни, и она была убита террористом ХАМАС в больнице "Аш-Шифа.

    В пятницу стало известно, что тело 19-летней военнослужащей, которая находилась в заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа с 7 октября, было обнаружено в строении, примыкающем к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

    Коментарии (13)
    18 ноября 2023, 20:55
    Самолет с новой группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Спецборт МЧС России со 120 эвакуированными накануне из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в аэропорт Домодедово.

    Прибытие Ил-76 в столицу ожидается чуть более чем через пять часов, в полете эвакуированных сопровождают медики и психологи МЧС России. Сообщается, что в Египте готовы к отправке в Россию еще 138 граждан России, передает ТАСС.

    Накануне в московский аэропорт Домодедово прибыл спецборт из Каира со 120 эвакуированными из Газы россиянами.

    Ранее сообщалось, что в МЧС поступило почти 900 заявок на эвакуацию от россиян, находящихся в секторе Газа.

    Коментарии (2)
    20 ноября 2023, 02:53
    Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово

    МЧС: Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово

    Tекст: Александра Юдина

    Спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в Домодедово, из зоны конфликта вывезли 525 человек, сообщает МЧС.

    В Telegram-канале ведомства указано, что самолет Ил-76 МЧС доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву, на нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта.

    Известно, что часть пассажиров направилась к родственникам, остальные – в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске.

    В МЧС добавили, что у прибывших есть все необходимое для комфортного пребывания, психологи оказывают им помощь.

    Ранее сообщалось, что состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа в Египет, удовлетворительное, вечером в воскресенье спецборт со 117 россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву.

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    18 ноября 2023, 21:46
    Турция предупредила о «других мерах» для снятия блокады с Газы

    МИД: Турция использует дипломатию для снятия блокады с Газы, но не исключает других мер

    Tекст: Вера Басилая

    Турция использует дипломатию для снятия блокады с сектора Газа, но не исключает других мер в случае, если такие шаги не принесут пользы, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Фидан сообщил, что по итогам саммита Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде сформировали семисторонний комитет для объяснения позиции стран-участниц по ситуации в секторе Газа. По его словам, Анкара «нацелена на совместные решения, потолка для наших действий нет», при этом Турция использует дипломатию, но не исключает и других мер, передает РИА «Новости».

    Фидан считает, что цель Израиля, который бомбит палестинцев и вынуждает их переезжать – «не оставить жизни в Газе». Он также раскритиковал поддержку Израиля Вашингтоном, который выступает против прекращения огня, и подчеркнул, что продолжение одобрения действий в секторе Газа, может возникнуть всемирный кризис.

    Ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне.

    До этого Эрдоган пообещал добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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    18 ноября 2023, 09:22
    ВС Израиля отстранили от службы бросившего гранату в мечеть солдата

    Армия обороны Израиля отстранили от службы бросившего гранату в мечеть солдата

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля отстранила от службы бросившего светошумовую гранату в мечеть военнослужащего, пишет газета Times of Israel.

    Уточняется, что инцидент произошел в мечети в деревне Будрус на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС.

    Известно, что израильский военнослужащий забросил в здание светошумовую гранату в то время, когда имам начал созывать верующих на утреннюю молитву.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

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    18 ноября 2023, 21:07
    ХАМАС заявило о потере связи с заложниками

    Al-Qahera Al-Ekhbariya: ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за защиту заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Военное крыло ХАМАС потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников, их судьба теперь неизвестна, сообщил телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

    Представитель ХАМАС заявил, что движение «потеряло контакты с рядом группировок, которые охраняли заложников, причины отсутствия связи не сообщаются, передает ТАСС.

    Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах палестинского анклава.

    Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ХАМАС передать удерживаемых им заложников Красному Кресту.

    До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения.

    В ЦАХАЛ заявили, что тело похищенной ХАМАС военнослужащей нашли у больницы «Аш-Шифа».

    Коментарии (0)
    18 ноября 2023, 22:34
    Нетаньяху заявил об отсутствии договоренностей о возвращении заложников из Газы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Пока договоренностей по освобождению заложников в секторе Газа не достигнуто, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Как указал Нетаньяху в телеобращении к нации, о вопросе заложников сегодня ходит много необоснованных слухов, до сих пор не было достигнуто никакой сделки. По его словам, когда Израилю будет что сказать, он обязательно скажет об этом, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что военное крыло ХАМАС потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников, их судьба теперь неизвестна.

    До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    Коментарии (0)
    18 ноября 2023, 15:28
    Армия Израиля нанесла удар по школе ООН в Газе

    Al Hadath: Израильские силы нанесли в Газе удар по школе, относящейся к системе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля нанесла в секторе Газа удар по школе «Аль-Фахура», находящейся под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), есть убитые и раненые, сообщил телеканал Al Hadath.

    Источники телеканала сообщили, что школа «Аль-Фахура» находится в Джебалии на севере сектора Газа, там прятались мирные жители, которые покинули свои дома из-за бомбардировок Израиля, передает ТАСС.

    Сообщается о «десятках убитых и раненых», точные данные о числе погибших и пострадавших не приводятся.

    Ранее ЦАХАЛ дал два часа на эвакуацию больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    В пятницу представители больницы «Аш-Шифа» обвинили Израиль в гибели пациентов реанимационного отделения. По словам директора медучреждения, речь идет о 54 жертвах в результате блокады госпиталя.

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