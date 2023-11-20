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    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    7 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    8 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    11 комментариев
    20 ноября 2023, 14:56

    Метеоролог сказал, где в России вскоре ждать новых ураганов

    Метеоролог: Следующий ураган возможен на Камчатке и в Хабаровском крае в конце недели

    Метеоролог сказал, где в России вскоре ждать новых ураганов
    @ Елена Верещака/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В пятницу, субботу и воскресенье на побережье Охотского моря, Камчатке, Колыме, Сахалине, в Хабаровском крае и на Курильских островах ветер может достигнуть ураганных значений со штурмом на море, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя прошедший в выходные ураган в Сибири.

    «Вообще ветер 33 м/с и выше уже считается ураганным, это 120–130 км/ч. В регионах Сибири был зафиксирован ветер 30–35 метров в секунду – очень мощный. Подобные явления редко встречаются в этой области – раз в 45–50 лет. Тем более в ноябре, для осени вообще не характерны такие ветра, потому что это не те градиенты, не те конвективные потоки, не те мощные грозовые облака, которые обычно сопровождаются вот таким ураганным ветром», – говорит Тишковец. 

    Он поясняет, что такой мощный ураган вызван резкой сменой погоды: произошло наложение очень теплого воздуха (ведь накануне в регионах Сибири было до +20 градусов, что стало рекордным теплом за последние четверть века) на холодный – Арктика мгновенно прорвалась на юг Западной и Центральной Сибири. Контраст температур в 20–30 градусов и привел к сильному ветру.

    Сильные разрушения в регионах и немалое количество жертв объясняется лишь недостаточной подготовкой к непогоде, полагает эксперт. Он не знает, сработала ли должным образом обязательная система штормового оповещения населения, которая в том числе по телефону предупреждает граждан о надвигающихся погодных условиях. Но даже когда она срабатывает частично, не все люди относятся к ней серьезно: игнорируют сообщения, не меняя своих планов, из-за чего нередко оказываются в числе пострадавших.

    «Такой ураганный ветер – 126 километров в час – это давление ветрового потока, то есть не меньше 100 килограммов на метр квадратный. Естественно, от такого напора будет падать все. В такие моменты ни в коем случае нельзя игнорировать никакие предупреждения. Хотя я в принципе рекомендую их никогда не игнорировать», – объясняет эксперт.

    По его словам, в России существуют достаточно точные методики, которые позволяют вычислять такого рода ветра. Более того, предупреждения о сильных ветрах в Сибири тоже было.

    «Вообще ветер – это самое простое, что можно прогнозировать из всего ряда метеопараметров. В этом вообще никаких проблем нет. Расчет точен чуть ли не до миллиметра, что называется – до метра в секунду. Спрогнозировать его можно за сутки или даже за двое. Времени, чтобы предупредить население, вполне хватает. Но это работа местных УГМС (управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) в связке с МЧС», – делится Тишковец.

    Штормовые ветра, которые обрушились на Сибирь, смещаются сейчас по югу, зона ветров уходит через юг Якутии, продолжает специалист. Правда, там они не такие сильные, не ураганные – до 15–20 м/с. В связи с этим он делает вывод, что эти ветра «рассасываются», а их сила уже не разрушительна.

    «Но также серьезные ветра будут задувать в конце недели – в пятницу, субботу и воскресенье. Это коснется всей акватории Охотского моря – побережье, Камчатка, Колыма, Хабаровский край, Сахалин, Курильские острова – там ветра снова могут достигать ураганных значений со штормом на море», – заключил синоптик.

    В воскресенье регионы Сибири накрыл мощный ураган. В Алтайском крае сильный ветер оборвал провода и повалил деревья. В Кузбассе – сорвал крыши со зданий и перевернул остановки. В Красноярске из-за сильного штормового ветра несколько микрорайонов города остались без света, повреждения зафиксированы на более чем 50 участках. Также сильный ветер, но не ураганный, был отмечен в Крыму.

    20 ноября 2023, 03:54
    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты

    Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21»

    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские системы РЭБ «Поле-21» подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, пишет в статье Forbes доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал.

    По его словам, российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur, из-за чего снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель, передает РИА «Новости».

    Миттал добавил, что российская армия технологически превосходит ВСУ, а это приводит не только к уничтожению большого количества украинских дронов, но и эффективному и, зачастую, беспрепятственному использованию российских БПЛА.

    «Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом «Ланцет» – высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины», – резюмировал эксперт.

    Коментарии (15)
    20 ноября 2023, 09:58
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская певица Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова), ставшая победительницей песенного конкурса «Евровидение» в 2016 году, объявлена в розыск по уголовной статье, свидетельствует база розыска МВД России.

    В базе сказано, что «Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», передает ТАСС.

    В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.

    Коментарии (17)
    20 ноября 2023, 13:05
    Кремль отреагировал на планы Финляндии полностью закрыть границу с Россией

    Песков: Россия не может повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией оставшихся КПП на границе

    Кремль отреагировал на планы Финляндии полностью закрыть границу с Россией
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия вряд ли может повлиять на планы Финляндии полностью закрыть оставшиеся КПП на границе двух стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что между Россией и Финляндией сейчас «как такового диалога нет». При этом он подчеркнул, что произошло это не по вине Москвы, поскольку не российская сторона была инициатором сворачивания диалога, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что правительство финского премьер-министра Петтери Орпо планирует в понедельник принять решение о закрытии оставшихся КПП на границе с Россией.

    Москва пообещала не оставить без ответа любые антироссийские действия Финляндии.

    Коментарии (17)
    20 ноября 2023, 07:34
    Москва пообещала не оставить без ответа антироссийские действия Финляндии
    Москва пообещала не оставить без ответа антироссийские действия Финляндии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

    По его словам, после начала спецоперации на Украине Финляндия «проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику», передает РИА «Новости».

    «При нынешнем русофобском курсе финских властей возможны, к сожалению, любые сценарии. Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа», – заверил Беляев.

    Также политик отметил, что после вступления Финляндии в НАТО были «свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные, и городов-побратимов».

    Ранее сообщалось, что Финляндия начала возводить ограждения на границе с Россией.

    До этого Финляндия решила закрыть четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Россией. Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией.

    Коментарии (37)
    20 ноября 2023, 06:38
    Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

    Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет

    Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина,
    Ольга Никитина

    Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет, сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Аман Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Он был неординарным, ярким человеком, посвятившим жизнь служению Кузбассу и России.

    Цивилев отметил, что это невосполнимая утрата, потому что с Тулеевым связана целая эпоха в жизни региона. Он возглавил Кузбасс в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести регион из кризиса.

    «Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора... Светлая память Аману Гумировичу», – подчеркнул он.

    Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год – с 1997 по 2018 год. Тулеев ушел в отставку 1 апреля 2018 года, назвав такое решение «единственно верным» после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Пост главы региона занял его заместитель Сергей Цивилев.

    17 сентября 2018 года Тулеев занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

    Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в Красноводске Туркменской ССР (город Туркменбаши, Туркмения). С отличием окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта (1964) и заочное отделение Новосибирского института инженеров ж/д транспорта, ныне – Сибирский государственный университет путей сообщения (1973). Доктор политических наук.

    В Кемеровской области начал работать с 1964 года – был стрелочником на железнодорожной станции, дежурным, начальником станции. В 1988-м получил назначение начальником Кемеровской железной дороги.

    В 1991 году участвовал в выборах президента РСФСР. По итогам голосования 12 июня 1991 года занял четвертое место из шести кандидатов, набрав 6,81% голосов.

    В августе 1996 года принял предложение войти в состав нового правительства Виктора Черномырдина. С 22 августа 1996-го по 30 июня 1997 года занимал пост министра по сотрудничеству с государствами – участниками СНГ.

    В 1999 году указом Бориса Ельцина был награжден орденом Почета. Принимать награду отказался, объяснив решение тем, что не может получить ее «от власти, которая ввергла страну в нищету». В сентябре 2000 года принял орден Почета от Владимира Путина.

    Награжден также орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (2003, 2008 и 2012), Александра Невского (2014). Имеет благодарности (2004, 2005) и почетную грамоту (2008) президента России, почетные грамоты правительства России (2004, 2005).

    Супруга Эльвира Федоровна работала вместе с мужем на железной дороге, в настоящее время на пенсии. Старший сын – Дмитрий (род. 1968), начальник Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» (Сибуправтодор). Младший сын – Андрей (1972–1998), погиб в автомобильной катастрофе.

    Коментарии (27)
    20 ноября 2023, 09:19
    Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о 50 млрд долларов

    РБК: Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о 50 млрд долларов

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Окружного суда США по округу Колумбия Берил Хауэлл 17 ноября постановила отклонить ходатайство со стороны России, поданное еще в 2015 году, о признании неподсудным спора на 50 млрд долларов с экс-акционерами ЮКОСа. Теперь дело может быть рассмотрено в американской инстанции по существу.

    Таким образом, американский суд не признал право России на суверенный иммунитет от судебных разбирательств в США, пишет РБК.

    До 5 декабря 2023 года, как ожидает судья, стороны предоставят согласованный между собой график рассмотрения «финальных вопросов». В результате суд удовлетворит либо ходатайство бывших акционеров о признании и приведении в исполнение арбитражных решений 2014 года в США, либо просьбу России об отказе в признании этих арбитражных решений.

    В декабре 2021 года Апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года о приостановке по ходатайству Москвы разбирательства о взыскании с России 50 млрд долларов.

    Коментарии (15)
    20 ноября 2023, 05:51
    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    По его словам, во время боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки, передает РИА «Новости».

    Также экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

    Накануне авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины.

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    19 ноября 2023, 16:44
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Израиля в водах Аденского залива, сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

    По информации источников Al Hadath, хуситами захвачено израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает ТАСС.

    Ранее йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда под флагом Израиля.

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    20 ноября 2023, 10:52
    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    Гагин: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая группа украинских войск уничтожена под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, противник накануне предпринял под Донецком бессмысленную попытку вернуть утраченные позиции, несколько десятков украинских штурмовиков были просто брошены на утилизацию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что почти вся группа была уничтожена. По данным советника, потери ВСУ в ходе этой попытки превысили 30 человек убитыми, около 15 штурмовиков отступили.

    Ранее российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком.

    Коментарии (9)
    19 ноября 2023, 19:42
    Финляндия начала возводить ограждения на границе с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Пограничная охрана Финляндии готовится к долгосрочным проблемам в районе пропускного пункта Вартиус погранотряда Кайнуу на границе с Россией, говорится сообщении пограничников.

    Отмечается, что пограничники устанавливают заграждения в этом районе, чтобы иметь возможность «общественный порядок и безопасность в сложившейся тревожной ситуации», передает РИА «Новости».

    Телеканал Yle сообщает, что погранотряд повышает готовность в связи с большим количеством беженцев в российской Костомукше. На данный момент ситуация спокойная и полностью под контролем, говорится в сообщении.

    В пятницу Финляндия решила закрыть четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Россией. Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией.

    Коментарии (19)
    20 ноября 2023, 03:30
    На выборах в Аргентине победил противник сотрудничества с Россией

    Противник вступления Аргентины в БРИКС Милей набрал 55,95% на выборах

    На выборах в Аргентине победил противник сотрудничества с Россией
    @ AP Photo/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей победил на выборах президента, набрав 55,95% голосов, следует из итогов подсчета 86,59% бюллетеней.

    Отмечается, что у его соперника министра экономики и кандидата от правых сил Серхио Массы 44,04%, тот уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой, передает РИА «Новости».

    «Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он – президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года», – отметил кандидат.

    Колумбийский лидер Густаво Петро тем временем назвал победу Милея печальной для Латинской Америки, поскольку «правая идеология не может ответить на стоящие вызовы».

    А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал удачи новому лидеру Аргентины, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать с ним дипломатические отношения.

    Напомним, Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС и заявляет, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.

    Коментарии (18)
    20 ноября 2023, 08:45
    Sun: Британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане

    Tекст: Ольга Никитина

    Атомная подводная лодка типа Vanguard британских ВМС, на борту которой находились 140 человек, едва не утонула из-за нарушения работы одного из глубиномеров, пишут СМИ.

    По информации источников газеты The Sun, субмарина готовилась к патрулированию в Атлантическом океане, когда патрулирующие датчики вышли из строя. Подлодка, которая несла баллистические ракеты Trident 2, едва не вошла в «опасную зону» в результате произошедшего сбоя, передает ТАСС содержание статьи.

    Благодаря действиям инженеров катастрофы удалось избежать, пишет издание. С помощью второго глубиномера специалисты определили, что погружение вышло из-под контроля.

    По словам источника, технически субмарина все еще находилась на допустимой глубине, однако при плановом погружении весь экипаж «перешел бы на боевые посты». Этого не произошло, сказал он, добавив, что подлодка опускалась все ниже , хотя не должна была находиться на этой глубине.

    «Невыносимо думать о том, что могло произойти, если бы она продолжила идти вниз», – сказал источник The Sun.

    Британское военное командование начало расследование инцидента. Информация, о какой конкретно глубине и субмарине идет речь, не раскрывается.

    В апреле ВМС Великобритании начали расследование в связи с сообщениями об обнаруженных в пабе якобы секретных документах со схемой устройства новейшей подлодки HMS Anson, стоимость которой составляет 1,3 млрд фунтов стерлингов.

    Коментарии (8)
    20 ноября 2023, 12:25
    Назван срок полного закрытия Финляндией границы с Россией

    Iltalehti: Финляндия готовится полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду

    Назван срок полного закрытия Финляндией границы с Россией
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Правительство финского премьер-министра Петтери Орпо планирует в понедельник принять решение о закрытии оставшихся КПП на границе с Россией, пишут СМИ.

    Источники газеты Iltalehti сообщили, что, как предполагается, эти контрольно-пропускные пункты будут закрыты в среду 1.00 мск, передает ТАСС.

    Москва ранее заявляла, что не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии.

    Коментарии (16)
    19 ноября 2023, 17:58
    В США назвали последствия поражения Украины для Вашингтона

    Tекст: Ольга Иванова

    Поражение Украины обернется для США катастрофой, заявил журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

    Он отметил, что все внимание мира приковано к конфликту России и США. По словам журналиста, Россия выигрывает и это крупное поражение для США, передает РИА «Новости».

    Никсон заключил, что поражение Украины в конфликте приведет к негативным последствиям для Вашингтона, а также предположил, что в ближайшее время мир станет многополярным.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ограждает армию США от прямого участия в конфликте.

    Коментарии (5)
    20 ноября 2023, 12:50
    Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: С помощью РБК-500 можно выполнять большое количество боевых задач

    Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В отличие от ВСУ, Россия не станет использовать кассетные боеприпасы для нанесения ударов по мирному населению. Однако этот тип боеприпасов может подготовить почву для продвижения российских войск в зоне спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами по позициям украинской армии на фронте.

    «РБК-500 обладает широким спектром модификаций, поэтому за счет использования бомбы можно выполнять большое количество боевых задач. Речь идет о возможности выжигания окопов противника, уничтожения укреплений и даже поражения бронетехники», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В самом боеприпасе содержится менее 20 суббоеприпасов, чего мало для массовой ликвидации личной силы противника. Однако перед нами и не стоит такой задачи. Руководство российской армии по-прежнему придерживается принципа гуманности ведения боев», – добавляет спикер.

    «ВСУ же совместно с западными странами полностью лишены этого понимания. Кассетные боеприпасы они применяют крайне агрессивно, лишь умножая число жертв среди мирного населения Донбасса. Злополучные «лепестки» стали причиной гибели десятков людей», – уточняет он.

    Резюмируя, Артамонов выразил уверенность в том, что решение об использовании РБК-500 было принято для того, чтобы максимально подготовить почву для российского наступления. По его словам, значительное уменьшение количества бронетехники противника и ликвидация укреплений станет одним из столпов успеха российского продвижения.

    Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Воин DV», заметно, как на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. Затем над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

    Согласно информации канала, эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

    Напомним, в июле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва, понимая угрозу, которую несет данный вид вооружений, сознательно воздерживалась от его использования. Тем не менее он отметил, что в случае передачи западными странами кассетных бомб, РФ оставляет за собой право запуска аналогичных средств поражения.

    Глава военного ведомства подчеркивал, что у России имеются кассетные бомбы, которые «гораздо эффективнее, чем американские». Он также уточнил, что ни Москва, ни Вашингтон не присоединялись к Конвенции по данному типу боеприпасов.

    Напомним, РБК-500 поступила на вооружение советских ВВС еще в 1987 году. Об этом пишет «Российская газета». В одну кассету помещается 15 противотанковых суббоеприпасов «Мотив-3», каждый из которых способен в полете выискивать необходимую цель в радиусе 100 метров с помощью инфракрасного датчика. Доставляется бомба с самолетов или путем запуска с РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С».

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