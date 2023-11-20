Метеоролог сказал, где в России вскоре ждать новых ураганов

Метеоролог: Следующий ураган возможен на Камчатке и в Хабаровском крае в конце недели

Tекст: Татьяна Косолапова

«Вообще ветер 33 м/с и выше уже считается ураганным, это 120–130 км/ч. В регионах Сибири был зафиксирован ветер 30–35 метров в секунду – очень мощный. Подобные явления редко встречаются в этой области – раз в 45–50 лет. Тем более в ноябре, для осени вообще не характерны такие ветра, потому что это не те градиенты, не те конвективные потоки, не те мощные грозовые облака, которые обычно сопровождаются вот таким ураганным ветром», – говорит Тишковец.



Он поясняет, что такой мощный ураган вызван резкой сменой погоды: произошло наложение очень теплого воздуха (ведь накануне в регионах Сибири было до +20 градусов, что стало рекордным теплом за последние четверть века) на холодный – Арктика мгновенно прорвалась на юг Западной и Центральной Сибири. Контраст температур в 20–30 градусов и привел к сильному ветру.

Сильные разрушения в регионах и немалое количество жертв объясняется лишь недостаточной подготовкой к непогоде, полагает эксперт. Он не знает, сработала ли должным образом обязательная система штормового оповещения населения, которая в том числе по телефону предупреждает граждан о надвигающихся погодных условиях. Но даже когда она срабатывает частично, не все люди относятся к ней серьезно: игнорируют сообщения, не меняя своих планов, из-за чего нередко оказываются в числе пострадавших.

«Такой ураганный ветер – 126 километров в час – это давление ветрового потока, то есть не меньше 100 килограммов на метр квадратный. Естественно, от такого напора будет падать все. В такие моменты ни в коем случае нельзя игнорировать никакие предупреждения. Хотя я в принципе рекомендую их никогда не игнорировать», – объясняет эксперт.

По его словам, в России существуют достаточно точные методики, которые позволяют вычислять такого рода ветра. Более того, предупреждения о сильных ветрах в Сибири тоже было.

«Вообще ветер – это самое простое, что можно прогнозировать из всего ряда метеопараметров. В этом вообще никаких проблем нет. Расчет точен чуть ли не до миллиметра, что называется – до метра в секунду. Спрогнозировать его можно за сутки или даже за двое. Времени, чтобы предупредить население, вполне хватает. Но это работа местных УГМС (управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) в связке с МЧС», – делится Тишковец.

Штормовые ветра, которые обрушились на Сибирь, смещаются сейчас по югу, зона ветров уходит через юг Якутии, продолжает специалист. Правда, там они не такие сильные, не ураганные – до 15–20 м/с. В связи с этим он делает вывод, что эти ветра «рассасываются», а их сила уже не разрушительна.

«Но также серьезные ветра будут задувать в конце недели – в пятницу, субботу и воскресенье. Это коснется всей акватории Охотского моря – побережье, Камчатка, Колыма, Хабаровский край, Сахалин, Курильские острова – там ветра снова могут достигать ураганных значений со штормом на море», – заключил синоптик.

В воскресенье регионы Сибири накрыл мощный ураган. В Алтайском крае сильный ветер оборвал провода и повалил деревья. В Кузбассе – сорвал крыши со зданий и перевернул остановки. В Красноярске из-за сильного штормового ветра несколько микрорайонов города остались без света, повреждения зафиксированы на более чем 50 участках. Также сильный ветер, но не ураганный, был отмечен в Крыму.