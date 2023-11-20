ФАС уличила «Яндекс» в рекламе мультимедийной подписки по нереальной цене

ФАС возбудила дело против «Яндекса» за недобросовестную рекламу подписки

Tекст: Борис Инсаров

В Telegram-канале регулятора говорится в рекламе подписки «Яндекс Плюс» компания указывала более низкую цену услуги со скидкой 44% – в действительно стоимость была выше заявленной.

«При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке», – уточнили в ведомстве.

В рамках составленного протокола ФАС проверит компанию на предмет соблюдения законодательства о рекламе (ст. 14.3 КоАП).

В начале ноября антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Альфа-банка», поводом для которого также стало подозрение в недобросовестной рекламе. До этого ФАС оштрафовала «Почта банк» на полмиллиона рублей – и вновь из-за заведомо ложной рекламы.