  • Новость часаКремль отреагировал на планы Финляндии полностью закрыть границу с Россией
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    Российская ПВО отразила атаку беспилотника под Москвой
    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ
    Москва пообещала не оставить без ответа антироссийские действия Финляндии
    Политолог: Новый президент Аргентины может испортить отношения с Россией
    Израильские СМИ: ЦАХАЛ проигнорировал сообщения женщин-военных о подготовке атаки ХАМАС
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    11 комментариев
    20 ноября 2023, 13:27

    ФАС уличила «Яндекс» в рекламе мультимедийной подписки по нереальной цене

    ФАС возбудила дело против «Яндекса» за недобросовестную рекламу подписки

    Tекст: Борис Инсаров

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) привлекла «Яндекс» к административной ответственности за рекламу мультимедийной подписки «Плюс» с указанием завышенной стоимости.

    В Telegram-канале регулятора говорится в рекламе подписки «Яндекс Плюс» компания указывала более низкую цену услуги со скидкой 44% – в действительно стоимость была выше заявленной.

    «При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке», – уточнили в ведомстве.

    В рамках составленного протокола ФАС проверит компанию на предмет соблюдения законодательства о рекламе (ст. 14.3 КоАП).

    В начале ноября антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Альфа-банка», поводом для которого также стало подозрение в недобросовестной рекламе. До этого ФАС оштрафовала «Почта банк» на полмиллиона рублей и вновь из-за заведомо ложной рекламы.

    19 ноября 2023, 14:55
    ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ

    Газета.RU: В Сети появилось первое видео применения кассетной бомбы РБК-500 по позициям ВСУ

    ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России в первый раз нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте, сообщили СМИ.

    Как рассказывает Газета.RU со ссылкой на видео Telegram-канала «Воин DV», на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. В следующем моменте показано, как над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

    Согласно информации канала, эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

    Ранее военный эксперт Юрий Лямин сообщил, что появились прямые свидетельства, что под Алеппо в Сирии были использованы боеприпасы с самоприцеливающимися противотанковыми боевыми элементами, по всей видимости РБК-500 СПБЭ.

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    19 ноября 2023, 14:59
    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных

    Times of Israel: При наземной операции в Газе погибли более 60 военных Израиля

    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль потерял более 60 военных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Накануне погибли еще три израильских солдата, таким образом, общее число погибших при наземной операции в палестинском анклаве израильских военных достигло 61, пишет Times of Israel, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа.

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    20 ноября 2023, 03:54
    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты

    Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21»

    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские системы РЭБ «Поле-21» подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, пишет в статье Forbes доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал.

    По его словам, российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur, из-за чего снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель, передает РИА «Новости».

    Миттал добавил, что российская армия технологически превосходит ВСУ, а это приводит не только к уничтожению большого количества украинских дронов, но и эффективному и, зачастую, беспрепятственному использованию российских БПЛА.

    «Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом «Ланцет» – высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины», – резюмировал эксперт.

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    19 ноября 2023, 14:38
    Авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На аэродроме Канатово в Кировоградской области российская авиация уничтожила хранилища топлива для авиатехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Всего за последние сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразила украинскую живую силу и военную технику в 111 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также сбила 31 украинский беспилотник в районах Песков, Яковлевки, Спорного, Ольгинки, Доломитного, Верхнеторецкого, Марьинки (ДНР), Золотаревки, Белогоровки (ЛНР), Новой Каховки, Пролетарки (Херсонская область) и Каменки-Днепровской (Запорожская область).

    Всего с начала спецоперации украинская сторона потеряла 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 БПЛА, 441 ЗРК, 13 486 танков и других бронемашин, 1185 РСЗО, 7133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 407 единиц спецтехники.

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    20 ноября 2023, 09:58
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская певица Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова), ставшая победительницей песенного конкурса «Евровидение» в 2016 году, объявлена в розыск по уголовной статье, свидетельствует база розыска МВД России.

    В базе сказано, что «Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», передает ТАСС.

    В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.

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    20 ноября 2023, 07:34
    Москва пообещала не оставить без ответа антироссийские действия Финляндии
    Москва пообещала не оставить без ответа антироссийские действия Финляндии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

    По его словам, после начала спецоперации на Украине Финляндия «проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику», передает РИА «Новости».

    «При нынешнем русофобском курсе финских властей возможны, к сожалению, любые сценарии. Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа», – заверил Беляев.

    Также политик отметил, что после вступления Финляндии в НАТО были «свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные, и городов-побратимов».

    Ранее сообщалось, что Финляндия начала возводить ограждения на границе с Россией.

    До этого Финляндия решила закрыть четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Россией. Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией.

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    20 ноября 2023, 06:38
    Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

    Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет

    Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина,
    Ольга Никитина

    Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет, сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Аман Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Он был неординарным, ярким человеком, посвятившим жизнь служению Кузбассу и России.

    Цивилев отметил, что это невосполнимая утрата, потому что с Тулеевым связана целая эпоха в жизни региона. Он возглавил Кузбасс в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести регион из кризиса.

    «Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора... Светлая память Аману Гумировичу», – подчеркнул он.

    Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год – с 1997 по 2018 год. Тулеев ушел в отставку 1 апреля 2018 года, назвав такое решение «единственно верным» после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Пост главы региона занял его заместитель Сергей Цивилев.

    17 сентября 2018 года Тулеев занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

    Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в Красноводске Туркменской ССР (город Туркменбаши, Туркмения). С отличием окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта (1964) и заочное отделение Новосибирского института инженеров ж/д транспорта, ныне – Сибирский государственный университет путей сообщения (1973). Доктор политических наук.

    В Кемеровской области начал работать с 1964 года – был стрелочником на железнодорожной станции, дежурным, начальником станции. В 1988-м получил назначение начальником Кемеровской железной дороги.

    В 1991 году участвовал в выборах президента РСФСР. По итогам голосования 12 июня 1991 года занял четвертое место из шести кандидатов, набрав 6,81% голосов.

    В августе 1996 года принял предложение войти в состав нового правительства Виктора Черномырдина. С 22 августа 1996-го по 30 июня 1997 года занимал пост министра по сотрудничеству с государствами – участниками СНГ.

    В 1999 году указом Бориса Ельцина был награжден орденом Почета. Принимать награду отказался, объяснив решение тем, что не может получить ее «от власти, которая ввергла страну в нищету». В сентябре 2000 года принял орден Почета от Владимира Путина.

    Награжден также орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (2003, 2008 и 2012), Александра Невского (2014). Имеет благодарности (2004, 2005) и почетную грамоту (2008) президента России, почетные грамоты правительства России (2004, 2005).

    Супруга Эльвира Федоровна работала вместе с мужем на железной дороге, в настоящее время на пенсии. Старший сын – Дмитрий (род. 1968), начальник Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» (Сибуправтодор). Младший сын – Андрей (1972–1998), погиб в автомобильной катастрофе.

    Коментарии (26)
    20 ноября 2023, 09:19
    Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о 50 млрд долларов

    РБК: Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о 50 млрд долларов

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Окружного суда США по округу Колумбия Берил Хауэлл 17 ноября постановила отклонить ходатайство со стороны России, поданное еще в 2015 году, о признании неподсудным спора на 50 млрд долларов с экс-акционерами ЮКОСа. Теперь дело может быть рассмотрено в американской инстанции по существу.

    Таким образом, американский суд не признал право России на суверенный иммунитет от судебных разбирательств в США, пишет РБК.

    До 5 декабря 2023 года, как ожидает судья, стороны предоставят согласованный между собой график рассмотрения «финальных вопросов». В результате суд удовлетворит либо ходатайство бывших акционеров о признании и приведении в исполнение арбитражных решений 2014 года в США, либо просьбу России об отказе в признании этих арбитражных решений.

    В декабре 2021 года Апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года о приостановке по ходатайству Москвы разбирательства о взыскании с России 50 млрд долларов.

    Коментарии (15)
    19 ноября 2023, 16:44
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Израиля в водах Аденского залива, сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

    По информации источников Al Hadath, хуситами захвачено израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает ТАСС.

    Ранее йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда под флагом Израиля.

    Коментарии (13)
    19 ноября 2023, 15:20
    Глава МИД Латвии Кариньш захотел возглавить НАТО

    Bloomberg: Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш захотел стать генсеком НАТО

    Глава МИД Латвии Кариньш захотел возглавить НАТО
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш выразил желание стать генеральным секретарем Североатлантического альянса, пишет Bloomberg.

    Кариньш надеется принять участие в выборах генсека НАТО в следующем году после отставки Йенса Столтенберга, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление представителя главы латвийского МИД, передает «Газета.Ru».

    Из заявления следует, что Кариньш намерен внести свой вклад в развитие альянса, опираясь на опыт руководства на посту премьер-министра и «четкое понимание российской угрозы, твердую позицию по Украине и доказанный опыт построения международного консенсуса».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас изъявила желание стать генсеком НАТО, но усомнилась, что получит предложение занять этот пост.

    Коментарии (42)
    20 ноября 2023, 05:51
    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    По его словам, во время боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки, передает РИА «Новости».

    Также экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

    Накануне авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины.

    Коментарии (0)
    20 ноября 2023, 10:52
    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    Гагин: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая группа украинских войск уничтожена под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, противник накануне предпринял под Донецком бессмысленную попытку вернуть утраченные позиции, несколько десятков украинских штурмовиков были просто брошены на утилизацию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что почти вся группа была уничтожена. По данным советника, потери ВСУ в ходе этой попытки превысили 30 человек убитыми, около 15 штурмовиков отступили.

    Ранее российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком.

    Коментарии (9)
    19 ноября 2023, 19:42
    Финляндия начала возводить ограждения на границе с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Пограничная охрана Финляндии готовится к долгосрочным проблемам в районе пропускного пункта Вартиус погранотряда Кайнуу на границе с Россией, говорится сообщении пограничников.

    Отмечается, что пограничники устанавливают заграждения в этом районе, чтобы иметь возможность «общественный порядок и безопасность в сложившейся тревожной ситуации», передает РИА «Новости».

    Телеканал Yle сообщает, что погранотряд повышает готовность в связи с большим количеством беженцев в российской Костомукше. На данный момент ситуация спокойная и полностью под контролем, говорится в сообщении.

    В пятницу Финляндия решила закрыть четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Россией. Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией.

    Коментарии (19)
    20 ноября 2023, 03:30
    На выборах в Аргентине победил противник сотрудничества с Россией

    Противник вступления Аргентины в БРИКС Милей набрал 55,95% на выборах

    На выборах в Аргентине победил противник сотрудничества с Россией
    @ AP Photo/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей победил на выборах президента, набрав 55,95% голосов, следует из итогов подсчета 86,59% бюллетеней.

    Отмечается, что у его соперника министра экономики и кандидата от правых сил Серхио Массы 44,04%, тот уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой, передает РИА «Новости».

    «Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он – президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года», – отметил кандидат.

    Колумбийский лидер Густаво Петро тем временем назвал победу Милея печальной для Латинской Америки, поскольку «правая идеология не может ответить на стоящие вызовы».

    А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал удачи новому лидеру Аргентины, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать с ним дипломатические отношения.

    Напомним, Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС и заявляет, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.

    Коментарии (18)
    19 ноября 2023, 17:58
    В США назвали последствия поражения Украины для Вашингтона

    Tекст: Ольга Иванова

    Поражение Украины обернется для США катастрофой, заявил журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

    Он отметил, что все внимание мира приковано к конфликту России и США. По словам журналиста, Россия выигрывает и это крупное поражение для США, передает РИА «Новости».

    Никсон заключил, что поражение Украины в конфликте приведет к негативным последствиям для Вашингтона, а также предположил, что в ближайшее время мир станет многополярным.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ограждает армию США от прямого участия в конфликте.

    Коментарии (5)
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    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

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    В последние дни США и Азербайджан неожиданно обменялись серией резких заявлений. Это произошло на фоне ряда антироссийских шагов армянского премьера Пашиняна и принятия в США «закона об обороне Армении». Подоплека происходящего прямо связана с тем, как Вашингтон понимает дальнейшие планы Азербайджана в отношении прилегающих территорий. Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

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