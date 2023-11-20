Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.0 комментариев
Путин назвал ключевые направления сотрудничества России и Китая
Путин: российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне
Президент Владимир Путин поприветствовал участников Диалога «Партия «Единая Россия» – Коммунистическая партия Китая», заявив, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.
«Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях», – говорится в приветственном слове президента, опубликованном на сайте Кремля.
Как отметил Владимир Путин, КНР и Россия делают совместные шаги на пути к построению «п более справедливого и демократического миропорядка». Этому способствуют как двусторонние отношения, так и участие стран в форматах ШОС и БРИКС. Отдельно президент указал на слаженное сотрудничество правящих партий двух государств («Единой России» и КПК), которое помогает совершенствовать парламентские институты.
В завершение Путин выразил уверенность в том, что дискуссии в рамках заседания диалога вновь окажутся «содержательными и конструктивными».
Ранее российский президент заверил, что РФ и КНР не формируют никаких военных союзов.