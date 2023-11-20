РБК: Российские аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет РБК, изучив данные онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека» (видит ассортимент более 10 тыс. точек по всей стране), а также сервиса по поиску препаратов в приложении «Честный знак» (государственная система маркировки, обязательная для всех участников фармацевтического рынка — от производителей лекарств до продающих их аптек), в ассортименте российских аптек сокращается число сильнодействующих психотропных лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

Как пишет издание, препарат против эпилепсии «Фризиум» французской Sanofi был доступен лишь в 56 аптеках на всю страну, причем в Москве – лишь в двух. Это следует из данных приложения «Честный знак». Примерно в 150 аптеках был его аналог «Клобазам» от Московского эндокринного завода. Сервис «Мегаптека» показывал полное отсутствие этих препаратов в ряде регионов, включая Москву, где к агрегатору подключено 2,4 тыс. точек.

Транквилизатор «Золомакс» латвийской Grindex, по данным «Честного знака», был в десяти аптеках всей Новосибирской области, в девяти в Свердловской и полностью отсутствовал в Воронежской и Тамбовской областях. Немногим лучше обстояла ситуация с его российским аналогом «Алпразолам» от АО «Органика»: на всю Тамбовскую область он был лишь в трех аптеках. В России зарегистрировано около 20 сильнодействующих наркотических препаратов: исходя из данных «Честного знака» и «Мегаптеки», вопросы с доступностью в зависимости от региона возникают как минимум с восемью из них.

Все эти лекарства, согласно данным Росздравнадзора, выпускались в оборот в этом году (кроме транквилизатора «Элениум», который последний раз был выпущен в сентябре 2022 года).

Для реализации таких средств аптекам недостаточно имеющейся у них лицензии на осуществление фармацевтической деятельности – необходимо специальное разрешение на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Получать такое разрешение необходимо не на юрлицо, а на каждую точку продажи. Кроме того, наркотические лекарства подлежат предметно-количественному учету, должны храниться в отдельных помещениях в специальных сейфах, соответствующих определенной устойчивости к взлому, а сигнализация должна предусматривать экстренный вызов Росгвардии.

За нарушения правил оборота наркотических и психотропных лекарств для аптек предусмотрены штрафы до 200 тыс. руб. Ряд лекарств из списка в России вообще не зарегистрированы, их оборот в стране незаконен, и за попытки их приобретения может быть уголовная ответственность, в том числе для потребителей.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что аптечные организации самостоятельно принимают решения о формировании ассортимента, за исключением лекарств, включенных в минимальный ассортимент. Там также отметили, что требования для препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, «не являются препятствием для их реализации в рамках обычной деятельности аптек».

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что порядка 80% лекарств, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших, составляют российские препараты.