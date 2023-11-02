Kyodo: В Японии ввели «рыбные дни» из-за прекращения экспорта морепродуктов в Китай

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении Управления рыболовства, «рыбные дни» будут проводиться с 3 по 7 число каждого месяца, для пропаганды потребления морепродуктов создан специальный «отряд» из звезд телешоу, поп-сцены и других известных в Японии личностей, которые будут призывать население, в первую очередь через социальные сети, покупать больше рыбы, моллюсков и других морепродуктов, передает ТАСС.

Эту кампанию намерены поддержать около 800 компаний отрасли, которые также станут проводить рекламные кампании, чтобы побуждать население употреблять больше морепродуктов.

Китай был крупнейшим импортером японских морепродуктов. В прошлом году он закупил их в Японии, по официальным данным, на 87,1 млрд иен (примерно 630 млн долларов), но с конца августа нынешнего года Пекин ввел полный запрет на закупки этой продукции в Японии, требуя от Токио прекратить сброс в океан воды с АЭС «Фукусима-1».

Напомним, с 16 октября в России ввели временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Эксперты называли сброс воды с «Фукусимы-1» самым опасным экспериментом по загрязнению океана.