Экс-главу приморского управления Росимущества арестовали по делу о мошенничестве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, по версии следствия, с января 2022 года по март 2023 года обвиняемый обеспечил приемку документов об уничтожении имущества, обращенного в собственность государства, заведомо зная, что для вида исполнения контракта уничтожена лишь малая часть имущества, а оставшаяся сохранена и повторно введена в оборот на потребительский рынок, передает РИА «Новости». По данным прокуратуры, фигурант помогал в присвоении и сбыте имущества, добытого преступным путем.

В результате потерпевший, не осведомленный о том, что товары получены незаконно, купил более 3 тыс. наборов инструментов на сумму около 5,5 млн рублей, тем самым потерпевшему причинен ущерб на эту сумму.

Возбуждено дело по статьям «злоупотребление должностными полномочиями», «пособничество в сбыте имущества добытого преступным путем, организованной группой», «пособничество в мошенничестве организованной группой», суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца

Ранее суд в Приморье арестовал за мошенничество заместителя главы ГУ ФСИН Владислава Бондаренко.