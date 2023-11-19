У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?35 комментариев
Экс-главу приморского управления Росимущества арестовали по делу о мошенничестве
Бывший руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае заключен под стражу по обвинению в том, что помогал в мошенничестве с имуществом, добытым незаконно, сообщает краевая прокуратура.
Как сообщили в ведомстве, по версии следствия, с января 2022 года по март 2023 года обвиняемый обеспечил приемку документов об уничтожении имущества, обращенного в собственность государства, заведомо зная, что для вида исполнения контракта уничтожена лишь малая часть имущества, а оставшаяся сохранена и повторно введена в оборот на потребительский рынок, передает РИА «Новости». По данным прокуратуры, фигурант помогал в присвоении и сбыте имущества, добытого преступным путем.
В результате потерпевший, не осведомленный о том, что товары получены незаконно, купил более 3 тыс. наборов инструментов на сумму около 5,5 млн рублей, тем самым потерпевшему причинен ущерб на эту сумму.
Возбуждено дело по статьям «злоупотребление должностными полномочиями», «пособничество в сбыте имущества добытого преступным путем, организованной группой», «пособничество в мошенничестве организованной группой», суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца
Ранее суд в Приморье арестовал за мошенничество заместителя главы ГУ ФСИН Владислава Бондаренко.