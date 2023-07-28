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Замглавы ГУ ФСИН в Приморье арестовали за мошенничество
Суд в Приморье арестовал за мошенничество заместителя главы ГУ ФСИН Бондаренко
Заместитель начальника ГУ ФСИН по Приморскому краю Владислав Бондаренко отправлен под стражу на два месяца, он подозревается в превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве, сообщили в силовых структурах.
Следствие придерживается версии, что занимая в 2018 и 2019 годах должность заместителя начальника одной из исправительных колоний, Бондаренко подготовил подложные коммерческие предложений от нескольких компаний с завышенной стоимостью, передает ТАСС.
Таким образом он обеспечил контракты для двух фирм, которые контролировали его знакомые. Предприниматели поставляли стеклянные банки для колонии, сумма договоров более чем на 1 млн рублей превысили рыночную стоимость.
Суд также заключил под стражу на два месяца предпринимателей Версткиных, их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что сотрудник ГУ ФСИН по Ростовской области подозревается в получении взятки от заключенного в размере 100 тыс. рублей.