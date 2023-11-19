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    Российские беспилотники стремительно прогрессируют
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    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    27 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    23 комментария
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    55 комментариев
    19 ноября 2023, 07:33

    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»

    Обладательницей короны «Мисс Вселенная» стала представительница Никарагуа Шейнис Паласиос

    Tекст: Валентина Григоренко

    Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная», финал которого прошел в Сальвадоре.

    Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса. Отмечается, что вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд, передает ТАСС.

    Организаторы уточнили, что следующий конкурс «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике, пишет РИА «Новости».

    Россию представила обладательница титула «Мисс Россия – 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга. Но она не смогла войти в топ-10 участниц смотра.

    Ранее Голубева продемонстрировала созданный по мотивам русских сказок национальный костюм «Царевна-Лебедь» петербургского дизайнера Ольги Маляровой.

    18 ноября 2023, 19:27
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    @ David Tanecek/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону, сообщил пилот российского вертолета Ка-52, организатор перелета Алексей Воевода.

    Воевода сообщил, что украинский летчик уже находится в России, и проходит консультации с ФСБ, передает ТАСС.

    Между тем, по сообщению блогера Кирилла Федорова, украинцу помог российский пилот с позывным «Воевода», который сообщил, что летчик ВСУ ранее был командиром звена в украинской армии, имел звание старшего офицера, передает Ura.ru.

    В свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинский пилот сразу после начала СВО перешел на сторону российской армии и активно помогал информационно, а также иными способами.

    Ранее бывший украинский военный Максим Доценко, который перешел на сторону России, заявил, что обрадовался освобождению российскими войсками части Харьковской области.

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    18 ноября 2023, 16:50
    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась в воздухе

    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через несколько минут после старта

    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась в воздухе
    @ Eric Gay/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ракета-носитель с космическим кораблем Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в ходе второго тестового орбитального полета потерпела неудачу, следует из данных компании SpaceX.

    SpaceX перестала получать данные от корабля Starship, передает РИА «Новости».

    Ракета-носитель с кораблем, предположительно, взорвалась примерно через 10 минут полета, передает ТАСС.

    Специалист американской компании SpaceX предположил, что во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полета.

    Ранее сообщалось, что космический корабль Starship стартовал с космодрома в Техасе во второй испытательный полет.

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    18 ноября 2023, 13:28
    Австралия заявила, что водолазы ее ВМС пострадали от импульсов китайского гидролокатора
    Австралия заявила, что водолазы ее ВМС пострадали от импульсов китайского гидролокатора
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Австралии заявили, что у них есть опасения по поводу травм водолазов военно-морских сил импульсами гидролокатора китайского эсминца, находящегося в экономической зоне Японии на этой неделе.

    По словам министра обороны Ричарда Марлза, эсминец Народно-освободительной армии и ВМС проигнорировал просьбы держаться подальше от дайверов, которые освобождали от сети винты корабля HMAS Toowoomba, передает агентство Bloomberg.

    У водолазов после этого диагностировали легкие травы, вероятно, из-за воздействия гидролокационных импульсов, заявили в офисе главы ведомства. Там назвали инцидент «небезопасным и непрофессиональным поведением».

    Коментарии (31)
    18 ноября 2023, 12:19
    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине

    СМИ потребовали признать участников группы «Би-2» спонсорами терроризма

    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Участников рок-группы «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России. Соответствующая просьба поступила в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры.

    Так, в Telegram-канал Shot появилась публикация с просьбой «наказать музыкантов за измену», инициатива поступила сразу в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры, передает телеканал 360.

    Кроме того, в группе «Зов народа» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с призывом признать музыкантов рок-группы спонсорами терроризма и государственными изменниками, арестовать их имущество, а также запретить трансляцию их песен на радио и других площадках.

    Уточняется, что участники общественного движения «Зов народа» указали на то, что «Би-2» «не справилась с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные россияне».

    Напомним, в мае Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов музыканта Егора Бортника*, известного как «Лева БИ-2». Ранее солист группы резко отреагировал на поздравления с Днем Победы и пообещал не возвращаться в Россию. Кроме того, 51-летний Бортник* говорил, что покупает авто для ВСУ и пообещал финансировать украинскую армию до окончания конфликта.

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    18 ноября 2023, 14:49
    В Минспорта России озвучили условие выплаты взносов в WADA
    В Минспорта России озвучили условие выплаты взносов в WADA
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия не отказывается делать ежегодные взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и до конца года готова внести оплату, если будет определена универсальная формула финансирования.

    «В настоящее время отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA», – сказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

    Отмечается, что Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года не имеет обязательной юридической силы для государств.

    Ранее Россия отказалась платить в WADA обязательный взнос, Москва должна была заплатить 1,267 млн долларов.

    Коментарии (32)
    18 ноября 2023, 10:33
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    @ t.me/batalyon_vostok

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель», рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Восток».

    В зону СВО отправили одну партию «Скальпелей» в количестве 15 изделий. В бюро отметили, что готовы расширить их производство, потому что пока изготавливают 20 изделий в месяц, передает ТАСС.    

    Военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении. Аппаратом удобно управлять именно при пикировании, он отличается устойчивостью и легкостью.

    Платформа «Скальпель» стала недорогим аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет». Но у «Скальпеля», помимо цены, есть еще одно преимущество, речь идет о камере системы захвата целей.

    Ранее сообщалось о завершении испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» перед ее отправкой в войска.

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    18 ноября 2023, 14:56
    Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве

    Драка с поножовщиной произошла между западными наемниками в Киеве

    Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Драка произошла в Дарницком районе Киева между бойцами из США, Великобритании, Канады и Румынии, пострадали американец, канадец и румын, сообщили украинские СМИ.

    Украинские издания сообщили, что конфликт перерос в драку. Наемник из Британии ударил ножом американца и канадца, а также сломал челюсть румынскому военному. Причина конфликта не уточняется, все иностранцы доставлены в больницу в Киеве, передает RT.

    Ранее украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины, из-за песни «Владимирский централ» Михаила Круга.

    Коментарии (17)
    18 ноября 2023, 13:17
    Эксперт объяснил причину жесткой риторики Санду в адрес России

    Эксперт заявил, что жесткая риторика Санду в адрес России вызвана отчаянием «хромой утки»

    Эксперт объяснил причину жесткой риторики Санду в адрес России
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Жесткая риторика президента Молдавии Майи Санду в адрес России вызвана не проявлением силы, а отчаянием политика, превратившегося в «хромую утку», заявил директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета (Москва) Игорь Шорников.

    По его словам, поражение на местных выборах 5 ноября отражает даже не резкое снижение популярности Санду, что было ожидаемо, сколько крах в Молдове идеи евроинтеграции, что является недопустимым для западных партнеров, эту идею Санду и пытается перекрыть антироссийской риторикой, передает РИА «Новости».

    «Посыл прост: де, с Россией Молдове разговаривать не о чем, потому что Москва не уважает молдаван, значит другого собеседника, кроме ЕС, Молдове не найти», – отметил Шорников, заметив, что «не мытьем, так катаньем» Санду навязывает жителям республики чуждый им геополитический выбор.

    Эксперт подчеркнул, что в этой связи можно понять возмущение российского МИД, который утверждения Санду называет ложью – Москва понимает, что Кишинев уже не отражает позицию народа.

    «Обвинять Россию в неуважении к молдаванам – уже перебор. Санду и ее команда на законодательном уровне уничтожили молдавский язык в своей стране, заменив его название румынским, в то время как в России регулярно проходят форумы молдавских соотечественников, направленные на сохранение национальной культуры. Если кто и не уважает молдаван, так это нынешняя команда румынских граждан во власти Молдовы», – рассказал он.

    Кроме того, Шорников заверил, что в Молдавии к резким заявлениям Санду уже привыкли – эти «всплески» воспринимают как нервное состояние уставшей женщины.

    «После прошедших местных выборов Майя Санду окончательно превратилась в «хромую утку». Раньше она и ее команда опирались на мандат, полученный от большинства избирателей, сегодня ее поддержка в обществе сократилась вдвое», – заключил эксперт, подчеркнув, что жесткая риторика в адрес России не выглядит проявлением силы, скорее, признаками отчаяния.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значат прошедшие в Молдавии выборы с точки зрения интересов России.

    Коментарии (15)
    18 ноября 2023, 07:50
    Взрыв произошел в украинском Чернигове
    Взрыв произошел в украинском Чернигове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Тревога также действовала в Киеве, Киевской, Волынской, Житомирской, Ровненской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы прогремели в Киеве и в Хмельницкой области Украины. Накануне взрывы произошли в Одесской и Хмельницкой областях.

    Коментарии (10)
    18 ноября 2023, 15:40
    МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России

    МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России Йиржи Чистецки

    МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Временный поверенный в делах Чехии в России Йиржи Чистецки был вызван в МИД, сообщили в российском ведомстве.

    На сайте МИД указано, что дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский национальный санкционный список, «замораживании» активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии.

    Также временному поверенному сообщили, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России.

    Напомним, Чехия внесла в санкционный список российское ФГУП «Госзагрансобственность», которое входит в структуру Управления делами президента России и управляет в республике многими объектами недвижимости в российской собственности.

    В Кремле в ответ заявили, что посмотрят, какая собственность есть у Чехии в России.

    Коментарии (23)
    18 ноября 2023, 10:17
    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

    Власти заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры под Одессой

    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    Объект энергетической инфраструктуры был поврежден близ Одессы, вспыхнул пожар, заявил глава общественного совета при одесской областной администрации Сергей Братчук.

    По его словам, в Одесском районе вспыхнул пожар – поврежден объект энергетической инфраструктуры. Позднее огонь на предприятии был оперативно локализован, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

    Коментарии (7)
    18 ноября 2023, 14:08
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ, а в Киевской и Житомирской областях поражены два арсенала вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 102 районах.

    Кроме того, на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов, возле Карпиловки Киевской области и Александровки Житомирской области ­– два арсенала боеприпасов противника, а в районе города Волчанск Харьковской области – склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Также был поражен склад топлива для военной техники в районе населенного пункта Выгода Одесской области.

    Ранее сообщалось, что в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

    Коментарии (5)
    18 ноября 2023, 07:57
    Иноагент Алексашенко объявлен в розыск по уголовной статье

    МВД России объявило в розыск по уголовной статье признанного иноагентом экс-замминистра Алексашенко

    Иноагент Алексашенко объявлен в розыск по уголовной статье
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший замминистра финансов России и экс-зампред Центробанка Сергей Алексашенко (признан иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Конкретная статья УК не называется, передает ТАСС.

    Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев направил обращение в Генпрокуратуру в связи с антироссийской деятельностью Алексашенко и Сергея Гуриева (оба признаны иноагентами).

    Напомним, оба, находясь за границей, входят в группу экспертов, которая составляет рекомендации для западных стран, подбирая новых кандидатов в антироссийские санкционные списки.

    Коментарии (16)
    18 ноября 2023, 20:33
    В Финляндии признали проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией

    Министр обороны Финляндии признал проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Закрытие четырех контрольно-пропускных пунктов на границе России и Финляндии стало проблемой для людей с двойным гражданством, но Хельсинки не будут менять своего решения, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен порталу Yle.

    Хяккянен заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией приведет к ряду проблем, больше всего от закрытия КПП пострадают люди с двумя паспортами, но власти не откажутся от своего решения «ради безопасности страны», передает RT.

    Напомним, Финляндия решила закрыть четыре из девяти КПП на российско-финской границе в ответ на приток мигрантов.

    Кроме того, на погранпунктах на границе Финляндии и России решили установить ограждения.

    Коментарии (6)
    18 ноября 2023, 11:40
    В Гималаях на севере Индии нашли тела двух россиян

    В предгорьях Гималаев на севере Индии найдены тела двух россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Близ населенного пункта Маникаран на севере Индии нашли тела двух россиян, сообщили в полиции штата Химачал-Прадеш.

    Уточняется, что тела мужчины и женщины обнаружены в термальном бассейне в Тегри, почти в двух километрах от Маникарана, передает РИА «Новости».

    В полиции выясняют причины их смерти. По данным полиции, погибшему мужчине было 37 лет, девушке – 21 год.

    Рядом с телами туристов нашли их телефоны и паспорта, а также записку, предположительно, написанную женщиной, с указанием передать мобильник через посольство ее семье в России. В другой записке содержалась просьба отправить их вещи в российскую дипмиссию.

    Коментарии (5)
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