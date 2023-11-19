У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?27 комментариев
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Обладательницей короны «Мисс Вселенная» стала представительница Никарагуа Шейнис Паласиос
Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная», финал которого прошел в Сальвадоре.
Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса. Отмечается, что вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд, передает ТАСС.
Организаторы уточнили, что следующий конкурс «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике, пишет РИА «Новости».
Россию представила обладательница титула «Мисс Россия – 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга. Но она не смогла войти в топ-10 участниц смотра.
Ранее Голубева продемонстрировала созданный по мотивам русских сказок национальный костюм «Царевна-Лебедь» петербургского дизайнера Ольги Маляровой.