Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.0 комментариев
Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»
В Сальвадоре состоялся финал 72-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», победу в нем отпраздновала представительница Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Россию представила обладательница титула «Мисс Россия – 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга. Но она не смогла войти в топ-10 участниц смотра (фото: Moises Castillo/AP/ТАСС)
Россию представила обладательница титула «Мисс Россия – 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга. Но она не смогла войти в топ-10 участниц смотра. (фото: Rodrigo Sura/EPA/ТАСС)
Мисс Парагвай Елисена Андрада (фото: REUTERS/Jose Cabezas)
Мисс США Ноэлия Войт (фото: REUTERS/Jose Cabezas)
Мисс Филиппины Мишель Дии (фото: REUTERS/Jose Cabezas)
Мисс Швейцария Лорена Сантен (фото: Rodrigo Sura/EPA/ТАСС)
Мисс Намибия Джамила Уйрас (фото: REUTERS/Jose Cabezas)
Мисс Канада Мэдисон Квалтин (фото: REUTERS/Jose Cabezas)
Участницы финала конкурса красоты «Мисс Вселенная» во время гала-представления (фото: RODRIGO SURA/EPA/ТАСС)
Мисс Таиланд Антония Порсильд и мисс Перу Камила Эскрибенс (фото: REUTERS/Jose Cabezas)
Мисс Нидерланды Рикки Колл (фото: Moises Castillo/AP/ТАСС)
(фото: Moises Castillo/AP/ТАСС)
«Мисс Вселенная» 2022 года Бонни Габриел (фото: Rodrigo Sura/EPA/ТАСС)
В Сальвадоре состоялся финал 72-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», победу в нем отпраздновала представительница Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо (фото: Camilo Freedman/DPA/ТАСС)