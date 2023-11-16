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    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Лучший ответ этнической преступности: «чемодан – вокзал – родина»

    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    43 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    30 комментариев
    19 ноября 2023, 14:10 • Фоторепортаж

    Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»

    В Сальвадоре состоялся финал 72-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», победу в нем отпраздновала представительница Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Россию представила обладательница титула «Мисс Россия – 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга. Но она не смогла войти в топ-10 участниц смотра (фото: Moises Castillo/AP/ТАСС)

    Россию представила обладательница титула «Мисс Россия – 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга. Но она не смогла войти в топ-10 участниц смотра. (фото: Rodrigo Sura/EPA/ТАСС)

    Мисс Парагвай Елисена Андрада (фото: REUTERS/Jose Cabezas)

    Мисс США Ноэлия Войт (фото: REUTERS/Jose Cabezas)

    Мисс Филиппины Мишель Дии (фото: REUTERS/Jose Cabezas)

    Мисс Швейцария Лорена Сантен (фото: Rodrigo Sura/EPA/ТАСС)

    Мисс Намибия Джамила Уйрас (фото: REUTERS/Jose Cabezas)

    Мисс Канада Мэдисон Квалтин (фото: REUTERS/Jose Cabezas)

    Участницы финала конкурса красоты «Мисс Вселенная» во время гала-представления (фото: RODRIGO SURA/EPA/ТАСС)

    Мисс Таиланд Антония Порсильд и мисс Перу Камила Эскрибенс (фото: REUTERS/Jose Cabezas)

    Мисс Нидерланды Рикки Колл (фото: Moises Castillo/AP/ТАСС)

     (фото: Moises Castillo/AP/ТАСС)

    «Мисс Вселенная» 2022 года Бонни Габриел (фото: Rodrigo Sura/EPA/ТАСС)

    В Сальвадоре состоялся финал 72-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», победу в нем отпраздновала представительница Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо (фото: Camilo Freedman/DPA/ТАСС)

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    • Операция «Майдан-3»

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