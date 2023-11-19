В МИД назвали вопрос создания единой валюты БРИКС открытым

Замглавы МИД назвал вопрос создания единой валюты БРИКС открытым

Tекст: Валентина Григоренко

Рябков в ходе визита в Иран отметил, что национальные валюты во всех взаиморасчетах участников БРИКС между собой имеют все более широкое хождение. По его словам, статистика на этот счет впечатляющая – в некоторых случаях уже до 80% товарооборота обеспечивается платежами в национальной валюте, передает РИА «Новости».

«Куда дальше двигаться – это вопрос дебатируемый. В значительной мере – открытый», – уточнил он. Рябков добавил, что есть немало сторонников продвижения в полном смысле слова единой валюте БРИКС – то есть единому платежному средству для всех государств. Он предположил, что постановка этого вопроса имеет право на существование, но это не то, что достижимо в ближайшей перспективе.

Замглавы МИД подчеркнул, предпосылки для этого есть, наработки есть. Он заявил, что министерства финансов и центральные банки стран БРИКС по поручению лидеров должны к следующему саммиту БРИКС «провести необходимую аналитическую работу, обобщить подходы, выработать рекомендации и представить сводные соображения на этот счет на рассмотрение лидеров».

Он пояснил, что данная тема является одной из крупных, важных, значимых задач, которым председательство РФ планирует заниматься в следующем году.

В октябре замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что введение единой валюты в БРИКС требует прохождения многих организационных процессов, тут много нюансов, в том числе правовых.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил важность расчетов в нацвалютах между странами БРИКС.