У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?27 комментариев
В МИД назвали вопрос создания единой валюты БРИКС открытым
Замглавы МИД назвал вопрос создания единой валюты БРИКС открытым
Вопрос создания единой валюты БРИКС остается открытым, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков в ходе визита в Иран отметил, что национальные валюты во всех взаиморасчетах участников БРИКС между собой имеют все более широкое хождение. По его словам, статистика на этот счет впечатляющая – в некоторых случаях уже до 80% товарооборота обеспечивается платежами в национальной валюте, передает РИА «Новости».
«Куда дальше двигаться – это вопрос дебатируемый. В значительной мере – открытый», – уточнил он. Рябков добавил, что есть немало сторонников продвижения в полном смысле слова единой валюте БРИКС – то есть единому платежному средству для всех государств. Он предположил, что постановка этого вопроса имеет право на существование, но это не то, что достижимо в ближайшей перспективе.
Замглавы МИД подчеркнул, предпосылки для этого есть, наработки есть. Он заявил, что министерства финансов и центральные банки стран БРИКС по поручению лидеров должны к следующему саммиту БРИКС «провести необходимую аналитическую работу, обобщить подходы, выработать рекомендации и представить сводные соображения на этот счет на рассмотрение лидеров».
Он пояснил, что данная тема является одной из крупных, важных, значимых задач, которым председательство РФ планирует заниматься в следующем году.
В октябре замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что введение единой валюты в БРИКС требует прохождения многих организационных процессов, тут много нюансов, в том числе правовых.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил важность расчетов в нацвалютах между странами БРИКС.