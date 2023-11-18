У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?8 комментариев
Зеленский подписал указы о введении санкций против Пасечника и Аксенова
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно ним, введены в действие решения СНБО о новых санкциях против россиян.
В приложении значатся три списка, в которых есть 108 физических лиц и 37 компаний, большинство из них являются благотворительными фондами, передает РИА «Новости».
Так, персональные санкции введены в отношении главы ЛНР Леонида Пасечника, главы Республики Крым Сергея Аксенова, экс-премьера Украины Николая Азарова. Большинство попавших под новые санкции фигурировали в санкционных списках ранее.
Ранее Зеленский ввел санкции против компаний России, Люксембурга, Кипра и Виргинских островов.